Энергетика

Нефть Brent впервые с прошлого года поднялась выше $61 за баррель
Известия
вчера в 12:29

По состоянию на 19:45 мск цена на нефть Brent составила $61,55 за баррель. До этого стоимость нефти поднималась выше $61 за баррель 17 декабря 2018 года. Стоимость нефти WTI в этот момент составила $52,57 за баррель.
Известиявчера в 12:29

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Цена на нефть поднялась сегодня выше 60-ти долларов за баррель

Эхо Москвывчера в 09:30

Нефть дешевеет после роста цен более чем на 5% ранее

ПРАЙМ00:10

«Быки» вышли на нефтяное поле

Коммерсантъвчера в 17:30

Нефть Brent подорожала более чем на 5%

РБКвчера в 14:52

Нефть дешевеет на открытии торгов

Газета.Ru00:10

Цена на нефть Brent подскочила выше $60 за баррель

Росбалтвчера в 06:57

Цена на нефть Brent превысила 60 долларов за баррель

Экономика сегоднявчера в 05:18
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Политика

Санкции блокируют поставку композитов для самолета МС-21

Обновлено в 01:21
Здоровье

Умер онкобольной мальчик, о помощи которому просили Путина

В ночь на четверг в больнице умер трехлетний онкобольной мальчик Владислав Шестаков из города Черемхово, о котором рассказали Владимиру Путина в ходе большой пресс-конференции.
Обновлено вчера в 22:57
Армия и оружие

В атмосфере сгорел российский спутник 2007 года

Российский спутник «Космос-2430» 2007 года сгорел в атмосфере Земли, сообщило командование воздушно-космической обороны Северной Америки.
Обновлено вчера в 18:57
Общество

Богатейший человек в мире Джефф Безос разводится с женой

В марте 2018 года глава и совладелец Amazon занял первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира, оставив позади основателя компании Microsoft Билла Гейтса.
Обновлено вчера в 13:46
Политика

ПАСЕ предложила России разделить делегацию на шесть полов

В письме-приглашении Парламентской ассамблеи Совета Европы в адрес российского парламента содержатся рекомендации по формированию состава делегации ПА, в том числе - учитывая гендерный принцип, при этом в документе указаны шесть полов для делегатов.
Обновлено вчера в 12:18
Происшествия

В МВД прокомментировали похороны криминального авторитета в Амурске

Руководитель районной полиции не присутствовал на похоронах криминального авторитета в Амурске в Хабаровском крае, а дорожные инспекторы не позволяли участникам процессии перекрывать улицы, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы местного главка МВД Ирина Щеголева.
Обновлено вчера в 19:54
Армия и оружие

Украинский военный предложил способ «прорваться» в Азовское море

Бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал о том, что "фиксация из космоса" западными союзниками может помочь Киеву пройти через Керченский пролив в Азовское море, об этом он заявил в интервью порталу UAportal.
Обновлено вчера в 20:28
Экономика

Новые тарифы ОСАГО приняты в РФ

Новые тарифы на ОСАГО вступили в силу в России 9 января, сообщается на официальном сайте ЦБ РФ в соответствующем указании.
Обновлено вчера в 02:16
Армия и оружие

Politico: Временный глава Пентагона нецензурно отозвался об F-35

Обновлено вчера в 21:00
Энергетика

Нефть Brent впервые с прошлого года поднялась выше $61 за баррель

По состоянию на 19:45 мск цена на нефть Brent составила $61,55 за баррель.
Обновлено вчера в 12:29
Политика

NASA продолжит отправлять астронавтов на МКС на «Союзах» — Рогозин

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) продолжит отправлять своих астронавтов на МКС на российских кораблях «Союз», заявил в интервью РБК генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 00:42
Космос

Рогозин рассказал, когда назовут причины появления отверстия в «Союзе»

В декабре 2018 года источник не исключил, что часть выводов о появлении отверстия в «Союзе» могут засекретить.
Обновлено вчера в 23:46
Экономика

