Цены на нефть активно растут в пятницу, пытаясь отыграть падение по итогам предыдущей сессии. Февральский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 по московскому времени 28 декабря подорожал на $1,02 (1,96%) - до $53,18 за баррель.

Нефть Brent вернулась к цене выше $53 за баррель

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