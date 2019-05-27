Энергетика
Нефть Brent установилась на $68 за баррельREGNUM 11:00
Нефть марки Brent установилась выше $68 за баррель, 27 мая передает агентство Reuters.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 17:23, Ашберн
Футбол
«Унион» сыграл вничью со «Штутгартом» и вышел в Бундеслигу
«Унион» завоевал право выступать в высшем дивизионе в сезоне-2019/20. Команда Урса Фишера по сумме двух матчей прошла «Штутгарт».
Обновлено в 16:31
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне
Шесть человек, среди которых подросток, получили ранения в результате стрельбы в столице США. Об этом 27 мая сообщила полиция Вашингтона.
Обновлено в 16:29
Происшествия
Сбившего инспектора ДПС сына экс-сенатора арестовали
Ранее сообщалось, что сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков.
Обновлено в 11:54
Политика
Президент Австрии 28 мая отправит в отставку правительство Курца
Ранее Национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии вынес вотум недоверия кабинету министров Курца в связи с правительственным кризисом на фоне отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 15:55
Кино
Искусственный интеллект предложил свою версию финала «Игры престолов»
Искусственный интеллект, разработанный группой сибирских ученых, объяснил, почему финальный сезон фэнтезийной саги "Игра престолов" разочаровал поклонников.
Обновлено в 13:29
Политика
Против Порошенко завели четвертое уголовное дело
В отношении экс-президента Украины Петра Порошенко завели четвертое уголовное дело.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Ленинградской области
Трое мужчин погибли и один получил тяжелые травмы в понедельник вечером в результате ДТП в Киришском районе Ленинградской области.
Обновлено в 15:08
Происшествия
В горах Чечни автомобиль упал в пропасть
Обновлено в 14:50
Шоу-бизнес
Наталья Бардо полностью разделась ради новой фотосессии
Наталья Бардо решила порадовать подписчиков и опубликовала обнаженную фотографию из солнечной Греции.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
Минобороны прокомментировало сообщения об изменении правил призыва
Министерство обороны прокомментировало сообщения об ужесточении правил воинского призыва.
Обновлено в 13:30
Политика
Путин назвал залог эффективной мерой пресечения для бизнесменов
Залог может быть эффективной мерой пресечения для бизнесменов, подозреваемых по экономическим уголовным делам, заявил президент Владимир Путин на встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.
Обновлено в 08:20
Экономика
ТЦ «Авиапарк» в суде потребовал от «Ашана» более 110 млн рублей
В апреле 2019 года ООО "Московский", управляющее одноимённым торговым центром в Самаре, в суде потребовало от "Ашана" 2,5 млрд руб. Бенефициаром этой компании является Виктор Сурков — основатель и владелец девелопера и владельца торговых центров ГК "Виктор и Ко".
Обновлено в 10:32
Политика
Актер студии «Квартал 95» намерен участвовать в выборах в Раду
Актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков (Юзик) намерен принять участие в выборах в Верховную Раду Украины по мажоритарному округу в Кривом Роге, сообщил в понедельник глава избирательного штаба Александр Корниенко.
Обновлено в 09:44
Политика
Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»
Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России».
Обновлено в 06:45
Армия и оружие
Российские эксперты прибудут в Турцию для установки ЗРК С-400
Российский технический персонал прибудет в Турцию для проведения работ по установке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 15:59
Происшествия
Заключенные устроили бунт в одесской колонии
Издание «Думская» сообщает, что жертв в ходе бунта в Южной исправительной колонии общего режима № 51 в Одессе нет, информация о захвате заложников оказалась ложной.
Обновлено в 05:49
Политика
Генпрокурор Украины отказался уйти в отставку
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский, выступая 20 мая в Верховной Раде после церемонии инаугурации, призвал в течение двух месяцев уволить главу Службы безопасности Украины Василия Грицака, Генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 16:16
Политика
Постановление об отмене внутрисетевого роуминга подписано Медведевым
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое окончательно закрепляет отмену внутрисетевого роуминга в Российской Федерации.
Обновлено в 09:14
Армия и оружие
Израиль атаковал сирийскую ракетную установку
Обновлено в 16:34
Экономика
Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет
«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки
В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Политика
Верховный суд Украины отказался рассматривать иск о роспуске Рады
Верховный суд Украины отказал в рассмотрении иска о признании недействительным указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении внеочередных парламентских выборов, сообщается на странице суда в Facebook.
Обновлено в 12:48
Общество
Минпромторг: Сдавать бутылки обратно в магазин запрещено СанПиНами
В СанПиНах прямо запрещено устройство пунктов по приёму вторичного сырья от населения в помещениях продовольственных и промтоварных магазинов, в помещениях складов этих магазинов, на территории предприятий торговли и общественного питания.
Обновлено в 14:42
Политика
Валентин Юмашев выдвинут в совет директоров МТС
Годовое общее собрание акционеров компании пройдет 27 июня 2019 года.
Обновлено в 13:19
Происшествия
Стеклянный мост в Киеве треснул через сутки после открытия
Пешеходный стеклянный мост в центре Киева дал трещину через сутки после открытия, рассказал мэр города Виталий Кличко.
Обновлено вчера в 14:40
Армия и оружие
Штурмовик «Суперграч» поступил в авиапарк ставропольского полка
Новейшим глубоко модернизированным Су-25СМ3 пополнилась штурмовая авиация в Ставропольском крае, сообщает Минобороны.
Обновлено в 09:46
Политика
Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента
Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено в 13:22
Здоровье
Эксперты одобрили продление разрешения на гражданское оружие
Срок продления разрешения на гражданское оружие могут увеличить.
Обновлено в 14:40
Экономика
В Москве выросли цены на полисы ОСАГО
"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47