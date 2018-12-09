Энергетика
На торгах ICE 7 нефть цены на нефть взлетели, но продержались там недолго. Днем 7 декабря баррель черного золота подорожал на 5% и превысил $63. Однако, к концу торгового дня запал «быков» немного выдохся, и за баррель Brent давали уже $61,6, рост цены составил 2,34%.
REGNUMвчера в 23:15
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Спекулятивные ставки на рост нефти Brent опустились до трехлетнего минимума
Profinance.ruвчера в 15:32
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 00:44, Ашберн
Энергетика
За 10 мес ТопПром увеличил добычу угля на 56,6%
Холдинговая компания "ТопПром" за 10 месяцев 2018 года добыла 1, 53 миллиона тонн угля, что на 56,6% больше чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено вчера в 21:26
Энергетика
«Нафтогаз Украины» предпочитает российский газ
Компании-партнеры «Газпрома» остались основными поставщиками «голубого топлива» для Украины, особенно — для национальной компании «Нафтогаз Украины», которая закупала у них газ дешевле, чем у других трейдеров.
Обновлено вчера в 13:00
Энергетика
Кудрин: Соглашение ОПЕК+ приведет только к временной стабилизации
Глава Счетной палат Алексей Кудрин сообщил, что соглашение ОПЕК+ приведет только к временной стабилизации.
Обновлено вчера в 13:42
Энергетика
Топливо в Белоруссии подорожало на одну копейку
На автозаправочных станциях Белоруссии бензин АИ-92 теперь стоит 1,43 рубля (44,9 рубля РФ), АИ-95 и дизельное топливо — 1,53 рубля, а цена на АИ-98 составляет 1,74 рубля.
Обновлено вчера в 09:21
Энергетика
Индия отказалась от доллара США в расчётах за иранскую нефть
Как сообщает газета Business Standard со ссылкой на источники, подписание документа состоялось после того, как США сделали исключение из нефтяных санкций против Ирана, вступивших в силу с 5 ноября, для восьми государств, в число которых вошла и Индия.
Обновлено вчера в 18:33
Энергетика
США впервые за 70 лет стали нетто-экспортером нефти
«На прошлой неделе Америка превратилась в нетто-экспортера нефти», - сообщает Bloomberg.
Обновлено 08 декабря в 00:22
Энергетика
Минэнерго сообщило об интересе таиландских компаний к «Арктик СПГ – 2»
Компании из Таиланда рассматривают возможность участия в проекте «Арктик СПГ – 2», сообщило Министерство энергетики России по итогам заседания российско-таиландской рабочей группы по сотрудничеству в области энергетики.
Обновлено 08 декабря в 06:51
Энергетика
Затяжное падение цен на серебро в 2019 году может закончиться
"По сравнению с предыдущими годами, розничные покупатели серебра менее заинтересованы в приобретении этого металла на фоне падения цен", — отметил Питер Спина из GoldSeek.com.
Обновлено в 00:14
Энергетика
Бурков провел переговоры о дальнейшей газификации Омской области
Обновлено в 00:12
Энергетика
Россия обязалась поставлять в Кыргызстан топливо на прежних условиях
В четверг, 6-го декабря, Кыргызстан подписал с Минэнерго РФ договор об индикативном балансе поставок нефтепродуктов на беспошлинной основе на 2019-й год.
Обновлено вчера в 18:33
Энергетика
«Газпром нефть» получила в ЯНАО новый участок для освоения
Территория расположена недалеко от Новопортовского месторождения Компания "Газпром нефть шельф" (принадлежит "Газпром нефти") выиграла аукцион на право пользования недрами Южно-Обского участка в Ямало-Ненецком автономном округе.
Обновлено 07 декабря в 11:11
Энергетика
Chevron увеличивает капзатраты впервые за 4 года
Американская Chevron планирует на 2019 год капзатраты в размере $20 млрд.
Обновлено 07 декабря в 08:11
Энергетика
ИНК и «Сибур» займутся крупным газохимическим проектом
«Иркутская нефтяная компания» намерена запустить крупный газохимический проект в Иркутской области.
Обновлено 07 декабря в 08:11
Энергетика
Поможет транспорт: в Риге поняли, как решить проблемы с газом в Балтии
На конференции в Риге международные эксперты и главы крупнейших газовых предприятий обсудили, как стимулировать потребление газа на рынке стран Балтии, пишет pilseta24.lv.
Обновлено 07 декабря в 10:57
Энергетика
Почему цена на бензин растет, когда цена на нефть — колеблется?
Почему, несмотря на колебания цен на нефть, бензин только дорожает, и верна ли стратегия руководства Роснефти, заявившего о необходимости борьбы со «спекулянтами», рассуждает в своей статье редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.
Обновлено вчера в 21:32