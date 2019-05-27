Энергетика
Нефть Brent установилась на $68 за баррельREGNUM 11:00
Нефть марки Brent установилась выше $68 за баррель, 27 мая передает агентство Reuters.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 16:44, Ашберн
Армия и оружие
Израиль атаковал ракетную установку в Сирии
Обновлено в 15:18
Общество
На мосту в Киеве треснуло еще одно стекло
На пешеходно-велосипедном мосту в Киеве на глазах у прохожих треснуло еще одно стекло.
Обновлено в 08:45
Политика
Коломойский: объявление дефолта поможет Украине
Олигарх Игорь Коломойский дал совет новому украинскому лидеру Владимиру Зеленскому пойти по пути Греции и объявить в стране дефолт.
Обновлено в 02:25
Авто
Появились новые изображения пикапа на базе LADA Vesta
«Авто Mail.ru» распространил новые рендерные изображения пикапа на базе LADA Vesta.
Обновлено в 14:38
Хоккей
Кузнецов отреагировал на опубликованное с ним и наркотиками видео
Игрок сборной России по хоккею Евгений Кузнецов отреагировал на опубликованное видео, где перед ним рассыпан подозрительный белый порошок, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 16:31
Политика
Кремль ответил на требование трибунала ООН выдать украинских моряков
Свое требование Международный трибунал ООН по морскому праву озвучил 25 мая.
Обновлено в 03:51
Авто
АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за дефекта рулевого управления
Отечественный автопроизводитель отзывает модели Lada XRAY и XRAY Cross по причине возможного дефекта вала электроусилителя рулевого управления.
Обновлено в 00:57
Шоу-бизнес
Екатерина Климова опубликовала фото с глубоким декольте
Екатерина Климова, актриса из России, приятно удивила поклонников новым фотоснимком, на котором предстала перед публикой в роскошном платье с глубоким декольте.
Обновлено в 06:28
Политика
Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива
Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
Обновлено в 15:25
Происшествия
На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников
Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие
Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео
В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ.
Обновлено в 09:20
Авто
Toyota объявила дату старта приема заказов на новую Supra в России
На сайте Toyota уже запущен обратный отсчет времени, оставшегося до начала бронирования. В России в 2019 году будут доступны 22 автомобиля.
Обновлено в 13:29
Происшествия
В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
Происшествия
Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту
Компания «Международные авиалинии Украины» «забыла» в аэропорту Киева около 30 пассажиров рейса из украинской столицы в Одессу.
Обновлено в 12:50
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом
Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц со своим новоиспеченным супругом и коллегой по дуэту Алексеем Потапенко (Потап).
Обновлено в 11:20
Баскетбол
«Химки» обыграли УНИКС и вышли вперед в серии
Подмосковные «Химки» добились победы над УНИКС в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги. Встреча завершилась со счетом 91:64.
Обновлено в 14:43
Политика
Президент объявил нового канцлера Австрии
Австрийский президент Александер Ван дер Беллен во вторник, 28 мая, освободит от занимаемой должности канцлера Австрии Себастьяна Курца, и.о. главы правительства будет назначен вице-канцлер Хартвиг Лёгера, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:08
Общество
Российские школьники начали сдавать ЕГЭ
Обновлено в 06:03
Общество
Минпромторг: Сдавать бутылки обратно в магазин запрещено СанПиНами
В СанПиНах прямо запрещено устройство пунктов по приёму вторичного сырья от населения в помещениях продовольственных и промтоварных магазинов, в помещениях складов этих магазинов, на территории предприятий торговли и общественного питания.
Обновлено в 14:42
Происшествия
Сбившего инспектора ДПС сына экс-сенатора арестовали
Ранее сообщалось, что сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков.
Обновлено в 11:54
Здоровье
Опубликован рейтинг самых бесполезных советов врачей
Эксперты выяснили, какие самые бесполезные советы могут давать врачи, пишет «МедикФорум».
Обновлено в 10:01
Общество
Гороскоп на 28 мая 2019 года
Овен Сегодня у вас многое получается хорошо, стоит этим воспользоваться.
Обновлено в 14:58
Авто
«КамАЗ» запустил совместный проект с Daimler
Самый дорогой в истории «КамАЗа» проект стартовал сегодня в Набережных Челнах — 200 млн евро вложено в завод по производству кабин для грузовиков последнего поколения.
Обновлено в 12:30
Происшествия
После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек
27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.
Обновлено в 10:48
Финансы
РСХБ запланировал рост активов до конца года на 12 процентов
Кредитный портфель РСХБ (до вычета резервов) за первый квартал 2019 года увеличился на 2,8 процента (плюс 65 миллиардов рублей) и составил 2,355 триллиона рублей.
Обновлено в 16:05
Финансы
В США оценили планы Москвы по отказу от доллара
В России ослабевает роль доллара, как главной резервной валюты, а ее место занимают золотовалютные резервы, уверен финансист из США Питер Шифф.
Обновлено в 06:52