Энергетика
Нефть Brent упала в цене до 69,27 доллара за баррельРоссийская газета вчера в 23:34
Цены на нефть умеренно снизились после публикации данных о резком росте товарных запасов нефти в США. Стоимость майского фьючерса на американский сорт WTI опустилась до 62,38 доллара за баррель, Brent до 69,27 доллара за баррель.
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