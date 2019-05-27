Энергетика

Нефть Brent установилась на $68 за баррельREGNUM 11:00

Нефть марки Brent установилась выше $68 за баррель, 27 мая передает агентство Reuters.
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Нефть Brent превысила $70 за баррель

REGNUM14:13

Цена Brent усилила подъем, WTI перешла к росту

Финмаркет11:39

Нефть торгуется разнонаправленно после снижения на прошлой неделе

News.ru02:30

Стоимость нефти Brent стала расти, WTI продолжает терять

Росбалт08:24

Нефть немного подешевела утром в понедельник после резкого падения на прошлой неделе

Интерфакс01:46

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:10

Нефть марки Brent подешевела до $68,64 за баррель

Московский Комсомолец01:21
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 15:53, Ашберн
Происшествия

Самолеты «Аэрофлота» досматривают в Париже из-за анонимных угроз

Французская полиция досматривает из-за анонимных угроз самолеты «Аэрофлота», прибывающие в аэропорт Шарль де Голль из Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 13:39
Шоу-бизнес

Наталья Бардо полностью разделась ради новой фотосессии

Наталья Бардо решила порадовать подписчиков и опубликовала обнаженную фотографию из солнечной Греции.
Обновлено в 03:00
Политика

Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию вокруг храма в Екатеринбурге

Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг строительства церкви в Екатеринбурге.
Обновлено в 06:05
Армия и оружие

В провинции Хама сирийские военные отразили атаку террористов

Обновлено в 15:09
Гаджеты

Назван смартфон с лучшей в мире селфи-камерой по версии DxOMark

В DxOMark протестировали селфи-камеру смартфона ASUS ZenFone 6, которая по результатам теста и была признана лучшей.
Обновлено в 13:47
Армия и оружие

Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено в 13:22
Наука

Нейросеть научили воссоздавать лицо по голосу

Ученые из Массачусетского технологического института в США разработали нейросеть Speech2Face, которая воссоздает примерное изображение лица человека по спектрограмме его речи.
Обновлено в 08:03
Музыка

Успех россиянки на украинском шоу «Голос. Дети» обернулся скандалом

Обновлено в 10:05
Авто

Fiat Chrysler предложил Renault создать совместный концерн

Обновлено в 05:06
Экономика

К «Ашан» потянулись иски от арендодателей

Сегодня, 27 мая 2019 года, стало известно, что один из крупнейших торговых центров Москвы АО «Авиапарк» требует более 110 млн рублей с ООО «Ашан».
Обновлено в 02:11
Общество

Австрийский посол рассказал, что ездит по Москве на метро

Чрезвычайный и полномочный посол Австрийской Республики в РФ Йоханнес Айгнер рассказал, что предпочитает передвигаться по Москве на метро или даже пешком.
Обновлено в 14:54
Политика

Киев подготовил Москве ноту по освобождению украинских моряков

МИД Украины подготовил для Министерства иностранных дел России ноту по освобождению украинских моряков, заявила замглавы украинского внешнеполитического ведомства Елена Зеркаль в эфире радио «НВ».
Обновлено в 14:50
Политика

Чайка предложил прокурору Дагестана возглавить ведомство в Москве

Генпрокурор России рекомендовал на должность прокурора Москвы Дениса Попова, занимавшего аналогичную должность в Дагестане, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, передает ТАСС.
Обновлено в 14:11
Происшествия

Золотой Audi волейболиста «Зенита» выловили из пруда в Петербурге

Обновлено в 06:02
Политика

Михаила Галустяна внесли в базу «Миротворца»

Обновлено в 14:17
Происшествия

После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек

27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.
Обновлено в 10:48
Экономика

Торговые сети обяжут выкупать пустые бутылки у россиян

В Европе, например, давно налажена инфраструктура по собору пустой тары - торговые сети используют автоматы, которые принимают бутылки и за сразу выдают плату.
Обновлено в 04:46
Общество

Третье стекло треснуло на открытом Кличко новом мосту

В Киеве на новом мосту, открытом мэром столицы Виталием Кличко, начали заменять уже третье разбитое стекло, передает УНИАН.
Обновлено в 08:06
Происшествия

Силовики предотвратили теракт в Астраханской области

Сторонник радикального ислама готовил нападение на сотрудников ФСБ в городе Харабали Астраханской области.
Обновлено в 14:17
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
Происшествия

Покусанный собакой в Подмосковье ребенок пытался поиграть с ее щенками

Обновлено в 12:57
Политика

На Украине возбудили новое дело против Порошенко

Государственное бюро расследований Украины возбудило дело из-за возможного незаконного завладения экс-президентом Петром Порошенко телеканалом "Прямой".
Обновлено в 13:59
Происшествия

В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
Кино

Джеймс Макэвой покидает команду «Людей Икс»

Актер Джеймс Макэвой, исполнитель роли профессора Чарльза Ксавьера в фильмах "Люди Икс", заявил, что больше не будет принимать участие в съемках франшизы.
Обновлено вчера в 21:18
Шоу-бизнес

Бузова продолжает носить ювелирные украшения, подаренные ей Тарасовым

Журналисты выяснили, что Бузова до сих пор носит Rolex, который ей на 30-летие подарил Тарасов.
Обновлено в 13:56
Происшествия

Суд продлил арест фигурантам дела «Нового величия»

Люблинский суд Москвы продлил меры пресечения до 18 ноября восьми фигурантам дела о создании экстремистского сообщества «Новое величие».
Обновлено в 11:37
Политика

В ФСБ допустили новые провокации со стороны Украины

"Несмотря на некоторую стабилизацию обстановки, риски аналогичных провокаций на крымском направлении сохраняются", - сказал Кулишов в интервью "Российской газете" в канун Дня пограничника.
Обновлено в 10:55
Кино

«Игра престолов»: новая теория объясняет, кто должен быть королём

Обновлено в 11:53
Гаджеты

Ноутбук Asus ZenBook Pro Duo оснастили двумя 4K-экранами

Обновлено в 12:52
Происшествия

В Перми строительный кран упал на жилой дом

Сегодня вечером, в 19.00 по местному времени, в Перми на жилой дом по улице Решетникова, 17 упал строительный кран.
Обновлено в 11:07
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