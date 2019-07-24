Энергетика
Нефть Brent установилась вблизи $63 за баррельREGNUM вчера в 16:39
После краткого роста к $64 за баррель к концу торгов нефть марки Brent установилась вблизи отметки $63 за баррель, 23 июля передаёт агентство Reuters.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 16:15, Вашингтон
Происшествия
К Дмитрию Гудкову пришли с обысками
Обыск проходит в доме у оппозиционера Дмитрия Гудкова, заявил пресс-секретарь лидера Партии перемен Алексей Обухов.
Обновлено в 15:24
Общество
Google оштрафовали за рекламу о написании дипломных работ
В сообщении регулятора говорится, что Google LLC был оштрафован на 100 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе и распространение объявлений о написании выпускных квалификационных работ.
Обновлено в 12:21
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Общество
В Сибири и на Дальнем Востоке горят два миллиона гектаров леса
По данным Авиалесоохраны, пожарные активно тушат 170 лесных пожаров в девяти регионах на площади 172 756 га.
Обновлено в 10:59
Происшествия
Алексея Навального арестовали на 30 суток
Обновлено в 15:39
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Политика
Тиль Швайгер в шутку сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с российским коллегой Сергеем Шойгу.
Обновлено в 13:49
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено в 09:17
Кино
Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр
В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
Обновлено в 14:01
Шоу-бизнес
Звезда «Интернов» Александр Ильин изменил имидж
Обновлено в 11:03
Авто
Kia представила новый глобальный кроссовер Kia Seltos
Сегодня состоялся официальный дебют глобальной версии кроссовера Kia Seltos, которая будет продаваться в РФ.
Обновлено вчера в 12:02
Футбол
На официальном сайте ПФЛ нашелся клуб «Газмяс»
В списке профилей команд числится несуществующий клуб "Газмяс", приписанный к Москве. Официальный сайт ПФЛ был обновлен в апреле этого года.
Обновлено в 13:57
Политика
Джонсон назначил главу МВД Великобритании на пост министра финансов
По данным телеканала, должность главы МВД Британии займет бывший министр по делам международного развития Прити Пател.
Обновлено в 13:45
Экономика
ВТБ запустит маркетплейс по продаже изъятых квартир и автомобилей
Банк ВТБ в 2020 году запустит маркетплейс по реализации розничных непрофильных активов, где будет продавать изъятые у должников квартиры и автомобили, а также предоставлять весь комплекс услуг, связанных с покупкой, оформлением и эксплуатацией приобретенного имущества.
Обновлено в 14:48
Политика
Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны без России
Новый номер журнала Time, посвященный покорению Луны, повторил обложку 1968 года, но убрал Россию.
Обновлено в 08:44
Здоровье
Медики назвали первые признаки тромбоза
Обновлено в 10:08
Наука
Жидкий постоянный магнит из наночастиц создан в США
Первый в мире жидкий постоянный магнит из наночастиц создали ученые Национальной лаборатории им. Лоуренса Калифорнийского университета, 21 июля сообщает Science.
Обновлено 21 июля в 16:28
Экономика
Госдума запретила выдавать микрокредиты под залог жилья
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, который запрещает микрофинансовым организациям (МФО) выдавать потребкредиты физлицам под залог жилья.
Обновлено в 06:10
Политика
Украина задумала расширить санкции против России
Правительство Украины намерено внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложения по расширению санкций против России, сообщается на сайте министерства по вопросу временно оккупированных территорий.
Обновлено в 15:18
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено вчера в 00:12
Шоу-бизнес
Ольга Дроздова решилась на смену фамилии
Несколько недель назад Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов вместе появились в ЗАГСе.
Обновлено в 14:33
Политика
Спецпрокурор Мюллер подтвердил невозможность обвинений против Трампа
Что Мюллер рассказал конгрессу Доклад о вмешательстве России в президентские выборы в США не оправдывает президента Дональда Трампа, но и не дает оснований выдвинуть обвинения против действующего президента.
Обновлено в 14:36
Политика
В Петербурге начался митинг против произвола на выборах
Обновлено в 12:33
Экономика
Минфин предложил повысить таможенный сбор за товары из-за границы
Ставка сбора за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за границы для личных нужд может вырасти в два раза.
Обновлено в 03:54
Космос
В ближайшие часы около Земли пролетят два больших астероида
В любом случае волноваться не стоит: NASA не причислило этот астероид к опасным, так как его шансы на столкновение с Землей слишком ничтожны.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Серов против: за вора в законе вступились Лещенко и Успенская
Народные артисты страны Лев Лещенко и Александр Серов, певица Любовь Успенская, бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев и наставник московского "Локомотива" Юрий Семин обратились к Мосгорсуду с письмом, в котором попросили заменить "вору в законе" Олегу Медведеву (до смены фамилии - Шишканов) меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.
Обновлено в 16:09
Космос
В лунных кратерах могут храниться миллионы тонн водяного льда
Обновлено в 01:40
Футбол
Буффон отразил три пенальти и принес «Ювентусу» победу над «Интером»
Победитель в поединке определился в серии послематчевых пенальти, где героем встречи стал голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, который смог отразить три удара.
Обновлено в 15:13