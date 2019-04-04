Энергетика

Нефть Brent упала в цене до 69,27 доллара за баррельРоссийская газета вчера в 23:34

Цены на нефть умеренно снизились после публикации данных о резком росте товарных запасов нефти в США. Стоимость майского фьючерса на американский сорт WTI опустилась до 62,38 доллара за баррель, Brent до 69,27 доллара за баррель.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:05

Нефть марки Brent немного подешевела — на торгах в Лондоне баррель стоит чуть больше 69 долларов

Эхо Москвы01:46

Цена на нефть Brent пытается удержаться выше $69 за баррель

Росбалт02:28

Нефть подешевела после достижения отметки в 70 долларов за баррель

Взгляд.ру02:36

Нефть Brent упала в цене до 69,27 доллара за баррель

Российская газетавчера в 23:34

Нефть марки Brent подешевела до $69,24 за баррель

Московский Комсомолец01:30

Цена на нефть Brent поднялась выше $70

Газета.Ruвчера в 13:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 06:19, Ашберн
Космос

Россия установила новый рекорд по скорости доставки грузов на МКС

Обновлено вчера в 10:50
Происшествия

В поликлинику Екатеринбурга подкинули младенца

Через некоторое время женщина положила младенца на сиденья для посетителей и со старшим ребенком покинула поликлинику.
Обновлено в 03:12
Политика

Мэй попросила ЕС о новой отсрочке Brexit

Британский премьер-министр Тереза Мэй в письме к главе Европейского совета Дональду Туску попросила, чтобы европейские власти перенесли дедлайн по Brexit на 30 июня.
Обновлено в 04:20
Политика

Порошенко и Зеленский сдали анализы на наркотики перед дебатами

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали анализ крови на наркотики и алкоголь перед дебатами в преддверии второго тура выборов.
Обновлено в 03:52
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Происшествия

В США мужчине мечом отрубили руку из-за кепки с лозунгом Трампа

3 апреля, вечером, в Сан-Франциско (США) мужчине мечом отрубили руку за сбитую с головы оппонента кепку с лозунгом президента Дональда Трампа, в котором предлагается вернуть Америке былое величие.
Обновлено в 00:38
Политика

Алексей Рогозин ушел с руководящих постов в ОАК и ПАО «Ил»

Алексей Рогозин освободил руководящие должности в Объединенной авиастроительной корпорации и авиационном комплексе «Ил».
Обновлено вчера в 13:21
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет этим летом

Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено вчера в 12:20
Общество

Компания Ford Sollers начнёт увольнять сотрудников

Совместное предприятие Ford Sollers запустило программу добровольного увольнения для своих сотрудников.
Обновлено в 04:04
Футбол

Игорь Пывин покинул пост главного тренера «Факела»

Игорь Пывин ушел в отставку с должности главного тренера футбольного клуба "Факел", сообщается на официальном сайте воронежской команды Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Обновлено в 05:35
Экономика

Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах

Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
Происшествия

Начальник ГИБДД Москвы подал в отставку

Начальник ГИБДД Москвы Виктор Коваленко подал в отставку, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Обновлено в 05:08
Происшествия

Из-за жестокого обращения с псом Серегой возбудили уголовное дело

По факту жестокого обращения с псом Серегой, который едва не погиб под колесами электрички в Ленобласти, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 03:32
Происшествия

В суде продлили арест Мамаева и Кокорина

В результате заседания прокуратура потребовала продлить арест футболистов и соучастников конфликта до шести месяцев.
Обновлено 03 апреля в 13:34
Происшествия

В Сомали обстреляли зафрахтованный ООН российский Ми-8

Российский вертолет Ми-8, зафрахтованный по контракту с ООН, подвергся обстрелу во время прохождения технического обслуживания.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес

Кому достанется наследство режиссера Георгия Данелии

Обновлено вчера в 10:18
Экономика

Минтруд рассчитывает снизить уровень бедности к 2024 году до 6,6%

Минтруд рассчитывает на сокращение численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума с 13,2% от всего населения в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено в 03:04
Игры

Breach закрывается вместе со студией QC Games

QC Games признала попытку провалившейся и объявила о закрытии игры и роспуске студии. Спасибо, что вы были частью сообщества Breach.
Обновлено в 04:51
Хоккей

Игроки «Салавата Юлаева» и «Авангарда» устроили массовую драку

Обновлено вчера в 14:54
Общество

Каждый пятый россиянин мечтает уехать за границу

Обновлено вчера в 08:59
Музыка

Мик Джаггер перенес операцию на сердце

Обновлено в 04:40
Общество

Россиянин пожаловался на судью из-за ее сексуальности

Житель Москвы Михаил Комаров обратился к высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) с жалобой на судью, которая, по его мнению, выглядела слишком сексуально, чем отвлекала от судебного процесса.
Обновлено в 04:47
Происшествия

Названы последние слова пилотов разбившегося в Эфиопии авиалайнера

Пилоты, управлявшие пассажирским авиалайнером Boeing 737 MAX, который разбился под Аддис-Абебой, до последнего предпринимали попытки выровнять воздушное судно и спасти находившихся на борту людей.
Обновлено в 02:59
Политика

Кремль прокомментировал обострение конфликта в Ливии

Москва внимательно следит за развитием событий в Ливии и надеется на мирное урегулирование ситуации, заявил в пятницу, 5 апреля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:42
Происшествия

Актер Виктор Сухоруков получил травму во время спектакля

Актер Виктор Сухоруков травмировал руку во время спектакля в Театре имени Моссовета.
Обновлено вчера в 15:59
Авто

Как быстро и дешево избавиться от мелких царапин на лобовом стекле

Обновлено вчера в 10:10
Здоровье

Жительнице Красноярска запретили снимать потрепанные стены больницы

Женщине с ребенком в одной из красноярских больниц поставили условие: подписать бумаги о запрете фотографировать палату или отказ от госпитализации малыша.
Обновлено вчера в 23:55
Единоборства

Стал известен следующий соперник Петра Яна в UFC

Российский боец легчайшего дивизиона UFC Петр Ян встретится с Джимми Риверой.
Обновлено в 01:36
Экономика

Всемирный банк ухудшил прогноз по росту экономики России

Всемирный банк (ВБ) понизил прогноз по росту экономики России с 1,5% до 1,4% в 2019 году.
Обновлено в 01:36
Недвижимость

Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное