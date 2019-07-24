Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:05 по московскому времени в среду составила $64,37 за баррель, что на $0,54 (0,85%) выше уровня предыдущей сессии.

Нефть Brent подорожала до $64,37 за баррель

Политика Журнал Newsweek поместил на обложку «подрывающего демократию» Путина Американский журнал Newsweek поместил на обложку последнего выпуска президента России Владимира Путина.

Политика В Италии назвали развал ДРСМД «плохой новостью» для Европы Заместитель председателя Европейского парламента Фабио Массимо Кастальдо в беседе с газетой «Известия» назвал развал Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности (ДРСМД), заключённый между Россией и США, «плохой новостью» для Европы.

Общество Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.

Космос Космический грузовик Dragon привезет на МКС 2,5 тонны груза Космический корабль Dragon отправится к Международной космической станции на ракете-носителе Falcon 9 с 2,5 тоннами груза, сообщило НАСА.

Происшествия У политика Дмитрия Гудкова прошли обыски В Москве оперативники провели обыск в квартире политика Дмитрия Гудкова.

Происшествия Новорожденная девочка вылетела из машины после аварии в Петербурге Травмы, помимо новорожденной, получили 24-летняя владелица Hyundai, ее пассажирка и мальчик, которому недавно исполнилось два с половиной года, они находятся в тяжелом состоянии.

Недвижимость Цены на однокомнатные квартиры в Москве установили абсолютный рекорд По итогам июня 2019-го средняя стоимость «однушек» в столичных новостройках эконом- и комфорткласса составила 7,25 миллиона рублей, говорится в материалах компании «Метриум», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Экономика Минэкономразвития внесло в правительство проект закона о публичной нефинансовой отчетности "В настоящее время завершены процедуры согласования, и 19 июля законопроект внесен в правительство", - сообщил "Интерфаксу" представитель Минэкономразвития.

Финансы В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредиты Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg.

Музыка Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».

Театры Британский танцовщик Акрам Хан представит в Москве балет Xenos Британский танцовщик и хореограф Акрам Хан 25 и 26 июля представит на сцене Московского академического музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) в рамках фестиваля "Территория" балет Xenos - последний спектакль большой формы, в котором он участвует как исполнитель.

Гаджеты Nokia представила два новых кнопочных телефона Компания HMD Global, владеющая брендом Nokia, представила два новых функциональных телефона Nokia 220 4G и Nokia 105 (2019).

Футбол «Монако» с Головиным сыграл вничью с «Брагой» «Монако» провел товарищеский матч с португальской «Брагой». Встреча завершилась без забитых голов — 0:0.

Происшествия В Алеппо двое детей погибли при ракетном обстреле террористов Двое детей погибли, 10 человек получили ранения в результате ракетного обстрела террористами двух районов города Алеппо в Сирии, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

Политика Джонсон назначил Саджида Джавида министром финансов Офис премьер-министра Великобритании сообщил, что Борис Джонсон назначил Саджида Джавида министров финансов страны.

Общество Названы самые популярные иностранные сериалы для россиян «Левада-центр» выяснил, какие зарубежные сериалы пользуются спросом у россиян, передаёт «Интерфакс».

Шоу-бизнес Боня похвасталась букетом от нового возлюбленного Телеведущая Виктория Боня опубликовала в своём официальном аккаунте в социальной сети "Инстаграм" снимок с букетом цветов и намекнула на то, что её сердце занято, сообщают "Дни.ру".