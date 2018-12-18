Цена нефти марки Brent продолжает снижаться, несмотря на договоренности ОПЕК+ о сокращении добычи. Стоимость барреля Brent с поставкой в феврале падала во вторник почти на 4% к закрытию предыдущих торгов, до $57,27 – минимального уровня с октября 2017 г.

Нефть Brent подешевела до минимума с октября 2017 года

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