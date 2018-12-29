Энергетика
Нефть Brent вернулась к цене выше $53 за баррель
Нефть Brent вернулась к цене выше $53 за баррельИнтерфаксвчера в 00:21
Цены на нефть активно растут в пятницу, пытаясь отыграть падение по итогам предыдущей сессии. Февральский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 по московскому времени 28 декабря подорожал на $1,02 (1,96%) - до $53,18 за баррель.
Интерфаксвчера в 00:21
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Энергетика
«Нафтогаз» заявил о снижении транзита газа из-за «Северного потока»
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Обновлено вчера в 08:27
Энергетика
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В стратегии развития минерально-сырьевой базы России до 2032 года предусматривается снижение добычи нефти с 2022 года с пикового уровня в 562 миллионов тонн.
Обновлено в 02:01
Энергетика
В Ярославской области коммунальные тарифы увеличатся в два этапа
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Обновлено вчера в 16:33
Энергетика
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Обновлено вчера в 12:45
Энергетика
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Обновлено вчера в 09:04
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Обновлено в 01:35
Энергетика
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Обновлено вчера в 07:30
Энергетика
Суд поддержал решение ФАС по закупке стоимостью около 85 млн руб
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Обновлено вчера в 04:30
Энергетика
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Обновлено вчера в 04:28
Энергетика
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Власти Бразилии отказали французскому энергетическому концерну Total в выдаче лицензии на бурение разведывательных скважин в устье Амазонки.
Обновлено вчера в 03:03
Энергетика
Проезд, ЖКУ и бензин: что подорожает в Московском регионе в 2019 году
Как сэкономить на услугах ЖКХ >> Проездные "Тройка", "Единый" и ТАТ в Москве Со 2 января 2019 года подорожает проезд в общественном транспорте Москвы, включая метрополитен и наземный городской транспорт.
Обновлено 27 декабря в 03:08
Энергетика
СМИ пишут о планах властей Аргентины поднять тарифы ЖКХ выше инфляции
Правительство Аргентины планирует повышение тарифов на газ, электроэнергию и транспорт на 2019 год, рост существенно обгонит прогнозируемый уровень инфляции, сообщают аргентинские СМИ.
Обновлено 27 декабря в 20:15
Энергетика
В Китай могут начать поставки СПГ с Сахалина
Обновлено 26 декабря в 07:35
Энергетика
«Газпром нефть» в бюджете на 2019 год оценивает нефть в $50 за баррель
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Обновлено 27 декабря в 23:46
Энергетика
Силуанов прокомментировал снижение цен на нефть
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что динамика по снижению цен на нефть практически не беспокоит, у РФ накоплены хорошие резервы.
Обновлено 26 декабря в 08:24