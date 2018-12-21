В четверг в ходе торгов было зафиксировано падение нефти эталонных марок. Как передает Интерфакс, в итоге нефть Brent впервые с сентября прошлого года обновила свой минимум, рухнув ниже отметки 55 долларов за баррель.

Впервые с сентября нефть Brent упала ниже $55 за баррель

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