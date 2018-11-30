Энергетика
Нефть Brent вернулась к снижению и подешевела до $59 за баррель
Нефть Brent вернулась к снижению и подешевела до $59 за баррельИнтерфакс06:56
Цена январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:36 по московскому времени уменьшилась на $0,70 (1,18%) - до $58,81 за баррель. Торги этим контрактом завершаются 30 ноября. Более активный февральский фьючерс подешевел на 1,3%, до $59,12 за баррель.
Интерфакс06:56
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Энергетика
«Газпром» подтвердил интерес к транзиту через Болгарию
«На сегодняшний день ''Газпром'' планирует принять участие в процедуре бронирования мощностей, однако решение будет приниматься с учетом условий бронирования, которые будут известны по объявлению начала Фазы 3 процедуры»,— заявили в компании.
Обновлено в 07:25
Энергетика
АФК «Система» может продать долю в гренадской нефтекомпании GPG
АФК «Система» Владимира Евтушенкова рассматривает возможность продать часть доли или всю ее в компании Global Petroleum Group (GPG), которая добывает нефть и газ на шельфе Гренады.
Обновлено в 03:45
Энергетика
Газпром увеличил поставки газа в страны Евросоюза на 6,2%
Объём поставок российского газа в страны Евросоюза увеличился на 6,2% с января по 28 ноября текущего года, сообщила пресс-служба Газпрома.
Обновлено в 05:06
Энергетика
Электричество для бытовых потребителей в Литве дорожает на 15%
Неизбежный рост цен из-за отказа от российского и белорусского электричества назван при этом неминуемым ради «энергетической независимости».
Обновлено в 05:52
Энергетика
Энергетическая сверхдержава: природный газ в США стоит меньше ноля
В техасском бассейне Permian - крупнейшем районе сланцевой добычи в США - избыток природного газа достиг таких масштабов, что цены на него упали ниже нуля.
Обновлено в 06:23
Энергетика
Цены на бензин в 2019-м поднимутся дважды
На наш взгляд, цены в 2019 году будут расти, так как всегда есть инфляционный рост на все продукты не менее 3 - 4 процентов ежегодно.
Обновлено в 08:00
Энергетика
Газовики предлагают жителям Вологды войти «В новый год – без долгов»
Чтобы пеня списалась автоматически, вне зависимости от ее суммы, нужно до 31 декабря 2018 года произвести полную оплату потребленного газа.
Обновлено в 05:33
Энергетика
Экспорт российской нефти через порты в ноябре составил 10,2 млн тонн
Объем перевалки российской нефти на экспорт в морских портах в ноябре 2018 года составил, по предварительным данным, 10,215 млн тонн, сообщил RNS официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
Обновлено в 05:10
Энергетика
«ЛУКОЙЛ» планирует в 2019 году увеличить добычу углеводородов на 1%
Обновлено вчера в 11:14
Энергетика
ХК «Татнефтепродукт» отменит скидки корпоративным клиентам сети АЗС
Входящая в структуру "ТАИФа" ХК "Татнефтепродукт" отменит скидки для клиентов, которые обслуживаются по топливным картам по системе безналичного расчета, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 01:20
Энергетика
В ФАС заявили, что цены на независимых и крупных АЗС отличаются на 4%
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго РФ допускают 4% разницу в розничных ценах на топливо на независимых АЗС и автозаправочных станциях вертикально интегрированных компаний (ВИНК), она не приведет к удорожанию бензина и дизеля на заправках.
Обновлено вчера в 06:58
Энергетика
«Нафтогаз» оценил долг «Газпрома» перед компанией в $2,7 млрд
Компания уточняет, что по крайней мере в трех юрисдикциях — Швейцарии, Великобритании и Нидерландах — проводится принудительное взыскание долга, в связи с чем продолжаются судебные процессы относительно ареста активов «Газпрома» и реализации этих активов.
Обновлено вчера в 11:08
Энергетика
ОДК и Газпром подписали контракт на поставку ГПА-16 для «Силы Сибири»
"ОДК-Газовые турбины" (входит в Объединённую двигателестроительную корпорацию госкорпорации "Ростех") и "Газпром комплектация" подписали контракт на поставку трёх газоперекачивающих агрегатов ГПА-16 для проекта "Сила Сибири".
Обновлено в 06:30
Энергетика
«Разорвать русский порочный круг»: что происходит с ценами на бензин
На текущей неделе руководство Роснефти весьма явственно продемонстрировало своё намерение «жестко разобраться» со «спекулянтами» и независимыми АЗС, которые ранее были обвинены в росте цен на топливо.
Обновлено в 02:33
Энергетика
«Газпром нефть» до 2030 г будет ежегодно вкладывать в геологоразведку 30-35 млрд руб
"Газпром нефть" в соответствии со стратегией развития до 2030 года планирует обеспечить ежегодный объем финансирования геологоразведочных работ (ГРР) на уровне 30-35 миллиардов рублей, сообщил журналистам глава дирекции по геологоразведочным работам и развитию ресурсной базы "Газпром нефти" Алексей Вашкевич.
Обновлено в 07:06