Энергетика
Стоимость нефти марки Brent снизилась на 3%
Стоимость нефти марки Brent снизилась на 3%Коммерсантъ27 декабря в 17:07
В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent по состоянию на 1:07 мск снизилась на 3,007% — до $52,88 за баррель. Цена на нефть марки WTI опустилась на 1,851% — до $45,38 за баррель.
Коммерсантъ27 декабря в 17:07
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Цена нефти марки Brent ускорила темпы снижения и упала более чем на 5% — ниже 53 долларов за баррель
Эхо Москвы27 декабря в 22:18
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 13:36, Ашберн
Политика
Путин договорился с Лукашенко поиграть в хоккей
Обновлено в 12:36
Экономика
Минюст зарегистрировал указание ЦБ о новых тарифах ОСАГО
Банк России (ЦБ) сообщил, что Минюст зарегистрировал указание, расширяющее тарифный коридор базовых ставок ОСАГО на 20% вверх и вниз.
Обновлено в 11:02
Хоккей
Путин вышел на лед в хоккейном матче на Красной площади
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в товарищеском хоккейном матче «Ночной хоккейной лиги» (НХЛ), который происходит на Красной площади.
Обновлено в 13:10
Политика
Путин и Лукашенко начали вторые переговоры за неделю
Сегодня планируется определить круг вопросов, которые будет решать рабочая группа из членов правительств обеих стран Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали очередной раунд переговоров, посвященных спорным вопросам в отношениях двух стран, пишет ТАСС.
Обновлено в 05:29
Политика
Россия запретила импорт ряда украинских товаров
Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете на импорт ряда украинских товаров в Россию.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Автомобиль попытался прорваться на территорию аэропорта в Ганновере
Полиция Ганновера сообщила в своем твиттере о попытке неизвестного мужчины на автомобиле прорваться через пропускной пункт городского аэропорта.
Обновлено в 13:15
Происшествия
Момент убийства топ-менеджера подрядчика «Лукойла» попал на видео
Обновлено в 09:44
Политика
Порошенко подписал закон о расширении морской зоны Украины в два раза
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о правовом статусе и режиме прилежащей морской зоны Украины, говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте украинского лидера.
Обновлено в 11:27
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Югре
Число погибших в ДТП в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа увеличилось до шести человек.
Обновлено в 08:02
Армия и оружие
В МИД назвали провокацией заявления о продвижении ВСУ в Донбассе
Министерство иностранных дел России выразило возмущение в связи с заявлением Юрия Бирюкова, советника президента Украины Петра Порошенко, о том, что ВСУ взяли под контроль «серую зону» в Донбассе.
Обновлено в 12:36
Политика
«Нафтогаз» верит в интерес американского инвестора к украинской ГТС
Глава "Нафтогаза" заявил, что к украинской газотранспортной системе проявляет предметный интерес американский инвестор.
Обновлено в 12:01
Спорт
Шипулин завершил карьеру девятым местом в «Рождественской гонке»
Обновлено в 13:20
Спорт
Белорукова стала четвертой в спринте на первом этапе «Тур де Ски»
Обновлено в 10:12
Транспорт
РЖД начнет продавать невозвратные билеты с 20 января
«С 20 января 2019 года АО "Федеральная пассажирская компания" предложит пассажирам воспользоваться специальным "невозвратным" тарифом для проезда в вагонах СВ, купе и с местами для сидения (в нерегулируемом сегменте)»,— сообщили в РЖД.
Обновлено в 09:03
Политика
Трамп заявил о значительном прогрессе в торговом споре с Китаем
Президент США Дональд Трамп сообщил у себя в Twitter, что он провел «долгие и очень хорошие» телефонные переговоры с генеральным секретарем ЦК Компартии Китая Си Цзиньпином.
Обновлено в 12:57
Происшествия
«Жёлтые жилеты» проводят седьмую акцию протеста в Париже
В Париже проходит седьмая по счёту акция протеста "Жёлтых жилетов".
Обновлено в 07:17
Происшествия
После охоты иркутского губернатора возбудили уголовное дело
Обновлено в 05:04
Происшествия
В Руане протестующие подожгли вход в здание Банка Франции
Во французском городе Руане участники движения «жёлтых жилетов» устроили поджог на входе в здание Банка Франции.
Обновлено в 12:05
Происшествия
Националиста Тесака посадили на 10 лет
Бабушкинский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии строгого режима националиста и лидера запрещенной в России организации «Реструкт» Максима Марцинкевича, известного как Тесак, передает ТАСС.
Обновлено в 08:54
Экономика
Росстат улучшил оценку ВВП России в 2016 году
Росстат сегодня опубликовал очередную уточненную оценку динамики ВВП России за предыдущие годы.
Обновлено в 11:15
Политика
Молдавия выдала РФ воевавшего в Сирии на стороне ИГ россиянина
Молдавия экстрадировала в РФ 28-летнего россиянина Надира Давудова, воевавшего на стороне террористической организации ИГ (запрещена в РФ) в Сирии.
Обновлено в 12:19
Финансы
Евро подорожал до 80 рублей впервые с 14 сентября
Доллар США и евро ускорили рост на Московской бирже днем в субботу. При этом курс евро достигал 80 руб./EUR1 впервые с 14 сентября.
Обновлено в 07:48
Происшествия
От родственников пропавшей клиентки BlaBlaCar потребовали выкуп
Ранее сообщалось, что на своей машине Ирина Ахматова отправилась в Тулу с попутчиками, которых она нашла через интернет-сервис BlaBlaCar.
Обновлено в 09:38
Армия и оружие
Россия приступила к разработке самолета на замену «Руслана»
Главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов рассказал в интервью RT о разработке Ил-106, который должен заменить в войсках Ан-124 «Руслан».
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о госпитализации режиссёра Марлена Хуциева
Ранее издание «Дни.ру» сообщало, что из концертного зала «Мир» в Москве экстренно госпитализировали певца Льва Лещенко.
Обновлено в 13:00
Экономика
Путин поручил создать банк для финансирования строительства домов
Президент России Владимир Путин выступил с идеей создать банк для финансирования строительства многоквартирных домов.
Обновлено в 09:19
Транспорт
РЖД получила первый современный плацкартный вагон
Холдинг РЖД получил первый плацкартный вагон с обновленным интерьером, в ближайшее время он пройдет сертификацию и выйдет на тесты.
Обновлено в 04:52
Общество
В сети ополчились на Меланью Трамп «без штанов»
В комментариях пользователи обратили внимание на штаны первой леди — из-за их светло-коричневого цвета многие сочли, что на Меланье только верхняя одежда.
Обновлено в 02:32
Спорт
Россия согласовала с WADA передачу данных московской лаборатории
"В письме WADA подробно изложены варианты организации процесса копирования данных московской антидопинговой лаборатории с указанием наименований конкретного оборудования", – сообщил министр спорта России Павел Колобков.
Обновлено в 07:15
Экономика
Топилин оценил решение проблемы с бедностью в 750-800 млрд рублей
Россиянам нужно порядка 750–800 млрд руб. доходов, чтобы свести уровень бедности в России к нулю, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
Обновлено в 08:30