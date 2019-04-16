Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила $72 впервые с ноября 2018 годаРеальное время 02:20
Сегодня стоимость нефти Brent превысила $72 впервые с ноября 2018 года На 8.05 мск цена нефти Brent с поставкой в июне на лондонской бирже ICE Futures составила $71,98 за баррель. Стоимость майских фьючерсов на нефть WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи подорожала до $64,48 за баррель.
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Политика
NYT узнала об изначальном нежелании Трампа давать ход делу Скрипалей
Газета New York Times в материале о Хэспел указала, что после инцидента в Солсбери, где были госпитализированы экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, Трамп выступал против решительных мер в отношении России.
Обновлено вчера в 20:10
Шоу-бизнес
Известно, какие подарки подарили Алле Пугачевой на ее 70-летний юбилей
Торжество прошло в семейном поместье певицы. Вечно молодая Алла Борисовна отметила юбилей - 70 лет.
Обновлено вчера в 09:14
Наука
Ученые назвали опасный для жизни пульс
Частота сердечных сокращений в состоянии покоя в среднем возрасте связана с продолжительностью жизни - если она составляет 75 ударов в минуту, то риск ранней смерти ото всех причин удваивается, выяснили специалисты из Гетеборгского университета.
Обновлено вчера в 11:58
Шоу-бизнес
Анастасия Винокур хочет подарить знаменитому отцу-юмористу внучку
Звезда призналась, она хочет подарить отцу-юмористу внучку, но пока не может найти на это время.
Обновлено в 02:20
Технологии
«Яндекс» счел технологию из закона о Рунете ухудшающей работу сервисов
В середине марта компания «Яндекс», РБК и ряд других холдингов подверглись мощной DNS атаке, в результате которой ряд небольших операторов заблокировал доступ к некоторым IP-адресам «Яндекса», а крупные операторы, использующие для блокировки контента системы DPI, были вынуждены пропускать весь трафик до сервисов «Яндекса» через них.
Обновлено вчера в 07:08
Происшествия
ФСБ ведет обыск на челябинском оборонном предприятии
УФСБ России по Челябинской области проводит обыски и выемку документов в специальном конструкторском бюро «Турбина», операция силовиков проходит в эти минуты.
Обновлено в 01:51
Общество
IKEA хочет построить первую «Мегу» в пределах МКАД
Если стороны договорятся, то это будет первая «Мега», открытая в Москве более чем за 10 лет (последней была «Мега Белая Дача»), и первый торговый комплекс под этим брендом в пределах МКАД.
Обновлено вчера в 17:40
Общество
Умер академик РАО из Калмыкии, по книгам которого учатся за рубежом
Заслуженный деятель науки РСФСР, академик Российской академии образования (РАО), уроженец Калмыкии Пюрвя Эрдниев, по книгам которого учились в странах ближнего и дальнего зарубежья, умер во вторник.
Обновлено вчера в 14:30
Политика
МИД РФ отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал
В МИД России заявили о том, что обращение в международную судебную инстанцию произошло, несмотря на предусмотренные международным правом, в том числе российско-украинскими договорами, возможности проведения двусторонних консультаций.
Обновлено вчера в 20:57
Армия и оружие
По столице Ливии нанесли ракетный удар
Обновлено вчера в 18:25
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского Тройка-Д банка
Центробанк с 17 апреля отозвал лицензию у московского Тройка-Д банка. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 01:58
Спорт
Константинова рассказала, как выбирает музыку к программам
Напомним, в прошлом сезоне короткую программу Станислава Константинова исполняла под испанскую «Малагенью», а в произвольной использовала музыку из фильма «Анна Каренина».
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия
В Екатеринбурге четыре человека погибли при пожаре в частном доме
Четыре человека погибли во время пожара в частном доме в Екатеринбурге, причиной пожара могло стать замыкание проводки, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 00:34
Происшествия
Пострадавшие при прорыве теплотрассы в Челябинске получили ожоги ног
В Челябинске после произошедшего 16 апреля прорыва на теплотрассе в ожоговом центре остаются два человека в возрасте 19 и 46 лет.
