Энергетика

Нефть Brent торгуется ниже $67 за баррельREGNUM 10:35

К настоящему моменту нефть марки Brent потеряла в цене 9 центов (0,13%) и торгуется на уровне $66,94 за баррель. Нефть WTI снизилась на 31 цент (0,53%) до $58,73 за баррель.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Опасение спада глобальной экономики привело к снижению цен на нефть

Красная весна12:08

Что будет с нефтью? — Morgan Stanley и BNP Paribas разошлись в прогнозах

REGNUM10:49

В Citigroup изменили прогнозы по ценам на нефть Brent

Росбалт10:07

Citigroup представил новые прогнозы по цене нефти Brent

Profinance.ru06:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 12:51, Ашберн
Армия и оружие

Три бомбардировщика ВВС США подряд заметили у границ России

Обновлено 22 марта в 20:19
Политика

Экс-глава «Росгеологии» Роман Панов рассказал о своей отставке

Экс-глава «Росгеологии» Роман Панов заявил, что его отставка с поста связана с плановой ротацией кадров.
Обновлено в 10:22
Политика

Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Венесуэле

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео по телефону обсудили ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 11:02
Политика

Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
Обновлено в 02:42
Политика

Экс-сотрудник СБУ раскрыл создателей Telegram-канала «Сталингулаг»

Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров рассказал о том, кто создал и контролирует Telegram-канал под названием «Сталингулаг», пишет РИА Новости.
Обновлено в 06:43
Спорт

Лыжник Большунов занял второе место в общем зачете Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в общем зачете Кубка мира по итогам сезона-2018/19, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:29
Спорт

Тутберидзе впервые заговорила об уходе Медведевой

Тренер Этери Тутберидзе в своем Instagram-аккаунте опубликовала написанное год назад письмо, в котором рассказала об уходе Евгении Медведевой.
Обновлено в 00:18
Политика

Албания на семь месяцев отменила визы для туристов из России

Совет министров Албании принял решение на семь месяцев отменить визы для россиян, которые въезжают в страну на срок до 90 дней.
Обновлено в 12:08
Происшествия

Ребенок в Петербурге провалился под лед Невы

Спасатели Санкт-Петербурга ищут одиннадцатилетнего ребенка, провалившегося под лед Невы, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 11:43
Общество

Пользователи сообщили о сбое в работе Skype

Сбой в работе сервиса для звонков и чата Skype наблюдается в городах США, Бразилии и Европы.
Обновлено в 11:53
Общество

Бишкекцы устроили давку за бургерами от Тимати

Несколько тысяч жителей Бишкека устроили давку возле одного из торговых центров в ожидании бургеров от Тимати, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:35
Футбол

Погребняк посетит заседании комитета по этике РФС

Форвард "Урала" Павел Погребняк будет присутствовать на заседании комитета по этике Российского футбольного союза (РФС), сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:30
Авто

Dodge сделал очень широкий Charger

Компания Dodge представила прототип седана Charger с widebody-обвесом.
Обновлено в 09:40
Политика

Киселев объявил Путина избавителем России от сталинизма

Президент России Владимир Путин призвал прокуроров «выдавливать из себя Сталина».
Обновлено в 04:58
Происшествия

Самолет British Airways по ошибке сел в Эдинбурге вместо Дюссельдорфа

Самолет британской авиакомпании British Airways, летевший из Лондона в Дюссельдорф, по ошибке совершил посадку в шотландском городе Эдинбург, сообщает издание Edinburgh News.
Обновлено в 11:10
Политика

Киев предложил Москве поменять 25 арестованных россиян на украинцев

Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу и вице-спикер украинской Рады Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона предлагает осуществить обмен заключенными в Донбассе по формуле "19 на 72", а также обменять 25 задержанных в России граждан Украины на такое же число россиян.
Обновлено в 05:27
Гаджеты

Nintendo выпустит две новые модели Switch этим летом

Nintendo выпустит две новые версии Switch уже этим летом, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на «людей, знакомых с этим вопросом».
Обновлено в 03:39
Политика

Зеленский объяснил слова о готовности встать перед Путиным на колени

Лидер предвыборной президентской гонки на Украине Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед Владимиром Путиным на колени.
Обновлено в 10:45
Экономика

Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:08
Происшествия

Суд заочно арестовал экс-главу «Газпром промгаза» по делу о налогах

Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал экс-гендиректора научно-исследовательского предприятия «Газпром промгаз» Александра Карасевича.
Обновлено в 10:34
Политика

В Раде оценили последствия от потери транзита российского газа

В Верховной Раде оценили потери украинской экономики от прекращения транзита российского газа через ГТС страны.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие

Израиль начал наносить ракетные удары по сектору Газа

Израильская армия начала наносить ракетные удары по позициям ХАМАС в секторе Газа.
Обновлено в 11:52
Общество

Новый иск подан к соцсети «ВКонтакте» за разглашение личных данных

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта текущего года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал политической активистке из Уфы Лилии Чанышевой в аналогичном иске к ООО «ВКонтакте» по делу о передаче личных данных пользователей правоохранительным органам Башкирии.
Обновлено в 11:07
Футбол

Футболист «Зенита» Азмун помог пострадавшим от наводнения в Иране

Обновлено в 07:18
Политика

Глава МИД Индонезии выступила на Всемирной ассамблеи женщин в Токио

На форуме, на котором присутствовали вице-президент Панамы и женщины-министры иностранных дел из восьми стран, глава МИД Индонезии подчеркнула важность создания благоприятных условий для процесса репатриации рохинджа из Бангладеш обратно в Мьянму.
Обновлено в 03:58
Хоккей

Звезда СКА Дацюк после травмы может выйти на лед в матче против ЦСКА

Нападающий петербургского хоккейного клуба СКА Павел Дацюк может принять участие в первом матче финала Западной конференции КХЛ против столичного ЦСКА, сообщил главный тренер команды Илья Воробьев.
Обновлено в 06:08
Экономика

«Почта России» пообещала поднять зарплаты на 20%

С 1 мая «Почта России» запустит полуторагодичную программу по повышению заработной платы сотрудников на 20%.
Обновлено в 07:46
Технологии

Рогозин: В России создадут беспилотный трамвай

Обновлено в 07:55
Культура

Федор Бондарчук попросил освободить Кирилла Серебренникова

Обновлено в 09:02
Экономика

«Русагро» создала дочернюю структуру в Гонконге

Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, создала дочернюю структуру в Гонконге, следует из годового отчета компании.
Обновлено в 09:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное