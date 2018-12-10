Североморская нефть марки Brent начала неделю торгов с роста цен по фьючерсам на февраль, достигших отметки в 62 доллара за баррель.

Нефть Brent выросла в цене до $62 за баррель

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