Обновлено в 01:33
Наука
Стала известна причина крупнейшей катастрофы на Земле
Специалисты из Университета Цинциннати (США) и Китайского университета геонаук выяснили, что истиной причиной массового Пермского вымирания стали извержения вулканов.
Обновлено вчера в 22:44
Общество
Опубликованы самые востребованные профессии среди студентов
«Совершенно секретно»: Специалисты НИУ ВШЭ заявили, что российские студенты после окончания вуза хотят работать в коммерческом секторе.
Обновлено в 02:35
Здоровье
Россиян предостерегли от чрезмерного увлечения огородом
Ежегодно с началом дачного сезона в России наблюдается всплеск сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому врачи, называющие это «огородной болезнью», предупреждают россиян от чрезмерных работ на своих участках, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия
Кокорин и Мамаев не явились на слушание в суд
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев не явились на слушание в Мосгорсуде по поводу апелляции на продление их ареста, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:20
Экономика
Пенсии россиян через шесть лет вырастут более чем на 9%
К 2024 году страховые пенсии вырастут на 39,4% к уровню 2018 года.
Обновлено вчера в 16:00
Общество
НТВ решит судьбу ведущего Норкина и его программы
Второго апреля телеведущий НТВ Андрей Норкин покинул эфир программы «Место встречи» посреди эфира.
Обновлено вчера в 08:25
Футбол
«Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионов
Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в Турине "Ювентус" с результатом 2:1. Многократные чемпионы Италии снова не смогуть выиграть главный клубный турнир Европы.
Обновлено вчера в 17:08
Политика
Трамп рассказал о главных соперниках в борьбе за пост президента
Президент США Дональд Трамп заявил в своем твиттере, что его основными соперниками в борьбе за президентский пост в 2020 году будут сенатор Берни Сандерс и бывший вице-президент Джо Байден.
Обновлено вчера в 23:05
Гаджеты
Опубликованы качественные рендеры Motorola P40
Индийский искатель утечек Судханшу Амбхоре опубликовал качественные изображения смартфона Motorola P40, который еще не был представлен официально.
Обновлено в 01:04
Происшествия
Пожарные опоздали в Нотр-Дам на 23 минуты
Парижская прокуратура установила, что пожарные были вызваны в собор Парижской Богоматери спустя 23 минуты после того, как в здании сработала пожарная сигнализация.
Обновлено в 01:29
Происшествия
Историка выгнали с телевизионной передачи о пожаре в Париже
Ведущий программы "Время покажет!", выпуск которой был посвящен пожару в соборе Парижской богоматери, Анатолий Кузичев выгнал из студии приглашенного эксперта Александра Сытина, позволившего себе сравнить произошедшее во французской столице с событиями в Одессе в мае 2014 года.
Обновлено в 02:18
Футбол
Мбаппе не сыграет против «Нанта»
Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе не отправится с командой на гостевой матч против "Нанта". Об этом стало известно RMC Sport.
Обновлено вчера в 15:54
Политика
WSJ: США и Турция не смогли преодолеть разногласия по С-400
Вашингтон и Анкара во время состоявшихся на этой неделе консультаций не смогли преодолеть разногласия, которые касаются приобретения Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
Обновлено вчера в 22:45
Армия и оружие
Россия завершила поставку в Китай истребителей Су-35
Россия завершила поставку в Китай истребителей Су-35 в соответствии с контрактом, передает ТАСС во вторник, 16 апреля.
Обновлено вчера в 09:46
Технологии
МТС инвестируют 150 млн рублей в развитие речевых технологий
Общий объем инвестиций МТС в создание и работу центра в 2019-2020 годах составит около 150 миллионов рублей, говорится в пресс-релизе компании.
Обновлено вчера в 08:43
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова сменила образ
Вера из сериала «Воронины», которую играет замечательная актриса Екатерина Волкова, решила поднять себе настроение, изменив свою внешность.
Обновлено вчера в 13:35