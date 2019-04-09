Энергетика
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 71 доллара за баррельАргументы и Факты 08 апреля в 14:19
Цена на фьючерс нефти марки Brent с поставкой в июне 2019 года поднялась до 71,01 доллара за баррель. Такие данные демонстрировала в 18.35 мск биржа ICE в Лондоне, передает ТАСС. На фоне роста стоимости нефти российский рубль укрепился по отношению к доллару и евро.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Цена на нефть марки Brent впервые с ноября превысила 71 доллар за баррель
РИА Новости08 апреля в 11:38
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 04:54, Ашберн
Спорт
Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта
Обновлено в 02:47
Недвижимость
Более 70% новостроек Москвы продолжат продаваться по старым правилам
Более 70% строящегося жилья в Москве, скорее всего, продолжит продаваться по старым правилам, без обязательного расчета с дольщиками через эскроу-счета, сообщила в интервью РИА Недвижимость председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
Обновлено вчера в 23:00
Авто
Кабриолеты Aurus могут не показать на параде Победы
Как сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны, по регламенту на параде должно быть три автомобиля, но открытый Aurus у ведомства пока только один.
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия
В детском саду в Петербурге 21 ребенок заразился кишечной инфекцией
В детском саду №53 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 21 ребенок заразился острой кишечной инфекцией.
Обновлено в 02:50
Происшествия
В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв
Обновлено в 02:13
Происшествия
В аварии на Киевском шоссе под Петербургом пострадали шесть человек
В пресс-службе регионального управления ГИБДД 78.ru рассказали, что 10 апреля около 7:10 на 30-м километре Киевского шоссе в Пушкинском районе 36-летний водитель «Лада Ларгус» совершил столкновение со стоящим самосвалом.
Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес
Жизнь после родов: Тодоренко предстала в мини-бикини
В Instagram возлюбленная Топалова опубликовала свое новое фото в мини-бикини, поблагодарив фотографа за удачный ракурс, благодаря которому незаметны ее «жирненькие бока».
Обновлено в 01:04
Авто
Lexus анонсировал новый роскошный минивэн Lexus LM
Изучив изображения, на которых отчетливо заметен характерный профиль и наклон средней стойки крыши, становится понятно, что будущий минивэн Lexus представляет собой "разновидность" минивэна Toyota Alphard.
Обновлено вчера в 10:27
Происшествия
В Саратовской области многодетная мать угрожала убить директора школы
Многодетная жительница города Вольска Саратовской области подозревается в том, что будучи пьяной, заперла дома и угрожала расправой директору школы, заведующей и воспитателю детсада, которые пришли ее предупредить о возможном изъятии детей из-за игнорирования родительских обязанностей, сообщило в среду областное СУСК РФ.
Обновлено в 04:31
Политика
В Раде отказались поддержать идею автономии Донбасса
Верховная рада никогда не поддержит идею создания автономии Донбасса в составе Украины, заявила в среду первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Криминального авторитета Таро снова арестовали
Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как Таро, арестовали сразу же после освобождения из тюрьмы в Оренбургской области.
Обновлено вчера в 07:46
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.
Обновлено вчера в 06:05
Общество
Россияне назвали необходимый для «достойной жизни» размер зарплаты
В среднем же для достойной жизни россиянам в месяц, пришли к выводу эксперты, нужен доход в пределах 66 тыс. руб.
Обновлено в 00:19
Происшествия
На северо-западе Москвы столкнулись две маршрутки
Два маршрутных такси столкнулись на северо-западе Москвы, предварительно пострадал один человек, движение транспорта закрыто по одной полосе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 03:36
Происшествия
СК возбудил дело против литовских судей из-за приговора россиянам
Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что российские следователи возбудили уголовное дело в отношении литовских судей из-за приговора россиянам.
Обновлено в 02:00
Политика
Володин отругал депутата за мат в соцсетях
Обновлено в 04:11
Общество
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до десяти тысяч метров над уровнем моря, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
Обновлено в 00:09
Общество
В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price
В отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price, сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя почтового оператора.
Обновлено в 02:59
Транспорт
Трассу М-11 «Москва-Петербург» планируют открыть до конца сентября
Первые автомобили могут проехать по скоростной платной трассе М-11 до 29 сентября этого года.
Обновлено в 02:16
Происшествия
Полиция проверит сообщения о массовом расстреле оленей на Сахалине
Полиция и прокуратура проводят проверку по материалам СМИ о массовом убийстве оленей на севере Сахалина.
Обновлено в 03:03
Общество
Блогер впервые подал иск о защите репутации
Опрошенные «Ведомостями» юристы говорят, что это первый известный им иск блогера о защите репутации.
Обновлено вчера в 18:43
Политика
Три эксперта VADA прибыли в Киев
Сегодня, 10 апреля, стало известно о том, что три эксперта VADA прибыли в Киев и совместно с экс-чемпионом мира по боксу Владимиром Кличко провели пресс-конференцию на НСК «Олимпийский».
Обновлено в 04:09
Политика
Kaspersky раскрыл ближневосточную кампанию политического кибершпионажа
«Лаборатория Касперского» (Kaspersky) раскрыла на Ближнем Востоке кампанию кибершпионажа, рассказал руководитель регионального исследовательского центра фирмы Амин Хасбини.
Обновлено в 01:51
Политика
Коллеги поздравили Матвиенко с юбилеем стихами Некрасова
Обновлено в 03:28
Происшествия
В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя
Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Авто
Автомобили Aurus станут дешевле
Ранее стало известно, что стартовая цена на первый люксовый седан Aurus S600 будет составлять около 10–12 млн рублей.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие
Россию назвали небоеспособной против США в Арктике
Обновлено вчера в 21:11
Армия и оружие
Соловьев рассказал, что ждет корабли НАТО при заходе в Азовское море
Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы «Кто против» ответил на слова американского эксперта Грэга Вайнера, назвавшего число и месяц прохода кораблей НАТО и ВМСУ в Азовское море.
Обновлено в 00:05