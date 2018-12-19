Энергетика

Нефть Brent упала ниже $55 за баррель впервые с сентября 2017 года
Известия
06:23

Стоимость февральского фьючерса нефти Brent опустился на 3,93% — до $54,99 за баррель, свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE. Таким образом, нефть опустилась ниже уровня в $55 впервые с 18 сентября 2017 года, передает ТАСС.
Известия06:23

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Brent вернулась в сентябрь 17-го

Вести.Ru04:31

Нефть Brent упала ниже $55 впервые с сентября 2017 года

Коммерсантъ04:25

Brent упала ниже $55 за баррель впервые с сентября 2017 года

Интерфакс04:23

Цена нефти Brent упала ниже $55 впервые с сентября 2017 года

ТАСС04:11

Баррель Brent стал дешевле $55

Ведомости05:41

Цена нефти Brent упала ниже 55 долларов впервые с сентября 2017 года

Дождь04:38

Цена барреля Brent упала ниже 55 долларов

Банки.ру04:30
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Энергетика

Путин пообещал не допустить скачка цен на топливо

Президент России Владимир Путин в ходе традиционной пресс-конференции заявил, что не допустит роста цен на бензин и дизельное топливо.
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Госкомпании обяжут перевести свой транспорт на газ

Компании, в которых более 50% акций принадлежит государству, обяжут перевести свой автомобильный транспорт на газ.
Обновлено в 06:20
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Впервые в Москве тарифы на ряд услуг ЖКХ утверждены на 5 лет

Выяснилось, что тарифы на часть коммунальных услуг - на отопление, водоснабжение и водоотведение - утверждены сразу на длительный период - с 2019 по 2024 годы.
Обновлено в 04:14
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Высокотехнологичный ледокол «Андрей Вилькицкий» отправится в Арктику

Высокотехнологичный ледокол спроектировали и построили на Выборгском судостроительном заводе.
Обновлено в 07:20
Энергетика

Gunvor в 2018 году увеличил поставки СПГ на 60%

Обновлено в 04:43
Энергетика

ХМАО за год удалось произвести больше 2 миллионов тонн нефти

На предприятиях в Югре, которые производят нефтепродукты, за 2018 год произвели больше двух миллионов тонн нефти.
Обновлено в 05:15
Энергетика

Правительство поддержит нефтяную отрасль

Отдельно была выделена общая условная подтема – перспективы кадрового обеспечения нефтяной отрасли.
Обновлено в 01:19
Энергетика

Газоснабжающая компания Тверской области выставила счет районным МУП

С момента заключения договоров МУП «Теплосеть» не оплачивало счета в полном объёме, наращивая задолженность.
Обновлено в 02:12
Энергетика

Мечел продлил контракт с китайской Jidong Cement

Группа Мечел продлила еще на один год контракт с китайским партнером - корпорацией Jidong Cement.
Обновлено вчера в 18:56
Энергетика

Нижний Новгород занимает второе место по дороговизне бензина в ПФО

Нижний Новгород, по данным Росстата, занимает второе место по дороговизне бензина в ПФО – 43,46 руб/литр.
Обновлено вчера в 09:07
Энергетика

«Полюс» добыл в Якутии в 2018 году более 6 тонн золота

АО "Полюс Алдан" (Якутия, входит в ПАО "Полюс") по итогам 2018 года извлечёт более 6 тонн золота, — на 18 декабря предприятие выполнило годовой план, добыв 6,017 тонны драгметалла, что уже на 13% превышает 2017 год, следует из сообщения предприятия.
Обновлено в 06:28
Энергетика

Эксперт: Украина оказалась на пороге тарифного Майдана

Эксперт напомнил, что решение властей Франции незначительно повысить цену бензин спровоцировало протест «жёлтых жилетов», и в итоге правительство было вынуждено уступить давлению общества.
Обновлено вчера в 07:35
Энергетика

Повышается транзит туркменской нефти по нефтепроводу БТД

Почти 5,99 миллиона тонн транзитной туркменской нефти прокачано в январе-ноябре 2018 года по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхун (БТД), что незначительно превышает показатель 11 месяцев прошлого года (5,88 миллиона тонн).
Обновлено в 07:01
Энергетика

Газовики пригрозили отключить от снабжения завод «Амурметалл»

Компания «Газпром газораспределение Дальний Восток» с 25 декабря 2018 года планирует ввести полное ограничение газоснабжения предприятию «ТОРЕКС-Хабаровск» (бывший завод «Амурметалл») в связи с неоднократным нарушением сроков оплаты поставленного газа.
Обновлено 18 декабря в 19:39
Энергетика

СМИ: «Газпром» готов забронировать около 90% мощности «Турецкого потока» в Болгарии

Чтобы сохранить газовый транзит, Болгария намерена инвестировать более 2,8 млрд левов (около €1,4 млрд) в строительство дополнительной инфраструктуры в соответствии с планами развития в регионе новых газовых потоков.
Обновлено вчера в 14:41
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