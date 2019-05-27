Энергетика
Нефть Brent установилась на $68 за баррельREGNUM 11:00
Нефть марки Brent установилась выше $68 за баррель, 27 мая передает агентство Reuters.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 18:55, Ашберн
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук рассказала о своем рационе питания
Обновлено в 13:34
Здоровье
Скворцова назвала популизмом идею объединения ПФР, ФОМС и ФСС
Минздрав выступает против идеи объединения ПФР, ФСС и ФОМС, рассказала «Известиям» министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 17:32
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт Украины
Новый президент Украины Владимир Зеленский должен последовать примеру Греции и отклонить программу Международного валютного фонда по жесткой экономии и объявить дефолт на Украине, заявил украинский олигарх Игорь Коломойский.
Обновлено вчера в 06:58
Политика
Прокурора Дагестана предложили на пост прокурора Москвы
Обновлено в 17:20
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне
Шесть человек, среди которых подросток, получили ранения в результате стрельбы в столице США. Об этом 27 мая сообщила полиция Вашингтона.
Обновлено в 16:29
Футбол
«Унион» сыграл вничью со «Штутгартом» и вышел в Бундеслигу
«Унион» завоевал право выступать в высшем дивизионе в сезоне-2019/20. Команда Урса Фишера по сумме двух матчей прошла «Штутгарт».
Обновлено в 16:31
Общество
Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды
На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну, сообщает «Звезда».
Обновлено в 16:51
Армия и оружие
Минобороны прокомментировало сообщения об изменении правил призыва
Министерство обороны прокомментировало сообщения об ужесточении правил воинского призыва.
Обновлено в 13:30
Происшествия
Германия опубликовала показания свидетелей катастрофы самолета с Филевой
Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о катастрофе самолета Epic LT под Франкфуртом, в которой погибла совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено в 17:25
Происшествия
Заключенные устроили бунт в одесской колонии
Обновлено в 05:49
Политика
Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива
Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
Обновлено в 15:25
Политика
Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»
Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России».
Обновлено в 06:45
Общество
В США у анаконды появилось потомство без участия самца
Обновлено в 16:28
Футбол
Игорь Денисов покинул «Локомотив»
Обновлено в 13:49
Музыка
Опубликовано видео прогулки Джона Бон Джови по Красной площади
Обновлено в 17:25
Культура
Режиссер Саймон Стоун представил современную версию пьесы «Йун Габриэль Боркман» в Москве
Знаменитая пьеса Генрика Ибсена "Йун Габриэль Боркман" в постановке австралийского режиссера Саймона Стоуна была впервые сыграна в России на сцене московского Театра Наций в рамках Международного театрального фестиваля имени А. П. Чехова.
Обновлено в 18:07
Общество
На главу штаба ФБК Волкова составили протокол о неуважении к власти
На главу штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова составили протокол о неуважении к обществу, государственным символам и органам власти.
Обновлено в 17:37
Происшествия
Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки
В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Кино
Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»
Телеканал HBO опубликовал документальный фильм о съемках сериала «Игра престолов».
Обновлено в 12:06
Общество
Гороскоп на 28 мая
Близнецы Сегодня вам не стоит откладывать важные дела на потом.
Обновлено в 17:31
Общество
Третье стекло треснуло на открытом Кличко новом мосту
В Киеве на новом мосту, открытом мэром столицы Виталием Кличко, начали заменять уже третье разбитое стекло, передает УНИАН.
Обновлено в 08:06
Общество
Врио губернатора Петербурга Беглов отчитался о доходах за 2018 год
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов за прошлый год заработал 6,1 млн руб. Об этом сообщается на сайте правительства города.
Обновлено в 18:38
Армия и оружие
Военный эксперт заявил об «уязвимости» С-500
Обновлено в 17:50
Политика
Валентин Юмашев выдвинут в совет директоров МТС
Годовое общее собрание акционеров компании пройдет 27 июня 2019 года.
Обновлено в 13:19
Политика
Генпрокурор Украины отказался уйти в отставку
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский, выступая 20 мая в Верховной Раде после церемонии инаугурации, призвал в течение двух месяцев уволить главу Службы безопасности Украины Василия Грицака, Генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 16:16
Музыка
Группа «Машина времени» отметит 50-летие большим турне
Рок-группа Машина времени отмечает 50-летие большим турне и переизданием лучших песен, сообщил бессменный лидер и основатель группы Андрей Макаревич.
Обновлено вчера в 18:53
Футбол
Промес попал в состав сборной Нидерландов на финальный этап Лиги наций
Тренерский штаб сборной Нидерландов во главе с Роналдом Куманом назвал состав команды на финальный этап Лиги наций.
Обновлено в 15:56