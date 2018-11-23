Цена на нефтяные фьючерсы марки Brent с поставкой в январе 2019 года на бирже ICE в пятницу, 23 ноября, опустились ниже отметки в $60 за баррель. Падение за день составило около 5% (минус почти $3), свидетельствуют данные торгов. По данным на 16:45 мск, за баррель давали $59,64.

Нефть Brent за день подешевела на 5%

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