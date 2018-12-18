Энергетика

Нефть Brent подешевела до минимума с октября 2017 года
Ведомости
вчера в 05:52

Цена нефти марки Brent продолжает снижаться, несмотря на договоренности ОПЕК+ о сокращении добычи. Стоимость барреля Brent с поставкой в феврале падала во вторник почти на 4% к закрытию предыдущих торгов, до $57,27 – минимального уровня с октября 2017 г.
Ведомостивчера в 05:52

Подробнее о событии

Почему цены на нефть упали до $56 за баррель

Газета.Ru08:27

С чем может быть связано снижение цен на нефть до годового минимума

RT на русском07:19

Краткосрочные риски дальнейшего снижения нефтяных цен сохраняются - «Нордеа Банк»

Финмаркет03:17

Нефть на мировых рынках стабилизировалась и коррекционно дорожает

Интересант01:00

Нефть стабилизировалась после обвала более чем на $3

Интерфакс00:21

Цены на нефть обвалились

РИА Новостивчера в 14:57

Нефть Brent упала в цене за день почти на 6%

РБКвчера в 15:01
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 11:14, Ашберн
Энергетика

Нефть Brent подорожала до $57,3 за баррель на данных о запасах в США

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти в США на 3 млн баррелей, увеличение запасов бензина на 2,6 млн баррелей и сокращение запасов дистиллятов на 900 тыс. баррелей.
Обновлено в 10:55
Энергетика

Завод «Северо-Запад» поставил металлоконструкции для терминала СПГ

Завод металлоконструкций "Северо-запад" изготовил и поставил анкерные тяги для терминала СПГ В Калининградской области.
Обновлено в 04:48
Энергетика

Правительство отказалось верить в рост цен из-за бензина

Вице-премьер Дмитрий Козак не намерен верить на слово сообщениям о том, что со следующего года цены на продукты пойдут вверх вслед за ростом цен на бензин для логистических и транспортных компаний.
Обновлено вчера в 12:15
Энергетика

«Газпром» начал поставлять газ в Европу новым способом

На электронной торговой платформе (ЭТП), которая была создана "Газпром экспортом" для дополнительных поставок российского газа европейским потребителям, 18 декабря впервые была заключена сделка по продаже топлива с поставкой на следующие сутки, или day-ahead.
Обновлено в 10:58
Энергетика

Бензин в Венесуэле стал дешевле чашки кофе

В латиноамериканской стране, где не хватает даже туалетной бумаги, на самую мелкую монету - полболивара - можно купить минимум 8 тысяч литров бензина.
Обновлено в 08:46
Энергетика

Нижний Новгород занимает второе место в ПФО по ценам на бензин

Нижний Новгород занял вторую место среди городов ПФО по ценам на бензин. Такие данные приводит Росстат на 10 декабря.
Обновлено в 07:17
Энергетика

Группа ВИС заинтересована в участии в строительстве порта Индига

Строительно-инвестиционная группа ВИС заинтересована в участии в проекте строительства порта Индига в Ненецком автономном округе и железной дороги к нему, сказал журналистам председатель совета директоров группы ВИС Игорь Снегуров.
Обновлено в 10:05
Энергетика

Газовики пригрозили отключить от снабжения завод «Амурметалл»

Компания «Газпром газораспределение Дальний Восток» с 25 декабря 2018 года планирует ввести полное ограничение газоснабжения предприятию «ТОРЕКС-Хабаровск» (бывший завод «Амурметалл») в связи с неоднократным нарушением сроков оплаты поставленного газа.
Обновлено вчера в 19:39
Энергетика

В ноябре Норвегия увеличила добычу углеводородов на 1,2%

Норвегия в ноябре увеличила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ на 1,2% - до 1,88 млн баррелей в сутки по сравнению с 1,857 млн б / с в предыдущий месяц, свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD).
Обновлено в 08:07
Энергетика

За 11 месяцев средства Нацфонда Казахстана выросли на 16%

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 11 месяцев 2018 года поступления в Национальный фонд Казахстана от предприятий нефтяного сектора составили 2,1 трлн тенге ($5,63 млрд по курсу на 8 октября), что на 54,9% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Обновлено вчера в 23:58
Энергетика

Правительство может возобновить рассмотрение Энергостратегии-2035

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что власти могут вернуться к рассмотрению Энергостратегии РФ до 2035 года после того, как пройдет инвентаризация месторождения.
Обновлено в 08:58
Энергетика

Австрийская OMV получила 5% в концессии на разработку газа в ОАЭ

Австрийская нефтегазовая компания OMV получила долю в 5% в концессии на разработку крупного газового месторождения Гаша (Ghasha Concession) в ОАЭ.
Обновлено в 07:16
Энергетика

Чукотка наращивает добычу и потребление природного газа

17 декабря стало известно, что за 11 месяцев 2018 года добыча природного газа на Чукотке выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составила 28,55 млн кубометров.
Обновлено вчера в 14:50
Энергетика

Иран обнаружил 40 новых нефтегазовых месторождений

Национальная иранская нефтяная компания сообщила об обнаружении до 40 новых месторождений углеводородов: как на суше, так и на шельфе.
Обновлено в 06:53
Энергетика

В Югре за год производится 2 млн. тонн нефтепродуктов

2 млн. тонн нефтепродуктов, что произведут из них, отличает глубина переработки до 32%.
Обновлено вчера в 22:31
ещё по теме
Главное