Энергетика

Нефть Brent установилась на $68 за баррельREGNUM 11:00

Нефть марки Brent установилась выше $68 за баррель, 27 мая передает агентство Reuters.
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Цены на нефть на этой неделе могут восстановиться до уровня более $70/барр. - Альфа-банк

Финмаркет12:32

Нефть дорожает на рисках снижения мировых поставок, при низких оборотах торгов

ПРАЙМ12:03

Нефтяная корзина ОПЕК продолжает дешеветь

Росбалт09:20

Нефть Brent установилась на $68 за баррель

REGNUM11:00

Нефть торгуется разнонаправленно после снижения на прошлой неделе

News.ru02:30

Нефть немного подешевела утром в понедельник после резкого падения на прошлой неделе

Интерфакс01:46

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:10
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 13:43, Ашберн
Транспорт

Таксистам могут запретить работать сверх нормы

Согласно поправкам в законопроекте об агрегаторах такси, теперь таксисты перестанут работать сверх нормы.
Обновлено в 09:55
Авто

АвтоВАЗ производит спешный отзыв Lada Xray Cross

Вполне вероятно, что причиной столь скорого отклика компании "АвтоВАЗ" стал недавний видеоролик, снятый сотрудником сервисного центра, показывающий сломанный в месте сварки промежуточный рулевой вал Lada XRAY Cross, владелец которого «чуть не убился».
Обновлено в 02:39
Политика

Минюст вновь отказался зарегистрировать партию Навального

Министерство юстиции отказалось зарегистрировать партию Алексея Навального «Россия будущего» из-за того, что уже есть партия с таким названием, сообщил в своем блоге оппозиционер Алексей Навальный.
Обновлено в 11:50
Происшествия

В Североморске загорелся списанный эсминец

В Североморске загорелся списанный эсминец "Гремящий", который сейчас находится на разделке.
Обновлено в 13:20
Политика

СМИ сообщили о внесении Галустяна в базу данных «Миротворца»

Российский комик Михаил Галустян попал в базу данных украинского сайта "Миротворец", сообщает портал "Украина.ру".
Обновлено в 12:17
Политика

МИД Украины подготовил ноту России по выдаче украинских моряков

МИД Украины подготовил дипломатическую ноту для МИД России с вопросом, когда и где будут возвращены украинские моряки и корабли, задержанные российской стороной во время инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 12:26
Происшествия

В Перми строительный кран упал на жилой дом

Сегодня вечером, в 19.00 по местному времени, в Перми на жилой дом по улице Решетникова, 17 упал строительный кран.
Обновлено в 11:07
Музыка

Дочь Алсу прокомментировала шоу «Голос. Дети»

Позже в спецвыпуске шоу было объявлено, что все девять участников, в том числе дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получат по 1 млн руб. Победителями стали Микелла Абрамова, Нино Чеснер, Ержан Максим, Валерий Кузаков, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Рената Таирова, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер.
Обновлено вчера в 14:29
Происшествия

Москвичка бросила ребенка в игровой комнате ТЦ

В воскресенье, 26 мая, в 12:38 женщина привела 6-летнего ребенка в игровую комнату и ушла.
Обновлено в 02:18
Футбол

Игорь Денисов покинул ФК «Локомотив»

Обновлено в 12:05
Технологии

ВОЗ создала инструмент Click для мониторинга влияния рекламы на детей

ВОЗ разработала механизм Click, который покажет, как дети взаимодействуют с интернет-рекламой, передает ТАСС.
Обновлено в 12:41
Политика

ОАК подала иск к украинскому концерну «Антонов»

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подала в суд на украинский государственный авиаконцерн «Антонов», следует из картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 10:36
Гаджеты

Huawei опровергла слухи об июньской презентации ОС Hongmeng

Официальные лица Huawei ранее заявили, что новая ОС будет выпущена этой осенью или следующей весной.
Обновлено в 01:22
Армия и оружие

Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

Обновлено в 13:22
Путешествия

Названы самые дешевые курорты в России

Обновлено в 07:50
Происшествия

Подтверждена гибель серфингиста под «Метеором» в Петербурге

Органы Следственного комитета РФ на транспорте подтвердили гибель серфингиста в акватории Санкт-Петербурга при столкновении с пассажирским судном на подводных крыльях «Метеор».
Обновлено в 11:16
Шоу-бизнес

Ксения Бородина похвасталась сумкой за полмиллиона рублей

Ксения Бородина похвасталась новым автомобилем за 13 миллионов рублей Как это часто бывает, обеспеченная жизнь Ксении вызывает зависть о некоторых пользователей социальной сети.
Обновлено в 04:00
Кино

Художник воссоздал ключевые моменты финала «Игры престолов»

Обновлено в 11:58
Хоккей

Журналист съел газету, где критиковал сборную Финляндии перед ЧМ-2019

Финский журналист Филип Саксен съел лист из газеты, где критиковал сборную Финляндии перед чемпионатом мира 2019 года по хоккею.
Обновлено в 11:57
Политика

Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Музыка

Борис Гребенщиков в Саратове дал бесплатный концерт на улице

Сегодня, 27 мая, на проспекте Кирова в Саратове лидер рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков вместе со своими музыкантами дал бесплатный концерт.
Обновлено в 06:19
Авто

Концерн FIAT Chrysler предложил Renault объединиться

Обновлено в 05:19
Здоровье

На Украине с начала года корью заболели более 50 тысяч человек

С лета 2017 года корью в стране заболели более 100 тысяч человек, 38 из них умерли С начала текущего года корью на Украине заболели свыше 50 тысяч человек, 17 из них умерли от осложнений этого вирусного заболевания, сообщается на сайте минздрава страны.
Обновлено в 11:37
Происшествия

На берегу Москвы-реки нашли череп

Обновлено в 08:47
Космос

Появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б»

Молния ударила в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М», пуск которой прошел утром 27 мая с космодрома Плесецк (Архангельская область).
Обновлено в 07:32
Общество

Московские школьники завоевали 55% золота Всероссийской олимпиады

Учащиеся московских школ завоевали 55% золотых медалей на Всероссийской олимпиаде. Об этом 27 мая сообщается на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 11:09
Наука

Названа главная опасность искусственного интеллекта

Искусственный интеллект (ИИ) как технология не представляет из себя что-то пугающее — опасность кроется в том, как человек будет его применять, заявил профессор Междисциплинарного центра биоэтики Йельского университета США Венделл Валлах.
Обновлено в 07:51
Происшествия

В Карелии экс-директор музея получил 9 лет колонии за педофилию

Обновлено в 10:56
Происшествия

В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты «Родина»

В Ставрополе неизвестный мужчина с ножом напал на журналистов редакции газеты "Родина".
Обновлено в 08:15
Армия и оружие

Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео

В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ.
Обновлено в 09:20
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