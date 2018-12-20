Цена на нефть марки WTI опустилась на 4,536% — до $46,08 за баррель. Ранее сегодня, 20 декабря, нефть Brent упала ниже $55 впервые с 19 сентября 2017 года.

Стоимость нефти марки Brent упала почти на 5%

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