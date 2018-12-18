Энергетика
Нефть Brent подешевела до минимума с октября 2017 года
Нефть Brent подешевела до минимума с октября 2017 годаВедомости18 декабря в 05:52
Цена нефти марки Brent продолжает снижаться, несмотря на договоренности ОПЕК+ о сокращении добычи. Стоимость барреля Brent с поставкой в феврале падала во вторник почти на 4% к закрытию предыдущих торгов, до $57,27 – минимального уровня с октября 2017 г.
Ведомости18 декабря в 05:52
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Энергетика
Госкомпании обяжут перевести автотранспорт на газ
Вице-премьер Дмитрий Козак поручил профильным ведомствам подготовить директивы, обязывающие госкомпании, в которых России принадлежит более 50% акций, поэтапно закупить автомобили и другую технику, использующую газомоторное топливо, и переоборудовать под него свои автопарки.
Обновлено вчера в 23:30
Энергетика
Нефть подешевела после решения ФРС поднять ставку
Котировки эталонных сортов нефти на торгах в четверг снизились после вчерашнего решения ФРС США поднять учетную ставку на 25 базисных пунктов до 2,25-2,50% годовых.
Обновлено в 01:06
Энергетика
Впервые с середины августа в России снизились недельные цены на бензин
За период с 11 по 17 декабря потребительские цены на бензин в России упали на 0,1%. Об этом говорится в отчетах Росстата.В течение пяти недель перед этим в ценах на бензин наблюдалась стабильность.
Обновлено вчера в 08:49
Энергетика
Польша подписала очередной контракт на поставки американского СПГ
Обновлено вчера в 09:42
Энергетика
США накажут Россию нефтью: падение стоимости барреля обвалит рубль
Крупнейших мировых добытчиков сырья переиграли Соединенные Штаты, которые продолжают ставить новые производственные рекорды, тем самым снижая спрос на энергоресурсы и обваливая их стоимость.
Обновлено вчера в 09:28
Энергетика
Российские компании согласились снизить нефтедобычу
Сокращать нефтедобычу в течение первого полугодия следующего года по соглашениям ОПЕК+ согласились представители российских нефтяных компаний 19 декабря в ходе встречи в правительстве, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:17
Энергетика
«Газпром энергохолдинг» подождет турбин
«Газпром энергохолдинг» пока не склонен закупать газовые турбины большой мощности в рамках первого залпового отбора проектов модернизации на 2022–2024 годы (ожидается в первой половине 2019 года) вне зависимости от того, кто может стать производителем таких машин — российские компании или локализующие в России мощности иностранные концерны Siemens или GE.
Обновлено вчера в 11:20
Энергетика
«Газпром» ввел новый способ поставок газа в Европу
«Газпром экспорт» создал электронную торговую платформу. Она служит для дополнительных продаж российского газа европейским потребителям.
Обновлено вчера в 18:47
Энергетика
Мечел продлил контракт с китайской Jidong Cement
Группа Мечел продлила еще на один год контракт с китайским партнером - корпорацией Jidong Cement.
Обновлено вчера в 18:56
Энергетика
В Литве электроэнергия подорожала на 9%
За последнюю неделю стоимость электроэнергии в Литве возросла на 9%, сообщает «Sputnik Литва».
Обновлено в 02:38
Энергетика
В Самарской области увеличат стоимость природного газа
В Самарской области установили новые тарифы на природный газ для населения. Цены будут действовать уже с 1 января 2019 года.
Обновлено вчера в 06:16
Энергетика
В Венесуэле бензин стал дешевле кофе
При нынешней деноминации литр бензина стоит до 0,00006 боливара.
Обновлено вчера в 18:48
Энергетика
Австрийская OMV получила 5% в концессии на разработку газа в ОАЭ
Австрийская нефтегазовая компания OMV получила долю в 5% в концессии на разработку крупного газового месторождения Гаша (Ghasha Concession) в ОАЭ.
Обновлено вчера в 07:16
Энергетика
В Югре за год производится 2 млн. тонн нефтепродуктов
2 млн. тонн нефтепродуктов, что произведут из них, отличает глубина переработки до 32%.
Обновлено 18 декабря в 22:31
Энергетика
За 11 месяцев средства Нацфонда Казахстана выросли на 16%
Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 11 месяцев 2018 года поступления в Национальный фонд Казахстана от предприятий нефтяного сектора составили 2,1 трлн тенге ($5,63 млрд по курсу на 8 октября), что на 54,9% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Обновлено 18 декабря в 23:58