Нефть Brent упала в цене до 69,27 доллара за баррельРоссийская газета вчера в 23:34

Цены на нефть умеренно снизились после публикации данных о резком росте товарных запасов нефти в США. Стоимость майского фьючерса на американский сорт WTI опустилась до 62,38 доллара за баррель, Brent до 69,27 доллара за баррель.

Нефть Brent упала в цене до 69,27 доллара за баррель

Происшествия В поликлинику Екатеринбурга подкинули младенца Через некоторое время женщина положила младенца на сиденья для посетителей и со старшим ребенком покинула поликлинику.

Политика Мэй попросила ЕС о новой отсрочке Brexit Британский премьер-министр Тереза Мэй в письме к главе Европейского совета Дональду Туску попросила, чтобы европейские власти перенесли дедлайн по Brexit на 30 июня.

Политика Порошенко и Зеленский сдали анализы на наркотики перед дебатами Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали анализ крови на наркотики и алкоголь перед дебатами в преддверии второго тура выборов.

Происшествия В США мужчине мечом отрубили руку из-за кепки с лозунгом Трампа 3 апреля, вечером, в Сан-Франциско (США) мужчине мечом отрубили руку за сбитую с головы оппонента кепку с лозунгом президента Дональда Трампа, в котором предлагается вернуть Америке былое величие.

Политика Алексей Рогозин ушел с руководящих постов в ОАК и ПАО «Ил» Алексей Рогозин освободил руководящие должности в Объединенной авиастроительной корпорации и авиационном комплексе «Ил».

Общество Компания Ford Sollers начнёт увольнять сотрудников Совместное предприятие Ford Sollers запустило программу добровольного увольнения для своих сотрудников.

Футбол Игорь Пывин покинул пост главного тренера «Факела» Игорь Пывин ушел в отставку с должности главного тренера футбольного клуба "Факел", сообщается на официальном сайте воронежской команды Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Экономика Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.

Происшествия Начальник ГИБДД Москвы подал в отставку Начальник ГИБДД Москвы Виктор Коваленко подал в отставку, сообщается на сайте столичного главка МВД.

Происшествия Из-за жестокого обращения с псом Серегой возбудили уголовное дело По факту жестокого обращения с псом Серегой, который едва не погиб под колесами электрички в Ленобласти, возбуждено уголовное дело.

Происшествия В суде продлили арест Мамаева и Кокорина В результате заседания прокуратура потребовала продлить арест футболистов и соучастников конфликта до шести месяцев.

Происшествия В Сомали обстреляли зафрахтованный ООН российский Ми-8 Российский вертолет Ми-8, зафрахтованный по контракту с ООН, подвергся обстрелу во время прохождения технического обслуживания.

Экономика Минтруд рассчитывает снизить уровень бедности к 2024 году до 6,6% Минтруд рассчитывает на сокращение численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума с 13,2% от всего населения в 2017 году до 6,6% в 2024 году.

Игры Breach закрывается вместе со студией QC Games QC Games признала попытку провалившейся и объявила о закрытии игры и роспуске студии. Спасибо, что вы были частью сообщества Breach.

Общество Россиянин пожаловался на судью из-за ее сексуальности Житель Москвы Михаил Комаров обратился к высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) с жалобой на судью, которая, по его мнению, выглядела слишком сексуально, чем отвлекала от судебного процесса.

Происшествия Названы последние слова пилотов разбившегося в Эфиопии авиалайнера Пилоты, управлявшие пассажирским авиалайнером Boeing 737 MAX, который разбился под Аддис-Абебой, до последнего предпринимали попытки выровнять воздушное судно и спасти находившихся на борту людей.

Политика Кремль прокомментировал обострение конфликта в Ливии Москва внимательно следит за развитием событий в Ливии и надеется на мирное урегулирование ситуации, заявил в пятницу, 5 апреля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Происшествия Актер Виктор Сухоруков получил травму во время спектакля Актер Виктор Сухоруков травмировал руку во время спектакля в Театре имени Моссовета.

Здоровье Жительнице Красноярска запретили снимать потрепанные стены больницы Женщине с ребенком в одной из красноярских больниц поставили условие: подписать бумаги о запрете фотографировать палату или отказ от госпитализации малыша.

Единоборства Стал известен следующий соперник Петра Яна в UFC Российский боец легчайшего дивизиона UFC Петр Ян встретится с Джимми Риверой.

Экономика Всемирный банк ухудшил прогноз по росту экономики России Всемирный банк (ВБ) понизил прогноз по росту экономики России с 1,5% до 1,4% в 2019 году.