Энергетика
Цена на нефть марки WTI опустилась на 4,536% — до $46,08 за баррель. Ранее сегодня, 20 декабря, нефть Brent упала ниже $55 впервые с 19 сентября 2017 года.
Коммерсантъ15:18
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Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 19:42, Ашберн
Энергетика
Путин объяснил рост цен на бензин
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что правительство страны не допустит значительного роста цен на топливо.
Обновлено в 06:45
Энергетика
Транспорт госкомпаний переведут на газ
Ранее председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков сообщил, что компании удалось перевести 30% транспорта на газомоторное топливо и сэкономить за пять лет 3,7 млрд рублей.
Обновлено в 02:00
Энергетика
Белоруссия потеряет $383 млн от налогового маневра России в 2019 году
Потери Белоруссии от налогового маневра в нефтяной отрасли России составят $383 млн, сообщил заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко.
Обновлено в 03:17
Энергетика
Немецкая RWE подписала второй контракт на поставку СПГ из США
Немецкая энергетическая компания RWE и австралийская Woodside Petroleum подписали еще один контракт на поставки сжиженного природного газа.
Обновлено в 18:11
Энергетика
«Газпром нефть» получила новый ледокол для работы в Арктике
«Андрей Вилькицкий» стал вторым ледоколом, построенным в рамках арктической программы «Газпром нефти» «Время Арктики».
Обновлено в 09:34
Энергетика
Минэнерго считает ситуацию с обеспечением топливом стабильной
Производство дизельного топлива экологического класса 5 за декабрь составила 3684,4 тыс. тонн, отгрузка на внутренний рынок 2040,0 тыс. тонн.
Обновлено в 13:13
Энергетика
Минприроды сообщило о перспективах добычи «Роснефти» в Карском море
Минприроды не ждет в ближайшее время активных работ на месторождении «Роснефти» «Победа» на шельфе Карского моря, сообщил в интервью «Интерфаксу» руководитель ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 07:19
Энергетика
Мечел продлил контракт с китайской Jidong Cement
Группа Мечел продлила еще на один год контракт с китайским партнером - корпорацией Jidong Cement.
Обновлено вчера в 18:56
Энергетика
С Нового года в Москве подорожает электричество
С 1 января 2019 года ставки за электричество вырастут для жителей "старой" и Новой Москвы.
Обновлено вчера в 04:55
Энергетика
В Пензенской области меняются цены на газ
Во избежание излишних затрат поставщик газа ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» напоминает о необходимости своевременной и полной оплаты потребленного в 2018 году природного газа.
Обновлено в 03:40
Энергетика
Азербайджан нарастил поставки по нефтепроводу BTC
Пропускная мощность трубопровода BTC составляет до 1,2 млн баррелей нефти в сутки.
Обновлено 18 декабря в 07:32
Энергетика
Козак: цены на топливо поднимутся с 1 января
Цены на топливо вырастут в России с 1 января 2019 года из-за увеличения налога на добавленную стоимость с 18% до 20%.
Обновлено в 01:14
Энергетика
ФАС саботирует «эталонный» тариф на прокачку нефти
Вице-премьер Дмитрий Козак 19 ноября поручил ФАС, Минэнерго, Минэкономики и «Транснефти» разработать «эталонный» тариф на прокачку нефти.
Обновлено в 10:17
Энергетика
Канада выделит почти $1,2 млрд на поддержание энергетического сектора
Правительство Канады выделит 1,19 миллиарда долларов США на поддержку энергетического сектора страны для расширения экспорта энергоресурсов, объявило во вторник министерство природных ресурсов Канады.
Обновлено 18 декабря в 15:10
Энергетика
Инвестиции компаний в нефтяную отрасль Колумбии в 2019 г вырастут на 14% - до $5 млрд
Инвестиции компаний в нефтяную отрасль Колумбии в 2019 году вырастут на 14% по сравнению с нынешним годом и составят 4,95 миллиарда долларов, сообщила Колумбийская нефтяная ассоциация (ACP).
Обновлено в 15:34