СМИ узнали об идее ВТБ и Сбербанка создать перевозчика на базе Utair

Сбербанк и ВТБ рассматривают авиакомпанию Utair в качестве варианта для реализации проекта по созданию региональной авиакомпании.
Обновлено вчера в 17:37
Происшествия

В Хабаровском крае введен режим ЧС после обрушения сопки

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края введен режим чрезвычайной ситуации после того, как в реку обрушилась часть сопки, сообщил РИА Новости глава района Алексей Маслов.
Обновлено в 01:30
Политика

Украинцев обрекли на замерзание, заявил депутат Рады

Правительство Украины, повышая тарифы на отопление, обрекает население страны на замерзание, об этом в своем Facebook написал депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Вадим Рабинович.
Обновлено вчера в 16:53
Энергетика

«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» на $12 млрд

«Нафтогаз» подал против «Газпрома» иск в связи с возможным снижением стоимости украинской газотранспортной системы (ГТС) после строительства Россией обходных потоков.
Обновлено вчера в 11:34
Политика

Умер последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов

Обновлено вчера в 12:20
Политика

Посла Японии вызвали в МИД после заявлений Токио о Курилах

Накануне японские СМИ писали, что одним из условий подписания мирного договора между Россией и Японией — 70-летнего вопроса двусторонних отношений — может стать взаимный отказ от прав требовать какие-либо компенсации, связанные с Южными Курильскими островами.
Обновлено вчера в 13:05
Армия и оружие

В Сирии жертвами атаки террористов стали 5 британских военных

В ходе боестолкновения с террористами из террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) погибли пять британских военнослужащих, воюющих в составе возглавляемой США международной коалиции на востоке Сирии.
Обновлено вчера в 15:58
Политика

Рогозин заявил об информационной атаке на «Роскосмос»

Рогозин заявил об информационной атаке на "Роскосмос", объяснив ее среди прочего происками конкурентов.
Обновлено в 01:00
Политика

Трамп назвал пустой тратой времени переговоры с демократами о бюджете

«Только что завершил встречу с Чаком и Нэнси, пустая трата времени», — написал Трамп на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 17:16
Происшествия

Участник хакерской группировки «Шалтай-Болтай» вышел на свободу по УДО

Член хакерской группировки «Анонимный интернационал» («Шалтай-Болтай») Константин Тепляков условно-досрочно освобожден из колонии.
Обновлено вчера в 05:40
Финансы

Центробанк перевел часть резервов в юани, иены и евро

Наиболее высокую доходность среди фактических портфелей валютных активов за июнь 2017 года - июнь 2018 года показал юань - 3,2% годовых, доходность доллара США составила 0,35% годовых.
Обновлено вчера в 15:35
Космос

Ученые обнаружили второй повторяющийся «сигнал инопланетян»

Обновлено вчера в 15:17
Происшествия

В отеле в Пхукете найдена мертвой российская туристка

Обновлено вчера в 12:22
Происшествия

Мутко рассказал о компенсациях пострадавшим при ЧП в Магнитогорске

Пострадавшие в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске получат единовременные выплаты для покупки жилья из расчёта 31 725 рублей за 1 кв. м общей площади утраченного жилого помещения.
Обновлено вчера в 18:54
Армия и оружие

В ЦАР не исключают размещения военной базы РФ

"Если президентами, как верховными главнокомандующими, как руководителями нации, будет принято решение о размещении базы, значит, к этому наши страны придут, ну а мы, как министры, уже будем его реализовывать", - сказала Кояра.
Обновлено в 01:02
Экономика

В Минфине рассказали о подмене природных бриллиантов синтетическими

Обновлено вчера в 20:24
Общество

Россияне пожаловались на отказы в трудоустройстве

Россияне стали чаще получать отказы при трудоустройстве из-за проверок служб безопасности.
Обновлено вчера в 16:00
Энергетика

В России снова подорожал бензин

Ранее в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что удорожание бензина в России в 2018 году объясняется ростом цен на нефть.
Обновлено вчера в 08:51
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