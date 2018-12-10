Энергетика
Нефть Brent выросла в цене до $62 за баррель
Нефть Brent выросла в цене до $62 за баррельЭкономика сегодня00:28
Североморская нефть марки Brent начала неделю торгов с роста цен по фьючерсам на февраль, достигших отметки в 62 доллара за баррель.
Экономика сегодня00:28
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Энергетика
Aspire вложила $15 млн в проект по добыче монгольского угля
Компания Aspire Mining, находящаяся на бирже ASX, и монгольская компания, специализирующаяся на угле, завершили финансирование своего проекта по добыче коксующегося угля Oвоот на северо-западе страны в размере 15 млн долларов.
Обновлено вчера в 22:14
Энергетика
И тут подорожает: власти принимают новые тарифы на отопление
В Новосибирской области приняли новые тарифы на отопление — тепло подорожает дважды в новом году.
Обновлено в 02:12
Энергетика
«Нафтогаз Украины» предпочитает российский газ
Компании-партнеры «Газпрома» остались основными поставщиками «голубого топлива» для Украины, особенно — для национальной компании «Нафтогаз Украины», которая закупала у них газ дешевле, чем у других трейдеров.
Обновлено вчера в 13:00
Энергетика
Кудрин оценил влияние соглашения ОПЕК+ на российскую экономику
Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи лишь временно стабилизирует цены на нефть, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 01:25
Энергетика
Минэнерго сообщило об интересе таиландских компаний к «Арктик СПГ – 2»
Компании из Таиланда рассматривают возможность участия в проекте «Арктик СПГ – 2», сообщило Министерство энергетики России по итогам заседания российско-таиландской рабочей группы по сотрудничеству в области энергетики.
Обновлено в 01:34
Энергетика
Топливо в Белоруссии подорожало на одну копейку
На автозаправочных станциях Белоруссии бензин АИ-92 теперь стоит 1,43 рубля (44,9 рубля РФ), АИ-95 и дизельное топливо — 1,53 рубля, а цена на АИ-98 составляет 1,74 рубля.
Обновлено в 01:40
Энергетика
В 2019 году Chevron увеличит капзатраты до $20 млрд
Компания намерена увеличить капзатраты впервые за последние 4 года Американская Chevron в 2019 г. увеличит капитальные затраты до $20 млрд с $18,3 млрд, которые были запланированы на 2018 г. Компания намерена увеличить капзатраты впервые за последние 4 года.
Обновлено в 02:00
Энергетика
США впервые за 70 лет стали нетто-экспортером нефти
«На прошлой неделе Америка превратилась в нетто-экспортера нефти», - сообщает Bloomberg.
Обновлено в 02:06
Энергетика
Индия отказалась от доллара США в расчётах за иранскую нефть
Как сообщает газета Business Standard со ссылкой на источники, подписание документа состоялось после того, как США сделали исключение из нефтяных санкций против Ирана, вступивших в силу с 5 ноября, для восьми государств, в число которых вошла и Индия.
Обновлено вчера в 18:33
Энергетика
«Газпром нефть» получила в ЯНАО новый участок для освоения
Территория расположена недалеко от Новопортовского месторождения Компания "Газпром нефть шельф" (принадлежит "Газпром нефти") выиграла аукцион на право пользования недрами Южно-Обского участка в Ямало-Ненецком автономном округе.
Обновлено в 02:09
Энергетика
Бурков провел переговоры о дальнейшей газификации Омской области
Обновлено в 00:12
Энергетика
ИНК и «Сибур» займутся крупным газохимическим проектом
«Иркутская нефтяная компания» намерена запустить крупный газохимический проект в Иркутской области.
Обновлено 07 декабря в 08:11
Энергетика
Поможет транспорт: в Риге поняли, как решить проблемы с газом в Балтии
На конференции в Риге международные эксперты и главы крупнейших газовых предприятий обсудили, как стимулировать потребление газа на рынке стран Балтии, пишет pilseta24.lv.
Обновлено 07 декабря в 10:57
Энергетика
Калининградцы стали меньше потреблять электроэнергии
В ноябре калининградцы потребили электроэнергии на 1% меньше, чем в ноябре 2017 года.
Обновлено в 02:06
Энергетика
Почему цена на бензин растет, когда цена на нефть — колеблется?
Почему, несмотря на колебания цен на нефть, бензин только дорожает, и верна ли стратегия руководства Роснефти, заявившего о необходимости борьбы со «спекулянтами», рассуждает в своей статье редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.
Обновлено вчера в 21:32