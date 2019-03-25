Энергетика
Нефть Brent торгуется ниже $67 за баррельREGNUM 10:35
К настоящему моменту нефть марки Brent потеряла в цене 9 центов (0,13%) и торгуется на уровне $66,94 за баррель. Нефть WTI снизилась на 31 цент (0,53%) до $58,73 за баррель.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 12:51, Ашберн
Армия и оружие
Три бомбардировщика ВВС США подряд заметили у границ России
Обновлено 22 марта в 20:19
Политика
Экс-глава «Росгеологии» Роман Панов рассказал о своей отставке
Экс-глава «Росгеологии» Роман Панов заявил, что его отставка с поста связана с плановой ротацией кадров.
Обновлено в 10:22
Политика
Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Венесуэле
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео по телефону обсудили ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 11:02
Политика
Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
Обновлено в 02:42
Политика
Экс-сотрудник СБУ раскрыл создателей Telegram-канала «Сталингулаг»
Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров рассказал о том, кто создал и контролирует Telegram-канал под названием «Сталингулаг», пишет РИА Новости.
Обновлено в 06:43
Спорт
Лыжник Большунов занял второе место в общем зачете Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в общем зачете Кубка мира по итогам сезона-2018/19, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:29
Спорт
Тутберидзе впервые заговорила об уходе Медведевой
Тренер Этери Тутберидзе в своем Instagram-аккаунте опубликовала написанное год назад письмо, в котором рассказала об уходе Евгении Медведевой.
Обновлено в 00:18
Политика
Албания на семь месяцев отменила визы для туристов из России
Совет министров Албании принял решение на семь месяцев отменить визы для россиян, которые въезжают в страну на срок до 90 дней.
Обновлено в 12:08
Происшествия
Ребенок в Петербурге провалился под лед Невы
Спасатели Санкт-Петербурга ищут одиннадцатилетнего ребенка, провалившегося под лед Невы, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 11:43
Общество
Пользователи сообщили о сбое в работе Skype
Сбой в работе сервиса для звонков и чата Skype наблюдается в городах США, Бразилии и Европы.
Обновлено в 11:53
Общество
Бишкекцы устроили давку за бургерами от Тимати
Несколько тысяч жителей Бишкека устроили давку возле одного из торговых центров в ожидании бургеров от Тимати, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:35
Футбол
Погребняк посетит заседании комитета по этике РФС
Форвард "Урала" Павел Погребняк будет присутствовать на заседании комитета по этике Российского футбольного союза (РФС), сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:30
Авто
Dodge сделал очень широкий Charger
Компания Dodge представила прототип седана Charger с widebody-обвесом.
Обновлено в 09:40
Политика
Киселев объявил Путина избавителем России от сталинизма
Президент России Владимир Путин призвал прокуроров «выдавливать из себя Сталина».
Обновлено в 04:58
Происшествия
Самолет British Airways по ошибке сел в Эдинбурге вместо Дюссельдорфа
Самолет британской авиакомпании British Airways, летевший из Лондона в Дюссельдорф, по ошибке совершил посадку в шотландском городе Эдинбург, сообщает издание Edinburgh News.
Обновлено в 11:10
Политика
Киев предложил Москве поменять 25 арестованных россиян на украинцев
Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу и вице-спикер украинской Рады Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона предлагает осуществить обмен заключенными в Донбассе по формуле "19 на 72", а также обменять 25 задержанных в России граждан Украины на такое же число россиян.
Обновлено в 05:27
Гаджеты
Nintendo выпустит две новые модели Switch этим летом
Nintendo выпустит две новые версии Switch уже этим летом, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на «людей, знакомых с этим вопросом».
Обновлено в 03:39
Политика
Зеленский объяснил слова о готовности встать перед Путиным на колени
Лидер предвыборной президентской гонки на Украине Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед Владимиром Путиным на колени.
Обновлено в 10:45
Экономика
Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:08
Происшествия
Суд заочно арестовал экс-главу «Газпром промгаза» по делу о налогах
Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал экс-гендиректора научно-исследовательского предприятия «Газпром промгаз» Александра Карасевича.
Обновлено в 10:34
Политика
В Раде оценили последствия от потери транзита российского газа
В Верховной Раде оценили потери украинской экономики от прекращения транзита российского газа через ГТС страны.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие
Израиль начал наносить ракетные удары по сектору Газа
Израильская армия начала наносить ракетные удары по позициям ХАМАС в секторе Газа.
Обновлено в 11:52
Общество
Новый иск подан к соцсети «ВКонтакте» за разглашение личных данных
Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта текущего года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал политической активистке из Уфы Лилии Чанышевой в аналогичном иске к ООО «ВКонтакте» по делу о передаче личных данных пользователей правоохранительным органам Башкирии.
Обновлено в 11:07
Политика
Глава МИД Индонезии выступила на Всемирной ассамблеи женщин в Токио
На форуме, на котором присутствовали вице-президент Панамы и женщины-министры иностранных дел из восьми стран, глава МИД Индонезии подчеркнула важность создания благоприятных условий для процесса репатриации рохинджа из Бангладеш обратно в Мьянму.
Обновлено в 03:58
Хоккей
Звезда СКА Дацюк после травмы может выйти на лед в матче против ЦСКА
Нападающий петербургского хоккейного клуба СКА Павел Дацюк может принять участие в первом матче финала Западной конференции КХЛ против столичного ЦСКА, сообщил главный тренер команды Илья Воробьев.
Обновлено в 06:08
Экономика
«Почта России» пообещала поднять зарплаты на 20%
С 1 мая «Почта России» запустит полуторагодичную программу по повышению заработной платы сотрудников на 20%.
Обновлено в 07:46
Технологии
Рогозин: В России создадут беспилотный трамвай
Обновлено в 07:55
Культура
Федор Бондарчук попросил освободить Кирилла Серебренникова
Обновлено в 09:02
Экономика
«Русагро» создала дочернюю структуру в Гонконге
Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, создала дочернюю структуру в Гонконге, следует из годового отчета компании.
Обновлено в 09:08