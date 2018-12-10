Энергетика
На торгах ICE 7 нефть цены на нефть взлетели, но продержались там недолго. Днем 7 декабря баррель черного золота подорожал на 5% и превысил $63. Однако, к концу торгового дня запал «быков» немного выдохся, и за баррель Brent давали уже $61,6, рост цены составил 2,34%.
REGNUMвчера в 23:15
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Энергетика
«Газпром нефть» планирует добычу на полуострове Гыдан
Обновлено в 03:04
Энергетика
Китайская госкомпания приобрела 4% в нефтяной концессии в ОАЭ
Китайская государственная нефтяная компания China ZhenHua Oil приобрела 4-процентную долю китайской CEFC в нефтяной концессии в ОАЭ.
Обновлено в 03:37
Энергетика
Morgan Stanley Bank судится с российскими нефтяными компаниями
ООО «Астрахань-Нефть» владела 49,51% уставного капитала (с 2012 года находятся в залоге Morgan Stanley Bank).
Обновлено в 02:50
Энергетика
Кудрин оценил влияние соглашения ОПЕК+ на российскую экономику
Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи лишь временно стабилизирует цены на нефть, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 01:25
Энергетика
«Нафтогаз Украины» предпочитает российский газ
Компании-партнеры «Газпрома» остались основными поставщиками «голубого топлива» для Украины, особенно — для национальной компании «Нафтогаз Украины», которая закупала у них газ дешевле, чем у других трейдеров.
Обновлено вчера в 13:00
Энергетика
Баррель нефти ОПЕК 6 декабря подешевел на 2,1%
Цена нефтяной "корзины" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) в четверг, 6 декабря, опустилась на 1,29 доллара, или на 2,1% — до 58,79 доллара с 60,08 доллара за баррель в предыдущий день торгов, следует из сообщения организации.
Обновлено в 03:38
Энергетика
В 2019 году Chevron увеличит капзатраты до $20 млрд
Компания намерена увеличить капзатраты впервые за последние 4 года Американская Chevron в 2019 г. увеличит капитальные затраты до $20 млрд с $18,3 млрд, которые были запланированы на 2018 г. Компания намерена увеличить капзатраты впервые за последние 4 года.
Обновлено в 02:00
Энергетика
Топливо в Белоруссии подорожало на одну копейку
На автозаправочных станциях Белоруссии бензин АИ-92 теперь стоит 1,43 рубля (44,9 рубля РФ), АИ-95 и дизельное топливо — 1,53 рубля, а цена на АИ-98 составляет 1,74 рубля.
Обновлено в 01:40
Энергетика
Минэнерго сообщило об интересе таиландских компаний к «Арктик СПГ – 2»
Компании из Таиланда рассматривают возможность участия в проекте «Арктик СПГ – 2», сообщило Министерство энергетики России по итогам заседания российско-таиландской рабочей группы по сотрудничеству в области энергетики.
Обновлено в 01:34
Энергетика
Индия отказалась от доллара США в расчётах за иранскую нефть
Как сообщает газета Business Standard со ссылкой на источники, подписание документа состоялось после того, как США сделали исключение из нефтяных санкций против Ирана, вступивших в силу с 5 ноября, для восьми государств, в число которых вошла и Индия.
Обновлено вчера в 18:33
Энергетика
В Иркутской области выстроились очереди на заправках Роснефти
В Иркутской области с начала декабря 2018 года очереди автомобилей на заправки Роснефти стоят даже ночью, потому что там продают бензин АИ-92 по цене ниже, чем у конкурентов – 40 рублей 70 копеек за литр, что примерно на три рубля меньше.
Обновлено в 02:42
Энергетика
Ереван и Иран расширят программу «газ в обмен на электроэнергию»
Армения получает из Ирана газ в обмен на электроэнергию в объеме 1 млн куб. метров газа в сутки, сообщает "Интерфакс-Азербайджан".
Обновлено 07 декабря в 00:05
Энергетика
Бурков провел переговоры о дальнейшей газификации Омской области
Обновлено в 00:12
Энергетика
Россия обязалась поставлять в Кыргызстан топливо на прежних условиях
В четверг, 6-го декабря, Кыргызстан подписал с Минэнерго РФ договор об индикативном балансе поставок нефтепродуктов на беспошлинной основе на 2019-й год.
Обновлено вчера в 18:33
Энергетика
Почему цена на бензин растет, когда цена на нефть — колеблется?
Почему, несмотря на колебания цен на нефть, бензин только дорожает, и верна ли стратегия руководства Роснефти, заявившего о необходимости борьбы со «спекулянтами», рассуждает в своей статье редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.
Обновлено вчера в 21:32