Энергетика

Нефть Brent установилась на $68 за баррельREGNUM 11:00

Нефть марки Brent установилась выше $68 за баррель, 27 мая передает агентство Reuters.
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Цены на нефть на этой неделе могут восстановиться до уровня более $70/барр. - Альфа-банк

Финмаркет12:32

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:10

Нефтяная корзина ОПЕК продолжает дешеветь

Росбалт09:20

Нефть торгуется разнонаправленно после снижения на прошлой неделе

News.ru02:30

Нефть немного подешевела утром в понедельник после резкого падения на прошлой неделе

Интерфакс01:46

Нефть Brent превысила $70 за баррель

REGNUM14:13

Нефть марки Brent подешевела до $68,64 за баррель

Московский Комсомолец01:21
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 18:55, Ашберн
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук рассказала о своем рационе питания

Обновлено в 13:34
Здоровье

Скворцова назвала популизмом идею объединения ПФР, ФОМС и ФСС

Минздрав выступает против идеи объединения ПФР, ФСС и ФОМС, рассказала «Известиям» министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 17:32
Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт Украины

Новый президент Украины Владимир Зеленский должен последовать примеру Греции и отклонить программу Международного валютного фонда по жесткой экономии и объявить дефолт на Украине, заявил украинский олигарх Игорь Коломойский.
Обновлено вчера в 06:58
Политика

Прокурора Дагестана предложили на пост прокурора Москвы

Обновлено в 17:20
Армия и оружие

Беспилотник ВСУ скинул гранату на жилой дом, заявили в ДНР

Обновлено в 17:56
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне

Шесть человек, среди которых подросток, получили ранения в результате стрельбы в столице США. Об этом 27 мая сообщила полиция Вашингтона.
Обновлено в 16:29
Футбол

«Унион» сыграл вничью со «Штутгартом» и вышел в Бундеслигу

«Унион» завоевал право выступать в высшем дивизионе в сезоне-2019/20. Команда Урса Фишера по сумме двух матчей прошла «Штутгарт».
Обновлено в 16:31
Общество

Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды

На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну, сообщает «Звезда».
Обновлено в 16:51
Армия и оружие

Минобороны прокомментировало сообщения об изменении правил призыва

Министерство обороны прокомментировало сообщения об ужесточении правил воинского призыва.
Обновлено в 13:30
Происшествия

Германия опубликовала показания свидетелей катастрофы самолета с Филевой

Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о катастрофе самолета Epic LT под Франкфуртом, в которой погибла совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено в 17:25
Происшествия

Заключенные устроили бунт в одесской колонии

Обновлено в 05:49
Происшествия

В Карелии экс-директор музея получил 9 лет колонии за педофилию

Обновлено в 10:56
Политика

Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива

Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
Обновлено в 15:25
Политика

Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»

Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России».
Обновлено в 06:45
Общество

В США у анаконды появилось потомство без участия самца

Обновлено в 16:28
Футбол

Игорь Денисов покинул «Локомотив»

Обновлено в 13:49
Музыка

Опубликовано видео прогулки Джона Бон Джови по Красной площади

Обновлено в 17:25
Культура

Режиссер Саймон Стоун представил современную версию пьесы «Йун Габриэль Боркман» в Москве

Знаменитая пьеса Генрика Ибсена "Йун Габриэль Боркман" в постановке австралийского режиссера Саймона Стоуна была впервые сыграна в России на сцене московского Театра Наций в рамках Международного театрального фестиваля имени А. П. Чехова.
Обновлено в 18:07
Общество

На главу штаба ФБК Волкова составили протокол о неуважении к власти

На главу штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова составили протокол о неуважении к обществу, государственным символам и органам власти.
Обновлено в 17:37
Происшествия

Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки

В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Кино

Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»

Телеканал HBO опубликовал документальный фильм о съемках сериала «Игра престолов».
Обновлено в 12:06
Общество

Гороскоп на 28 мая

Близнецы Сегодня вам не стоит откладывать важные дела на потом.
Обновлено в 17:31
Общество

Третье стекло треснуло на открытом Кличко новом мосту

В Киеве на новом мосту, открытом мэром столицы Виталием Кличко, начали заменять уже третье разбитое стекло, передает УНИАН.
Обновлено в 08:06
Общество

Врио губернатора Петербурга Беглов отчитался о доходах за 2018 год

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов за прошлый год заработал 6,1 млн руб. Об этом сообщается на сайте правительства города.
Обновлено в 18:38
Армия и оружие

Военный эксперт заявил об «уязвимости» С-500

Обновлено в 17:50
Политика

Валентин Юмашев выдвинут в совет директоров МТС

Годовое общее собрание акционеров компании пройдет 27 июня 2019 года.
Обновлено в 13:19
Политика

Генпрокурор Украины отказался уйти в отставку

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский, выступая 20 мая в Верховной Раде после церемонии инаугурации, призвал в течение двух месяцев уволить главу Службы безопасности Украины Василия Грицака, Генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 16:16
Общество

Стерлигов призвал казнить участников БДСМ-флешмоба на выпускном

Обновлено в 11:51
Музыка

Группа «Машина времени» отметит 50-летие большим турне

Рок-группа Машина времени отмечает 50-летие большим турне и переизданием лучших песен, сообщил бессменный лидер и основатель группы Андрей Макаревич.
Обновлено вчера в 18:53
Футбол

Промес попал в состав сборной Нидерландов на финальный этап Лиги наций

Тренерский штаб сборной Нидерландов во главе с Роналдом Куманом назвал состав команды на финальный этап Лиги наций.
Обновлено в 15:56
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