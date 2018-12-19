Стоимость февральского фьючерса нефти Brent опустился на 3,93% — до $54,99 за баррель, свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE. Таким образом, нефть опустилась ниже уровня в $55 впервые с 18 сентября 2017 года, передает ТАСС.

Нефть Brent упала ниже $55 за баррель впервые с сентября 2017 года

Энергетика Энергетика Путин пообещал не допустить скачка цен на топливо Президент России Владимир Путин в ходе традиционной пресс-конференции заявил, что не допустит роста цен на бензин и дизельное топливо.

Энергетика Энергетика Госкомпании обяжут перевести свой транспорт на газ Компании, в которых более 50% акций принадлежит государству, обяжут перевести свой автомобильный транспорт на газ.

Энергетика Энергетика Впервые в Москве тарифы на ряд услуг ЖКХ утверждены на 5 лет Выяснилось, что тарифы на часть коммунальных услуг - на отопление, водоснабжение и водоотведение - утверждены сразу на длительный период - с 2019 по 2024 годы.

Энергетика Энергетика Высокотехнологичный ледокол «Андрей Вилькицкий» отправится в Арктику Высокотехнологичный ледокол спроектировали и построили на Выборгском судостроительном заводе.

Энергетика Энергетика Gunvor в 2018 году увеличил поставки СПГ на 60%

Энергетика Энергетика ХМАО за год удалось произвести больше 2 миллионов тонн нефти На предприятиях в Югре, которые производят нефтепродукты, за 2018 год произвели больше двух миллионов тонн нефти.

Энергетика Энергетика Правительство поддержит нефтяную отрасль Отдельно была выделена общая условная подтема – перспективы кадрового обеспечения нефтяной отрасли.

Энергетика Энергетика Газоснабжающая компания Тверской области выставила счет районным МУП С момента заключения договоров МУП «Теплосеть» не оплачивало счета в полном объёме, наращивая задолженность.

Энергетика Энергетика Мечел продлил контракт с китайской Jidong Cement Группа Мечел продлила еще на один год контракт с китайским партнером - корпорацией Jidong Cement.

Энергетика Энергетика Нижний Новгород занимает второе место по дороговизне бензина в ПФО Нижний Новгород, по данным Росстата, занимает второе место по дороговизне бензина в ПФО – 43,46 руб/литр.

Энергетика Энергетика «Полюс» добыл в Якутии в 2018 году более 6 тонн золота АО "Полюс Алдан" (Якутия, входит в ПАО "Полюс") по итогам 2018 года извлечёт более 6 тонн золота, — на 18 декабря предприятие выполнило годовой план, добыв 6,017 тонны драгметалла, что уже на 13% превышает 2017 год, следует из сообщения предприятия.

Энергетика Энергетика Эксперт: Украина оказалась на пороге тарифного Майдана Эксперт напомнил, что решение властей Франции незначительно повысить цену бензин спровоцировало протест «жёлтых жилетов», и в итоге правительство было вынуждено уступить давлению общества.

Энергетика Энергетика Повышается транзит туркменской нефти по нефтепроводу БТД Почти 5,99 миллиона тонн транзитной туркменской нефти прокачано в январе-ноябре 2018 года по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхун (БТД), что незначительно превышает показатель 11 месяцев прошлого года (5,88 миллиона тонн).

Энергетика Энергетика Газовики пригрозили отключить от снабжения завод «Амурметалл» Компания «Газпром газораспределение Дальний Восток» с 25 декабря 2018 года планирует ввести полное ограничение газоснабжения предприятию «ТОРЕКС-Хабаровск» (бывший завод «Амурметалл») в связи с неоднократным нарушением сроков оплаты поставленного газа.