Североморская нефть марки Brent начала неделю торгов с роста цен по фьючерсам на февраль, достигших отметки в 62 доллара за баррель.

Нефть Brent выросла в цене до $62 за баррель

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Энергетика Энергетика Кудрин оценил влияние соглашения ОПЕК+ на российскую экономику Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи лишь временно стабилизирует цены на нефть, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

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Энергетика Энергетика Бурков провел переговоры о дальнейшей газификации Омской области

Энергетика Энергетика ИНК и «Сибур» займутся крупным газохимическим проектом «Иркутская нефтяная компания» намерена запустить крупный газохимический проект в Иркутской области.

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