Энергетика
Нефть Brent вернулась к цене выше $53 за баррель
Нефть Brent вернулась к цене выше $53 за баррельИнтерфаксвчера в 00:21
Цены на нефть активно растут в пятницу, пытаясь отыграть падение по итогам предыдущей сессии. Февральский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 по московскому времени 28 декабря подорожал на $1,02 (1,96%) - до $53,18 за баррель.
Интерфаксвчера в 00:21
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Энергетика
Средняя за 2018 год цена нефти Urals выросла на 32%
Средняя за январь-декабрь цена на нефть марки Urals, основной товар российского экспорта, увеличилась на 30% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 70,01 доллара за баррель, говорится в материалах на сайте Минфина РФ.
Обновлено в 06:38
Энергетика
Эксперт оценил заявление «Нафтогаза» об инвестициях США в ГТС Украины
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в разговоре с RT заявление главы НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о том, что американские компании готовы инвестировать в украинскую газотранспортную систему (ГТС) миллиарды долларов.
Обновлено в 09:06
Энергетика
Астана и Ташкент подписали соглашение о транзите узбекского газа
Национальные газовые операторы Казахстана и Узбекистана АО «КазТрансГаз» и АО «Узтрансгаз» подписали соглашение о транзите узбекского природного газа через территорию Казахстана, сообщили 29 декабря в пресс-службе АО «КазТрансГаз».
Обновлено в 05:32
Энергетика
Украина через несколько лет может лишиться атомной энергетики
Украина имеет 15 работающих атомных реакторов на четырёх АЭС: Запорожской, Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой.
Обновлено вчера в 14:47
Энергетика
Красноярский край поставил исторический рекорд по добыче нефти
Нефтяники Красноярского края в этом году установили исторический рекорд региона по добыче «черного золота» — впервые объемы нефти перевалили отметку в 25 млн тонн.
Обновлено в 02:55
Энергетика
Газпром прекратил участие в Заполярнефти
ПАО "Газпром" косвенно прекратило участие в ООО "Заполярнефть". Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено в 08:45
Энергетика
В Ярославской области коммунальные тарифы увеличатся в два этапа
В Ярославской области коммунальные тарифы увеличатся в 2 этапа. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.
Обновлено вчера в 16:33
Энергетика
Пермские нефтяники подвели итоги года
В течение года компания «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», помимо производственных мероприятий, активно участвовала в социальной деятельности организаций группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.
Обновлено вчера в 09:04
Энергетика
Бразилия отказала Total в лицензии на добычу нефти в устье Амазонки
Власти Бразилии отказали французскому энергетическому концерну Total в выдаче лицензии на бурение разведывательных скважин в устье Амазонки.
Обновлено вчера в 03:03
Энергетика
Суд поддержал решение ФАС по закупке стоимостью около 85 млн руб
Апелляция поддержала позицию Федеральной антимонопольной службы по закупке стоимостью около 85 млн рублей.
Обновлено вчера в 04:30
Энергетика
«Газпром» в 2018 году увеличил добычу газа до 497,6 млрд куб. м
"Газпром" в 2018 году увеличил добычу газа на 5,4% - до 497,6 млрд куб. м, экспорт газа на 3,4% - до 201 млрд куб. м, сообщил председатель правления холдинга Алексей Миллер на предновогоднем селекторном совещании.
Обновлено вчера в 05:14
Энергетика
Подведены итоги борьбы с суррогатным топливом за 2018 год
Всего дизельного топлива по итогам 9 месяцев 2018 года было около 57,5 млн тонн, однако общие поставки на внутренний рынок возросли на 2 млн тонн (7,4 %). Для сравнения в 2017 году рост поставок закрепился на уровне 0,6 млн тонн.
Обновлено в 00:46
Энергетика
Рижанам с апреля могут повысить плату за отопление сразу на 12%
Предприятие теплоснабжения Rīgas siltums планирует повысить тариф на тепловую энергию на 12,6%, свидетельствует информация в официальном издании Latvijas Vēstnesis.
Обновлено вчера в 04:28
Энергетика
«Нафтогаз Украины» за 9 месяцев сократил прибыль на 5,8%
Чистая прибыль НАК "Нафтогаз Украины" за девять месяцев текущего года сократилась на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 602,6 миллиона долларов, сообщила в пятницу пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 08:32
Энергетика
Транснефть возобновила отгрузку нефти в порту Новороссийска
Транснефть возобновила отгрузку нефти на экспорт в порту Новороссийска.
Обновлено вчера в 06:50