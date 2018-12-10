Энергетика

Нефть Brent выросла в цене до $62 за баррель
Экономика сегодня
00:28

Североморская нефть марки Brent начала неделю торгов с роста цен по фьючерсам на февраль, достигших отметки в 62 доллара за баррель.
Экономика сегодня00:28

Подробнее о событии

Цена на нефть Brent приблизилась к $62 за баррель

Росбалт02:14

Goldman Sachs прогнозирует рост цен на нефть до $70 за баррель

Profinance.ru02:47

Цена на нефть Brent взлетела и продолжает расти

iReactor01:37

Нефтяные котировки показывают разнонаправленную динамику

News.ru01:21

Нефть Brent выросла в цене до $62 за баррель

Экономика сегодня00:28

Нефть торгуется без единой динамики после решения ОПЕК+ о сокращении добычи

ПРАЙМ00:40

Цены на нефть «взлетели» и продолжают расти

REGNUMвчера в 23:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 05:22, Ашберн
Энергетика

Австрийская OMV планирует и дальше финансировать «Северный поток-2»

Глава австрийской нефтяной компании OMV Райнер Зеле рассказал журналистам, что его компания на текущий момент выделила на строительство газопровода "Северный поток — 2" 531 миллион евро.
Обновлено в 04:59
Энергетика

Глава РФПИ: решение ОПЕК+ сохранит стабильность мировых рынков

«РФПИ приветствует решение нефтедобывающих стран сократить добычу на 1,2 миллиона баррелей в день с января 2019 года и считает, что это решение сохранит стабильность на мировых рынках и положительно отразится на темпах роста мировой экономики», - приводит слова Дмитриева ТАСС.
Обновлено в 04:57
Энергетика

«Газпром нефть» планирует добычу на полуострове Гыдан

Обновлено в 04:48
Энергетика

Китай увеличил импорт нефти в ноябре на 16%

Импорт нефти в Китай в ноябре составил 42,87 млн тонн, что на 16% превысило показатель аналогичного периода прошлого года, сообщила китайская таможенная служба.
Обновлено в 02:59
Энергетика

Китайская госкомпания приобрела 4% в нефтяной концессии в ОАЭ

Китайская государственная нефтяная компания China ZhenHua Oil приобрела 4-процентную долю китайской CEFC в нефтяной концессии в ОАЭ.
Обновлено в 03:37
Энергетика

Таиландские бизнесмены заинтересовались проектом «Арктик СПГ-2»

Обновлено в 05:07
Энергетика

Баррель нефти ОПЕК 6 декабря подешевел на 2,1%

Цена нефтяной "корзины" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) в четверг, 6 декабря, опустилась на 1,29 доллара, или на 2,1% — до 58,79 доллара с 60,08 доллара за баррель в предыдущий день торгов, следует из сообщения организации.
Обновлено в 03:38
Энергетика

В 2019 году Chevron увеличит капзатраты до $20 млрд

Компания намерена увеличить капзатраты впервые за последние 4 года Американская Chevron в 2019 г. увеличит капитальные затраты до $20 млрд с $18,3 млрд, которые были запланированы на 2018 г. Компания намерена увеличить капзатраты впервые за последние 4 года.
Обновлено в 02:00
Энергетика

Топливо в Белоруссии подорожало на одну копейку

На автозаправочных станциях Белоруссии бензин АИ-92 теперь стоит 1,43 рубля (44,9 рубля РФ), АИ-95 и дизельное топливо — 1,53 рубля, а цена на АИ-98 составляет 1,74 рубля.
Обновлено в 01:40
Энергетика

«Нафтогаз Украины» предпочитает российский газ

Компании-партнеры «Газпрома» остались основными поставщиками «голубого топлива» для Украины, особенно — для национальной компании «Нафтогаз Украины», которая закупала у них газ дешевле, чем у других трейдеров.
Обновлено вчера в 13:00
Энергетика

Индия оплачивает иранскую нефть нацвалютой

Из-за американских ограничительных мер, под которые попадают более 700 банков, компаний и физических лиц, экспорт иранской нефти снизился на миллион баррелей в сутки.
Обновлено вчера в 18:33
Энергетика

Мадуро: Венесуэла заканчивает год успешной работой в сфере геополитики

Обновлено 08 декабря в 02:08
Энергетика

В Иркутской области выстроились очереди на заправках Роснефти

В Иркутской области с начала декабря 2018 года очереди автомобилей на заправки Роснефти стоят даже ночью, потому что там продают бензин АИ-92 по цене ниже, чем у конкурентов – 40 рублей 70 копеек за литр, что примерно на три рубля меньше.
Обновлено в 02:42
Энергетика

Бурков провел переговоры о дальнейшей газификации Омской области

Обновлено в 00:12
Энергетика

Россия и Киргизия подписали договор о беспошлинных поставках ГСМ

Между Россией и Киргизией в 2019 году будет действовать беспошлинный режим поставок горюче-смазочных материалов (ГСМ), по объемам подписано соответствующее соглашение.
Обновлено вчера в 18:33
ещё по теме
Организация стран - экспортёров нефти
Международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. В состав ОПЕК входят 15 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Штаб-квартира расположена в Вене. Генеральный секретарь - Мохаммед Баркиндо.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное