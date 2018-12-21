Энергетика

Нефть Brent упала ниже $55 впервые с сентября 2017 года
Коммерсантъ
вчера в 04:25

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $55 за баррель, говорится в данных ICE. Такое значение было продемонстрировано впервые с 19 сентября 2017 года.
Коммерсантъвчера в 04:25

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Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 54 долларов за баррель

РИА Новости05:23

Цена на нефть Brent опустилась ниже $54 за баррель впервые с сентября 2017 года

Rambler News Service05:19

Цена нефти Brent упала ниже $54

ТАСС05:06

Цена нефти Brent упала ниже $54 впервые с 12 сентября 2017 года

Коммерсантъ05:21

Цена нефти Brent впервые за 15 месяцев упала ниже $54 за баррель

РБК05:47

Цена барреля Brent упала ниже $54

Ведомости05:27

Цена нефти Brent упала ниже 55 долларов впервые с сентября 2017 года

Дождьвчера в 04:38
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Энергетика

РФ в рамках ОПЕК+ сократит добычу нефти на 228 тыс баррелей

Россия в рамках договоренностей ОПЕК+ сократит добычу нефти на 228 тысяч баррелей в сутки, это точная цифра, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
Обновлено в 04:09
Энергетика

ФРГ заинтересована в развитии «Южного газового коридора»

Дальнейшее развитие проекта «Южный газовый коридор» (ЮГК) полностью соответствует интересам Германии.
Обновлено в 04:28
Энергетика

Тарифы на газ и воду в Севастополе вырастут с Нового года

С 1 января 2019 года в Севастополе повысятся тарифы на газоснабжение и водоотведение.
Обновлено в 01:02
Энергетика

Путин заявил о росте цен на бензин в 2019 году

С начала следующего года бензин и «дизель» в России подорожают, как и все прочие товары — из-за увеличения НДС.
Обновлено в 03:53
Энергетика

«ЛУКОЙЛ» добыл 20 млн тонн нефти на проектах Северного Каспия

Накопленная добыча нефти на двух проектах "ЛУКОЙЛа" в российском секторе Каспийского моря превысила 20 млн тонн.
Обновлено вчера в 10:16
Энергетика

«Роснефть» ожидает роста добычи углеводородов в 2018 г на 2%

"Роснефть" в 2018 году рассчитывает увеличить добычу углеводородов на 2% — более чем до 285 миллионов тонн нефтяного эквивалента, говорится в пресс-релизе российской нефтяной компании.
Обновлено в 05:49
Энергетика

Темпы прироста задолженности за газ в Пермском крае снижаются

Задолженность теплоснабжающих организаций (ТСО) Пермского края за газ перед ООО "Газпром межрегионгаз Пермь" составила на 1 декабря 2018 года 3,36 млрд руб. Как сообщает пресс-служба компании, несмотря на высокий уровень неплатежей со стороны ТСО, за последние два года темпы увеличения долгов снизились.
Обновлено в 00:31
Энергетика

Прибалтику ждет резкий рост цен на электроэнергию

Как передает«Sputnik Литва» в ближайшие годы стоит ожидать резкого роста цен на электроэнергию во всем прибалтийском регионе.
Обновлено в 05:50
Энергетика

От денег МВФ теплее украинцам не станет

Украина еще не успела получить деньги от МВФ, а ее жители уже чувствуют, как жить становится еще лучше.
Обновлено в 03:31
Энергетика

Рынок газомоторного топлива выйдет на новый уровень развития

В соответствии с проектом концепции подпрограммы планируется выделять субсидии не только производителям газомоторной техники в целях компенсации выпадающих доходов при предоставлении скидки покупателям на технику в газовом исполнении, но и компаниям, реализующим проекты по строительству объектов газозаправочной инфраструктуры.
Обновлено вчера в 00:00
Энергетика

Белоруссия потеряет $383 млн от налогового маневра России в 2019 году

Потери Белоруссии от налогового маневра в нефтяной отрасли России составят $383 млн, сообщил заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко.
Обновлено вчера в 03:17
Энергетика

Греция завершила приватизацию оператора ГТС DESFA

Приватизация оператора греческой газотранспортной системы DESFA завершена.
Обновлено вчера в 07:51
Энергетика

Австрийская OMV получила 5% в концессии на разработку газа в ОАЭ

Австрийская нефтегазовая компания OMV получила долю в 5% в концессии на разработку крупного газового месторождения Гаша (Ghasha Concession) в ОАЭ.
Обновлено 19 декабря в 07:16
Энергетика

Разбалансировка рынка обратила нефть в бегство

С технической точки зрения, на четырёхчасовом графике нефти марки WTI наблюдается значительное снижение после консолидации.
Обновлено вчера в 08:40
Энергетика

«Мегионнефтегаз» приобрел новый лицензионный участок

Новый актив граничит с уже разрабатываемыми "Мегионнефтегазом" Ачимовским и Западно-Чистинным участками, где есть необходимая производственная инфраструктура.
Обновлено в 02:20
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