Цена январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:36 по московскому времени уменьшилась на $0,70 (1,18%) - до $58,81 за баррель. Торги этим контрактом завершаются 30 ноября. Более активный февральский фьючерс подешевел на 1,3%, до $59,12 за баррель.

Нефть Brent вернулась к снижению и подешевела до $59 за баррель

Энергетика Энергетика Газпром увеличил поставки газа в страны Евросоюза на 6,2% Объём поставок российского газа в страны Евросоюза увеличился на 6,2% с января по 28 ноября текущего года, сообщила пресс-служба Газпрома.

Энергетика Энергетика «Татнефть» удвоила прибыль. Аналитики предсказали рост котировок Благодаря росту цен на нефть выручка в третьем квартале выросла на 48,4% в сравнении с сопоставимым кварталом прошлого года, до 252,8 млрд руб.

Энергетика Энергетика Договор о строительстве газопровода Baltic Pipe вступил в силу

Энергетика Энергетика АФК «Система» может продать долю в гренадской нефтекомпании GPG АФК «Система» Владимира Евтушенкова рассматривает возможность продать часть доли или всю ее в компании Global Petroleum Group (GPG), которая добывает нефть и газ на шельфе Гренады.

Энергетика Энергетика Два газопровода построены «Газпромом» в Адыгее По словам Миллера, в текущем году "Газпром" завершил строительство двух межпоселковых газопроводов – к с. Верхненазаровскому Красногвардейского района и к х. Семено-Макаренскому Шовгеновского района.

Энергетика Энергетика ТАИФ отменяет скидки для корпоративных клиентов своих АЗС Входящее в группу «ТАИФ» АО «Холдинговая компания "Татнефтепродукт"» с 1 декабря отменит скидки корпоративным клиентам АЗС по топливным картам, работающим в системе безналичного расчета.

Энергетика Энергетика Энергетическая сверхдержава: природный газ в США стоит меньше ноля В техасском бассейне Permian - крупнейшем районе сланцевой добычи в США - избыток природного газа достиг таких масштабов, что цены на него упали ниже нуля.

Энергетика Энергетика Экспорт российской нефти через порты в ноябре составил 10,2 млн тонн Объем перевалки российской нефти на экспорт в морских портах в ноябре 2018 года составил, по предварительным данным, 10,215 млн тонн, сообщил RNS официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

Энергетика Энергетика В Душанбе стоимость сжиженного газа выросла на 10% За последние несколько дней стоимость сжиженного газа в Душанбе повысилась почти на 10%.

Энергетика Энергетика Эксперт объясняет, почему рост стоимости бензина неизбежен Сегодня, 30 ноября, в рамках программы развития коммуникаций «Среда общения» компании «Газпром нефть» прошла встреча с российским экспертом в области ТЭК, заместителем генерального директора Института национальной энергетики Александром Фроловым.

Энергетика Энергетика Газовики предлагают жителям Вологды войти «В новый год – без долгов» Чтобы пеня списалась автоматически, вне зависимости от ее суммы, нужно до 31 декабря 2018 года произвести полную оплату потребленного газа.

Энергетика Энергетика «Разорвать русский порочный круг»: что происходит с ценами на бензин На текущей неделе руководство Роснефти весьма явственно продемонстрировало своё намерение «жестко разобраться» со «спекулянтами» и независимыми АЗС, которые ранее были обвинены в росте цен на топливо.

Энергетика Энергетика Модернизацией Шуртанского ГХК займется «дочка» Газпромбанка Контролируемая группой Газпромбанка (ГПБ) компания Enter Engineering Pte Ltd подписала EPC-контракт (проектирование, закупка оборудования и строительство) на расширение мощностей Шуртанского газохимического комплекса, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда правления "Узбекнефтегаза" Одила Темирова.