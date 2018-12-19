Энергетика
Нефть Brent за сутки подешевела более чем на 6% и опустилась ниже $56
Нефть Brent за сутки подешевела более чем на 6% и опустилась ниже $56REGNUMвчера в 15:26
В ходе вечерних торгов стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в феврале временно снижалась до $55,89 за баррель. В последний раз стоимость нефти данной марки опускалась до такой отметки 12 октября 2017 года.
REGNUMвчера в 15:26
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Польша увеличит мощность СПГ-терминала в Свиноуйсьце в 1,5 раза
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Обновлено в 07:15
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«Газпром» готовит месторождения для «Северного потока-2»
Международный энергетический мегапроект «Северный поток-2» приближается к стадии запуска в эксплуатацию.
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Саудовская Аравия приняла дефицитный бюджет
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Газовики пригрозили отключить от снабжения завод «Амурметалл»
Компания «Газпром газораспределение Дальний Восток» с 25 декабря 2018 года планирует ввести полное ограничение газоснабжения предприятию «ТОРЕКС-Хабаровск» (бывший завод «Амурметалл») в связи с неоднократным нарушением сроков оплаты поставленного газа.
Обновлено вчера в 19:39
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Нижний Новгород занял второе место по дороговизне бензина в ПФО
НТА-Приволжье — Нижний Новгород занял второе место по дороговизне бензина в ПФО Как заявил в рамках пресс-конференции 19 декабря руководитель Нижегородского УФАС России Михаил Теодорович, ситуация на топливном рынке региона достаточно стабильна, однако Нижний Новгород занимает в Приволжском федеральном округе второе место по цене горючего после Чебоксар.
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Иран обнаружил 40 новых нефтегазовых месторождений
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Австрийская нефтегазовая компания OMV получила долю в 5% в концессии на разработку крупного газового месторождения Гаша (Ghasha Concession) в ОАЭ.
Обновлено в 07:16
Энергетика
В Самарской области увеличат стоимость природного газа
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Обновлено в 06:16
Энергетика
В Югре за год производится 2 млн. тонн нефтепродуктов
2 млн. тонн нефтепродуктов, что произведут из них, отличает глубина переработки до 32%.
Обновлено вчера в 22:31
Энергетика
Жители Дона задолжали более 1 млрд. рублей за газ
Долги жителей Ростовской области за газ превысили 1 млрд. рублей.
Обновлено вчера в 13:59
Энергетика
ЕК следит за выполнением «Газпромом» антимонопольных обязательств
Еврокомиссия продолжает мониторинг выполнение "Газпромом" обязательств в рамках решения по антимонопольному делу, заявила еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер на пресс-конференции.
Обновлено вчера в 07:32
Энергетика
Объем инвестиций на модернизацию ТЭС составит 2 трлн руб — Новак
Объем инвестиций на модернизацию мощностей тепловых электрических станций до 41 ГВт составит около 2 триллионов рублей.
Обновлено вчера в 01:40
Энергетика
Тамбовчан ждёт рост цен на продукты питания
По словам экспертов, цены на розничные товары могут вырасти, так как, по расчетам, стоимость транспортных услуг увеличится как минимум на 10%.
Обновлено вчера в 06:43
Энергетика
«100 литров бензина - дешевле чашки кофе»: Гражданин России рассказал о ценах на топливо в Венесуэле
Сто литров бензина стоят гораздо дешевле чашки кофе, - рассказывает визави.
Обновлено в 00:16