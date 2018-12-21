Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $55 за баррель, говорится в данных ICE. Такое значение было продемонстрировано впервые с 19 сентября 2017 года.

Нефть Brent упала ниже $55 впервые с сентября 2017 года

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