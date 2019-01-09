Энергетика
Нефть Brent впервые с прошлого года поднялась выше $61 за баррель
Нефть Brent впервые с прошлого года поднялась выше $61 за баррельИзвестиявчера в 12:29
По состоянию на 19:45 мск цена на нефть Brent составила $61,55 за баррель. До этого стоимость нефти поднималась выше $61 за баррель 17 декабря 2018 года. Стоимость нефти WTI в этот момент составила $52,57 за баррель.
Известиявчера в 12:29
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 18:31, Ашберн
Происшествия
Французский суд признал Павленского виновным в поджоге банка
Обновлено в 14:40
Общество
В России яйца начали продавать девятками
Эксперты, опрошенные "Российской газетой", считают, что единственная причина резкого подорожания яиц в начале декабря 2018 года - это желание торговых сетей заработать как можно больше на фоне повышенного спроса на продукт перед праздниками.
Обновлено в 18:14
Общество
Дуров решил ликвидировать Telegram Messenger LLP
Один из создателей социальной сети "ВКонтакте" Павел Дуров подал заявление о ликвидации компании Telegram Messenger LLP, внесенной в реестр Роскомандзора.
Обновлено в 13:12
Политика
США подтвердили намерение снять санкции с «Русала» и En+
Накануне Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что господин Мнучин встретится с с конгрессменами-демократами, чтобы обсудить запланированное снятие санкций с компаний En+, «Русал» и «Евросибэнерго» Олега Дерипаски.
Обновлено в 14:24
Политика
Опровергнута главная версия убийства российской съемочной группы в ЦАР
Расследовательский центр «Досье» Михаила Ходорковского опроверг основную версию убийства российских документалистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской республике (ЦАР).
Обновлено в 14:09
Политика
В Би-би-си ответили на претензии Роскомнадзора
Ранее Роскомнадзор нашел на интернет-ресурсах Би-би-си материалы, в которых транслируются установки международных террористических организаций.
Обновлено в 12:14
Происшествия
Полиция выдала ордер о заборе ДНК Роналду
Полиция Лас-Вегаса выдала ордер на забор образца ДНК форварда туринского "Ювентуса" португальца Криштиану Роналду по делу об изнасиловании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:38
Происшествия
В ДТП с автобусом и лесовозом под Сыктывкаром пострадали 15 человек
Пятнадцать человек пострадали в результате ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса и гружёного лесовоза под Сыктывкаром.
Обновлено в 13:25
Автоспорт
Экипаж Каргинова из «КАМАЗ-Мастер» выиграл четвертый этап «Дакара»
Экипаж Андрея Каргинова из российской команды "КАМАЗ-Мастер" стал победителем четвертого этапа ралли-рейда "Дакар" зачете грузовиков.
Обновлено в 17:03
Космос
Ученые нашли источник сигналов из космоса
Обновлено в 09:19
Происшествия
В Карибском море тысячи людей застряли на лайнере из-за вируса
Обновлено в 15:46
Происшествия
В Москве затопило Тушинский тоннель
Как передает ТАСС со ссылкой на собственные источники, тоннель затопило после провала грунта в одном из шлюзов канала имени Москвы.
Обновлено в 03:26
Политика
Украина готовится разорвать около 40 договоров с Россией
Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил, что украинские власти намерены разорвать около 40 договоров, которые были заключены с Россией.
Обновлено в 17:48
Армия и оружие
В Китае прошли испытания ЗРК С-400
В Китае завершились испытания российского ЗРК С-400, о чем в беседе с ТАСС проинформировал собеседник из военно-дипломатических кругов.
Обновлено в 03:34
Транспорт
Поступление воды в Тушинский тоннель остановили
Поступление воды в Тушинский тоннель удалось прекратить, говорится в поступившем в РБК сообщении ФГБУ «Канал имени Москвы» (оператор канала, где произошел провал грунта, приведший к затоплению).
Обновлено в 09:34
Политика
Из-за санкций МС-21 остался без материалов для композитного крыла
На сей раз на пути реализации проекта стоят санкции США, которые были ранее введены в отношении предприятий, участвующих в производстве композитного "черного крыла" - ключевого элемента нового российского лайнера, составляющего главное конкурентное преимущество самолета.
Обновлено в 01:39
Политика
Образец стальной стены Трампа распилили обычной пилой
Министерство внутренней безопасности Соединённых Штатов Америки проверило образцы стальных реек, из которой планировалось возвести мощную стену на границе с Мексикой.
Обновлено в 14:12
Экономика
ЦБ вынес предупреждение руководству банка JPMorgan в России
Центробанк привлек к административной ответственности руководство банка JPMorgan Chase в России.
Обновлено в 17:14
Политика
Германия выступила против санкций в отношении «Северного потока – 2»
12 декабря американский конгресс проголосовал за введение санкций против «Северного потока – 2». Глава «Газпрома» Алексей Миллер отметил, что давление США на участников проекта не изменило хода строительства и поставки газа по «Северному потоку – 2» начнутся, как запланировано, 1 января 2020 года.
Обновлено в 14:57
Политика
Глава МИД Эквадора предложил Ассанжу сдаться британским властям
Основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу лучше покинуть посольство Эквадора в Лондоне и сдаться британским властям.
Обновлено в 16:42
Экономика
Инфляция в России по итогам 2018 года составила 4,3%
Ранее статслужба предварительно оценила инфляцию за прошедший год в 4,2%. Рост цен за декабрь 2018 года составил 0,8% по отношению к ноябрю.
Обновлено в 08:11
Гаджеты
Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Redmi Note 7
Китайская компания Xiaomi представила свои новые смартфоны Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro.
Обновлено в 11:29
Общество
Виктор Шкулев стал владельцем «Фонтанки.ру»
Российский медиаменеджер, президент и совладелец группы компаний Hearst Shkulev Виктор Шкулев приобрел контрольный пакет акций АО "Ажур-медиа", которое издает петербургскую интернет-газету "Фонтанка.ру".
Обновлено в 05:18
Политика
Глава МИД Венесуэлы сообщил о нападениях на посольство страны в Перу
Ранее власти Перу после церемонии инаугурации президента Венесуэлы Николаса Мадуро приняли решение об отзыве для консультаций своего временного поверенного.
Обновлено в 17:12
Финансы
Банк России перевел $100 млрд в юани, иены и евро
По состоянию на конец июня 2018 года доллар США утратил многолетнее первенство в российских золотовалютных резервах: его доля упала до исторического минимума в 21,9% по сравнению с 43,7% на конец марта 2018 года.
Обновлено вчера в 13:05
Космос
ТАСС узнал о начале разработки концепции лунного корабля «Союз»
Специалисты «Роскосмоса» и ракетно-космической корпорации «Энергия» начали разрабатывать концепцию транспортной системы для полетов на орбиту Луны на космическом корабле «Союз МС» специальной версии.
Обновлено в 18:21
Экономика
В России вырос размер надбавки к пенсии по возрасту
В России с января этого года увеличился размер пенсионной надбавки для людей старше 80 лет. На данный момент он составляет 5334 рубля.
Обновлено в 07:09
Армия и оружие
В Минобороны отреагировали на сообщения о гибели российского спутника
В воздушно-космических силах России подтвердили, что спутник "Космос-2430" 5 января сгорел в атмосфере. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:32
Политика
Глава NASA не планирует в ближайшее время посещать Россию
Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн не планирует в ближайшее время совершать поездки за границу, в том числе в Россию.
Обновлено в 15:42
Происшествия
В Москве на проспекте Мира похитили мужчину
После нескольких выстрелов злоумышленники схватили мужчину, затолкали его в багажник серебристого внедорожника Mitsubishi без номеров и увезли в неизвестном направлении.
Обновлено в 14:44