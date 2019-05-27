Энергетика
Нефть Brent установилась на $68 за баррельREGNUM 11:00
Нефть марки Brent установилась выше $68 за баррель, 27 мая передает агентство Reuters.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 13:43, Ашберн
Транспорт
Таксистам могут запретить работать сверх нормы
Согласно поправкам в законопроекте об агрегаторах такси, теперь таксисты перестанут работать сверх нормы.
Обновлено в 09:55
Авто
АвтоВАЗ производит спешный отзыв Lada Xray Cross
Вполне вероятно, что причиной столь скорого отклика компании "АвтоВАЗ" стал недавний видеоролик, снятый сотрудником сервисного центра, показывающий сломанный в месте сварки промежуточный рулевой вал Lada XRAY Cross, владелец которого «чуть не убился».
Обновлено в 02:39
Политика
Минюст вновь отказался зарегистрировать партию Навального
Министерство юстиции отказалось зарегистрировать партию Алексея Навального «Россия будущего» из-за того, что уже есть партия с таким названием, сообщил в своем блоге оппозиционер Алексей Навальный.
Обновлено в 11:50
Происшествия
В Североморске загорелся списанный эсминец
В Североморске загорелся списанный эсминец "Гремящий", который сейчас находится на разделке.
Обновлено в 13:20
Политика
СМИ сообщили о внесении Галустяна в базу данных «Миротворца»
Российский комик Михаил Галустян попал в базу данных украинского сайта "Миротворец", сообщает портал "Украина.ру".
Обновлено в 12:17
Политика
МИД Украины подготовил ноту России по выдаче украинских моряков
МИД Украины подготовил дипломатическую ноту для МИД России с вопросом, когда и где будут возвращены украинские моряки и корабли, задержанные российской стороной во время инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 12:26
Происшествия
В Перми строительный кран упал на жилой дом
Сегодня вечером, в 19.00 по местному времени, в Перми на жилой дом по улице Решетникова, 17 упал строительный кран.
Обновлено в 11:07
Музыка
Дочь Алсу прокомментировала шоу «Голос. Дети»
Позже в спецвыпуске шоу было объявлено, что все девять участников, в том числе дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получат по 1 млн руб. Победителями стали Микелла Абрамова, Нино Чеснер, Ержан Максим, Валерий Кузаков, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Рената Таирова, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер.
Обновлено вчера в 14:29
Происшествия
Москвичка бросила ребенка в игровой комнате ТЦ
В воскресенье, 26 мая, в 12:38 женщина привела 6-летнего ребенка в игровую комнату и ушла.
Обновлено в 02:18
Футбол
Игорь Денисов покинул ФК «Локомотив»
Обновлено в 12:05
Технологии
ВОЗ создала инструмент Click для мониторинга влияния рекламы на детей
ВОЗ разработала механизм Click, который покажет, как дети взаимодействуют с интернет-рекламой, передает ТАСС.
Обновлено в 12:41
Политика
ОАК подала иск к украинскому концерну «Антонов»
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подала в суд на украинский государственный авиаконцерн «Антонов», следует из картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 10:36
Гаджеты
Huawei опровергла слухи об июньской презентации ОС Hongmeng
Официальные лица Huawei ранее заявили, что новая ОС будет выпущена этой осенью или следующей весной.
Обновлено в 01:22
Путешествия
Названы самые дешевые курорты в России
Обновлено в 07:50
Происшествия
Подтверждена гибель серфингиста под «Метеором» в Петербурге
Органы Следственного комитета РФ на транспорте подтвердили гибель серфингиста в акватории Санкт-Петербурга при столкновении с пассажирским судном на подводных крыльях «Метеор».
Обновлено в 11:16
Шоу-бизнес
Ксения Бородина похвасталась сумкой за полмиллиона рублей
Ксения Бородина похвасталась новым автомобилем за 13 миллионов рублей Как это часто бывает, обеспеченная жизнь Ксении вызывает зависть о некоторых пользователей социальной сети.
Обновлено в 04:00
Кино
Художник воссоздал ключевые моменты финала «Игры престолов»
Обновлено в 11:58
Хоккей
Журналист съел газету, где критиковал сборную Финляндии перед ЧМ-2019
Финский журналист Филип Саксен съел лист из газеты, где критиковал сборную Финляндии перед чемпионатом мира 2019 года по хоккею.
Обновлено в 11:57
Политика
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Музыка
Борис Гребенщиков в Саратове дал бесплатный концерт на улице
Сегодня, 27 мая, на проспекте Кирова в Саратове лидер рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков вместе со своими музыкантами дал бесплатный концерт.
Обновлено в 06:19
Авто
Концерн FIAT Chrysler предложил Renault объединиться
Обновлено в 05:19
Здоровье
На Украине с начала года корью заболели более 50 тысяч человек
С лета 2017 года корью в стране заболели более 100 тысяч человек, 38 из них умерли С начала текущего года корью на Украине заболели свыше 50 тысяч человек, 17 из них умерли от осложнений этого вирусного заболевания, сообщается на сайте минздрава страны.
Обновлено в 11:37
Происшествия
На берегу Москвы-реки нашли череп
Обновлено в 08:47
Космос
Появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б»
Молния ударила в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М», пуск которой прошел утром 27 мая с космодрома Плесецк (Архангельская область).
Обновлено в 07:32
Общество
Московские школьники завоевали 55% золота Всероссийской олимпиады
Учащиеся московских школ завоевали 55% золотых медалей на Всероссийской олимпиаде. Об этом 27 мая сообщается на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 11:09
Наука
Названа главная опасность искусственного интеллекта
Искусственный интеллект (ИИ) как технология не представляет из себя что-то пугающее — опасность кроется в том, как человек будет его применять, заявил профессор Междисциплинарного центра биоэтики Йельского университета США Венделл Валлах.
Обновлено в 07:51
Происшествия
В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты «Родина»
В Ставрополе неизвестный мужчина с ножом напал на журналистов редакции газеты "Родина".
Обновлено в 08:15
Армия и оружие
Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео
В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ.
Обновлено в 09:20