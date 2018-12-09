На торгах ICE 7 нефть цены на нефть взлетели, но продержались там недолго. Днем 7 декабря баррель черного золота подорожал на 5% и превысил $63. Однако, к концу торгового дня запал «быков» немного выдохся, и за баррель Brent давали уже $61,6, рост цены составил 2,34%.

Цены на нефть «взлетели» и продолжают расти

Энергетика Энергетика За 10 мес ТопПром увеличил добычу угля на 56,6% Холдинговая компания "ТопПром" за 10 месяцев 2018 года добыла 1, 53 миллиона тонн угля, что на 56,6% больше чем за аналогичный период прошлого года.

Энергетика Энергетика «Нафтогаз Украины» предпочитает российский газ Компании-партнеры «Газпрома» остались основными поставщиками «голубого топлива» для Украины, особенно — для национальной компании «Нафтогаз Украины», которая закупала у них газ дешевле, чем у других трейдеров.

Энергетика Энергетика Кудрин: Соглашение ОПЕК+ приведет только к временной стабилизации Глава Счетной палат Алексей Кудрин сообщил, что соглашение ОПЕК+ приведет только к временной стабилизации.

Энергетика Энергетика Топливо в Белоруссии подорожало на одну копейку На автозаправочных станциях Белоруссии бензин АИ-92 теперь стоит 1,43 рубля (44,9 рубля РФ), АИ-95 и дизельное топливо — 1,53 рубля, а цена на АИ-98 составляет 1,74 рубля.

Энергетика Энергетика Индия отказалась от доллара США в расчётах за иранскую нефть Как сообщает газета Business Standard со ссылкой на источники, подписание документа состоялось после того, как США сделали исключение из нефтяных санкций против Ирана, вступивших в силу с 5 ноября, для восьми государств, в число которых вошла и Индия.

Энергетика Энергетика США впервые за 70 лет стали нетто-экспортером нефти «На прошлой неделе Америка превратилась в нетто-экспортера нефти», - сообщает Bloomberg.

Энергетика Энергетика Минэнерго сообщило об интересе таиландских компаний к «Арктик СПГ – 2» Компании из Таиланда рассматривают возможность участия в проекте «Арктик СПГ – 2», сообщило Министерство энергетики России по итогам заседания российско-таиландской рабочей группы по сотрудничеству в области энергетики.

Энергетика Энергетика Затяжное падение цен на серебро в 2019 году может закончиться "По сравнению с предыдущими годами, розничные покупатели серебра менее заинтересованы в приобретении этого металла на фоне падения цен", — отметил Питер Спина из GoldSeek.com.

Энергетика Энергетика Бурков провел переговоры о дальнейшей газификации Омской области

Энергетика Энергетика Россия обязалась поставлять в Кыргызстан топливо на прежних условиях В четверг, 6-го декабря, Кыргызстан подписал с Минэнерго РФ договор об индикативном балансе поставок нефтепродуктов на беспошлинной основе на 2019-й год.

Энергетика Энергетика «Газпром нефть» получила в ЯНАО новый участок для освоения Территория расположена недалеко от Новопортовского месторождения Компания "Газпром нефть шельф" (принадлежит "Газпром нефти") выиграла аукцион на право пользования недрами Южно-Обского участка в Ямало-Ненецком автономном округе.

Энергетика Энергетика Chevron увеличивает капзатраты впервые за 4 года Американская Chevron планирует на 2019 год капзатраты в размере $20 млрд.

Энергетика Энергетика ИНК и «Сибур» займутся крупным газохимическим проектом «Иркутская нефтяная компания» намерена запустить крупный газохимический проект в Иркутской области.

Энергетика Энергетика Поможет транспорт: в Риге поняли, как решить проблемы с газом в Балтии На конференции в Риге международные эксперты и главы крупнейших газовых предприятий обсудили, как стимулировать потребление газа на рынке стран Балтии, пишет pilseta24.lv.