Энергетика

Нефть Brent установилась на $68 за баррельREGNUM 11:00

Нефть марки Brent установилась выше $68 за баррель, 27 мая передает агентство Reuters.
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Цены на нефть снижаются

RT на русском01:10

Нефть Brent превысила $70 за баррель

REGNUM14:13

Нефтяная корзина ОПЕК продолжает дешеветь

Росбалт09:20

Нефть торгуется разнонаправленно после снижения на прошлой неделе

News.ru02:30

Нефть немного подешевела утром в понедельник после резкого падения на прошлой неделе

Интерфакс01:46

Цены на нефть на этой неделе могут восстановиться до уровня более $70/барр. - Альфа-банк

Финмаркет12:32

Нефть марки Brent подешевела до $68,64 за баррель

Московский Комсомолец01:21
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 16:44, Ашберн
Армия и оружие

Израиль атаковал ракетную установку в Сирии

Обновлено в 15:18
Общество

На мосту в Киеве треснуло еще одно стекло

На пешеходно-велосипедном мосту в Киеве на глазах у прохожих треснуло еще одно стекло.
Обновлено в 08:45
Политика

Коломойский: объявление дефолта поможет Украине

Олигарх Игорь Коломойский дал совет новому украинскому лидеру Владимиру Зеленскому пойти по пути Греции и объявить в стране дефолт.
Обновлено в 02:25
Авто

Появились новые изображения пикапа на базе LADA Vesta

«Авто Mail.ru» распространил новые рендерные изображения пикапа на базе LADA Vesta.
Обновлено в 14:38
Хоккей

Кузнецов отреагировал на опубликованное с ним и наркотиками видео

Игрок сборной России по хоккею Евгений Кузнецов отреагировал на опубликованное видео, где перед ним рассыпан подозрительный белый порошок, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 16:31
Политика

Кремль ответил на требование трибунала ООН выдать украинских моряков

Свое требование Международный трибунал ООН по морскому праву озвучил 25 мая.
Обновлено в 03:51
Авто

АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за дефекта рулевого управления

Отечественный автопроизводитель отзывает модели Lada XRAY и XRAY Cross по причине возможного дефекта вала электроусилителя рулевого управления.
Обновлено в 00:57
Шоу-бизнес

Екатерина Климова опубликовала фото с глубоким декольте

Екатерина Климова, актриса из России, приятно удивила поклонников новым фотоснимком, на котором предстала перед публикой в роскошном платье с глубоким декольте.
Обновлено в 06:28
Политика

Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива

Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
Обновлено в 15:25
Происшествия

На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников

Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие

Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео

В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ.
Обновлено в 09:20
Авто

Toyota объявила дату старта приема заказов на новую Supra в России

На сайте Toyota уже запущен обратный отсчет времени, оставшегося до начала бронирования. В России в 2019 году будут доступны 22 автомобиля.
Обновлено в 13:29
Происшествия

В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
Происшествия

В Карелии экс-директор музея получил 9 лет колонии за педофилию

Обновлено в 10:56
Происшествия

Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту

Компания «Международные авиалинии Украины» «забыла» в аэропорту Киева около 30 пассажиров рейса из украинской столицы в Одессу.
Обновлено в 12:50
Шоу-бизнес

Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом

Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц со своим новоиспеченным супругом и коллегой по дуэту Алексеем Потапенко (Потап).
Обновлено в 11:20
Баскетбол

«Химки» обыграли УНИКС и вышли вперед в серии

Подмосковные «Химки» добились победы над УНИКС в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги. Встреча завершилась со счетом 91:64.
Обновлено в 14:43
Армия и оружие

Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

Обновлено в 13:22
Политика

Президент объявил нового канцлера Австрии

Австрийский президент Александер Ван дер Беллен во вторник, 28 мая, освободит от занимаемой должности канцлера Австрии Себастьяна Курца, и.о. главы правительства будет назначен вице-канцлер Хартвиг Лёгера, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:08
Общество

Российские школьники начали сдавать ЕГЭ

Обновлено в 06:03
Общество

Минпромторг: Сдавать бутылки обратно в магазин запрещено СанПиНами

В СанПиНах прямо запрещено устройство пунктов по приёму вторичного сырья от населения в помещениях продовольственных и промтоварных магазинов, в помещениях складов этих магазинов, на территории предприятий торговли и общественного питания.
Обновлено в 14:42
Происшествия

Сбившего инспектора ДПС сына экс-сенатора арестовали

Ранее сообщалось, что сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков.
Обновлено в 11:54
Здоровье

Опубликован рейтинг самых бесполезных советов врачей

Эксперты выяснили, какие самые бесполезные советы могут давать врачи, пишет «МедикФорум».
Обновлено в 10:01
Общество

Гороскоп на 28 мая 2019 года

Овен Сегодня у вас многое получается хорошо, стоит этим воспользоваться.
Обновлено в 14:58
Авто

«КамАЗ» запустил совместный проект с Daimler

Самый дорогой в истории «КамАЗа» проект стартовал сегодня в Набережных Челнах — 200 млн евро вложено в завод по производству кабин для грузовиков последнего поколения.
Обновлено в 12:30
Здоровье

Называвшей пациентов жабами студентке медвуза объявили выговор

Обновлено в 12:39
Происшествия

После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек

27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.
Обновлено в 10:48
Финансы

РСХБ запланировал рост активов до конца года на 12 процентов

Кредитный портфель РСХБ (до вычета резервов) за первый квартал 2019 года увеличился на 2,8 процента (плюс 65 миллиардов рублей) и составил 2,355 триллиона рублей.
Обновлено в 16:05
Финансы

В США оценили планы Москвы по отказу от доллара

В России ослабевает роль доллара, как главной резервной валюты, а ее место занимают золотовалютные резервы, уверен финансист из США Питер Шифф.
Обновлено в 06:52
Происшествия

Подтверждена гибель серфингиста под «Метеором» в Петербурге

Обновлено в 11:16
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