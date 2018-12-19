Энергетика
В четверг на бирже ICE стоимость нефти марки Brent впервые с сентября 2017 г. опустилась ниже $55 за баррель. В 12.03 мск за бочку трейдеры давали $54,83. К 19.50 мск баррель Brent стоил еще меньше – $54,76.
Ведомости17:02
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Энергетика
Путин предупредил о росте цен на бензин в начале 2019 года
В начале 2019 года в России ожидается подорожание топлива из-за увеличения НДС, но рост цен не будет значительным.
Обновлено в 07:50
Энергетика
Немецкая RWE подписала второй контракт на поставку СПГ из США
Немецкая энергетическая компания RWE и австралийская Woodside Petroleum подписали еще один контракт на поставки сжиженного природного газа.
Обновлено в 18:11
Энергетика
Госкомпании обяжут перевести автомобили на газ
Отмечается, что в России сосредоточено 40% мировых запасов метана, а также 170 тысяч километров газовых магистралей, которые позволят строить заправки практически по всей стране, используя существующую сеть.
Обновлено в 01:56
Энергетика
Белоруссия потеряет $383 млн от налогового маневра России в 2019 году
Потери Белоруссии от налогового маневра в нефтяной отрасли России составят $383 млн, сообщил заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко.
Обновлено в 03:17
Энергетика
«ЛУКОЙЛ» добыл 20 млн тонн нефти на проектах Северного Каспия
Обновлено в 10:16
Энергетика
«Газпром нефть» получила новый ледокол для работы в Арктике
«Андрей Вилькицкий» стал вторым ледоколом, построенным в рамках арктической программы «Газпром нефти» «Время Арктики».
Обновлено в 09:34
Энергетика
В Якутии планируют добывать 8 тысяч тонн дикоросов
Говоря об основных направлениях развития сельского хозяйства в республике, зампред отметил, что основной упор будет сделан на увеличение обеспеченности продукцией местного производства, а также на растениеводство и животноводство.
Обновлено в 22:26
Энергетика
Югре удалось произвести в этом году 2 млн тонн нефтепродуктов
За этот год в Югре производство нефтепродуктов составит 2 миллиона тонн.
Обновлено в 18:11
Энергетика
С 1 января кубометр газа подорожает на 8 копеек
С 1 января 2019 года на территории Сахалинской области для населения вводится новый тариф на газ.
Обновлено в 21:22
Энергетика
Мечел продлил контракт с китайской Jidong Cement
Группа Мечел продлила еще на один год контракт с китайским партнером - корпорацией Jidong Cement.
Обновлено вчера в 18:56
Энергетика
Российские компании согласились снизить нефтедобычу
Сокращать нефтедобычу в течение первого полугодия следующего года по соглашениям ОПЕК+ согласились представители российских нефтяных компаний 19 декабря в ходе встречи в правительстве, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:17
Энергетика
В 2018 году в Иране открыто около 40 новых месторождений нефти и газа
19 декабря глава департамента разведки месторождений National Iran Oil Company Салеф Хенди, не раскрывая подробной информации, заявил, что в течение этого года на территории Ирана было разведано около 40 новых месторождений нефти и газа.
Обновлено в 14:21
Энергетика
Меньше половины: Подземные хранилища газа Украины продолжают скудеть
Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 17 декабря уменьшился до 14,9 млрд куб. м Об этом 19 декабря сообщает УНН со ссылкой на ПАО "Укртрансгаз".
Обновлено вчера в 01:54
Энергетика
Нижний Новгород занимает второе место в ПФО по ценам на бензин
Второе по счету место в ПФО по ценам на бензин занял город Нижний Новгород.
Обновлено в 12:34
Энергетика
МВФ требует изменить условия предоставления газа украинским потребителям в 2019 году
Меморандум об экономической и финансовой политике в рамках новой программы новой программы stand by для Украины на 2018-2020 годы регламентировал правила выравнивания цен на природный газ для населения и промышленных потребителей.
Обновлено в 17:27