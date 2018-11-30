Цена январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:36 по московскому времени уменьшилась на $0,70 (1,18%) - до $58,81 за баррель. Торги этим контрактом завершаются 30 ноября. Более активный февральский фьючерс подешевел на 1,3%, до $59,12 за баррель.

Нефть Brent вернулась к снижению и подешевела до $59 за баррель

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