Энергетика
Нефть Brent торгуется ниже $67 за баррельREGNUM 25 марта в 10:35
К настоящему моменту нефть марки Brent потеряла в цене 9 центов (0,13%) и торгуется на уровне $66,94 за баррель. Нефть WTI снизилась на 31 цент (0,53%) до $58,73 за баррель.
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NASA сообщило о проблемах с аккумуляторной батареей на МКС
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Общество
Текслер пообщался с жильцами рухнувшего в Магнитогорске здания
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Обновлено вчера в 10:25
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Россия и Китай проведут военные учения «Морское взаимодействие»
Россия и Китай договорились провести двусторонние военно-морские учения "Морское взаимодействие".
Обновлено вчера в 23:27
Финансы
Шувалов рассказал об условиях передачи государству Связь-банка
Передача Связь-банка в казну состоится после того, как госкорпорация ВЭБ.РФ заберет себе все его плохие активы, рассказал после заседания наблюдательного совета ВЭБа его глава Игорь Шувалов, передает корреспондент РБК.
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Политика
В правительстве прокомментировали задержание Абызова
Если будет доказано, что Абызов контролировал деятельность коммерческих структур во время работы в правительстве, «этот факт сам по себе означает нарушение закона», отметил Осипов.
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Энергетика
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Рост розничных цен на топливо сравнялся с темпами инфляции, заявил замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Александр Голомолзин на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака.
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Политика
Сирия запросила собрать Совбез ООН по вопросу Голанских высот
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Обновлено вчера в 20:53
Происшествия
Экс-зампреда правительства Камчатки обвинили в получении взятки
Следователи предъявили обвинение бывшему заместителю председателя правительства Камчатского края Валерию Карпенко.
Обновлено вчера в 22:44
Общество
В больнице одновременно забеременели девять медсестер
Обновлено вчера в 10:35
Политика
Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах
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Армия и оружие
Трамп назначил командующего Космическими силами США
Глава Белого дома Дональд Трамп назначил на должность командующего Космическими силами Соединенных Штатов генерала ВВС Джона Реймонда.
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия
Экс-защитник «Спартака» Тамаш был задержан в пьяном виде за рулём
Израильская полиция арестовала бывшего защитника «Спартака» Габриэля Тамаша за превышение скорости.
Обновлено вчера в 14:36
Хоккей
Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Каролину»
"Вашингтон Кэпиталз" взял верх над "Каролиной Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
Компания Cathay Pacific намерена купить авиаперевозчика Hong Kong Express
Гонконгская Cathay Pacific, одна из крупнейших авиакомпаний в Азии, в среду объявила о планах приобрести у китайского конгломерата HNA Group местного бюджетного перевозчика Hong Kong Express.
Обновлено вчера в 22:30
Экономика
Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено вчера в 15:27
Общество
В трудный час: жительницам сел могут продлить рабочий день
Женщинам, работающим в сельской местности, могут увеличить продолжительность рабочего дня.
Обновлено вчера в 17:01
Футбол
Вадим Евсеев сегодня возглавит «Уфу»
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Шоу-бизнес
Вдова Николая Караченцова экстренно госпитализирована
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Обновлено вчера в 05:33
Политика
Савченко выступила с обращением к украинцам
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко высказалась по поводу тех кандидатов в президенты страны, за которых украинцам не нужно голосовать.
Обновлено вчера в 04:27
Политика
В Венесуэле машину Гуаидо забросали петардами
Сторонники венесуэльского правительства забросали машину главы оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо петардами.
Обновлено вчера в 20:56
Армия и оружие
Экс-посол Украины призвал бояться арктической войны с Россией
Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил, что Россия якобы может начать войну на одном из четырех направлений.
Обновлено вчера в 19:54
Экономика
Силуанов рассказал о росте пенсий на 20% при механизме ИПК
Первый вице-премьер министр финансов Антон Силуанов заявил, что механизм индивидуального пенсионного капитала (ИПК) обеспечит рост пенсий на величину вплоть до 20% от уровня прежней зарплаты, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 06:54
Происшествия
Бывшего мэра Биробиджана заподозрили в злоупотреблении полномочиями
Следствие в Биробиджане возбудило уголовное дело в отношении бывшего мэра города Евгения Коростелева, который подозревается в злоупотреблении полномочиями при освоении 44,7 миллиона рублей в рамках реализации госпрограммы "Развитие образования", сообщает СУСК РФ по Еврейской АО.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Правительство США запрашивает у Конгресса $116 млн на хранилище ядерных отходов
Администрация США запрашивает у Конгресса $116 млн на работы, связанные со строительством единственного в США хранилища отработанного ядерного топлива в горах Юкка в штате Невада.
Обновлено вчера в 19:49
Армия и оружие
«Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в Сирии
Трое российских офицеров, убитых в Сирии в конце февраля, отбились от колонны сопровождения и попали в засаду.
Обновлено вчера в 16:26
Общество
Судьба имущества серпуховского экс-главы Шестуна решится без него
В Красногорском районном суде во вторник начался процесс по иску Генпрокуратуры, которая добивается изъятия в доход государства имущества бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна.
Обновлено вчера в 07:26
Финансы
Максимальная ставка по вкладам топ-10 банков выросла до 7,72%
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам банков из топ-10 в середине марта достигла 7,72%, говорится в сообщении Центробанка.
Обновлено вчера в 13:31
Транспорт
S7 запустит прямой рейс из Новосибирска в Новокузнецк
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Путин и Лукашенко обсудили развитие российско-белорусских отношений
Стороны обсуждали спорные вопросы двусторонних отношений и работу Союзного государства.
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия
Из-за пожара на электростанции город во Флориде остался без света
В американском городе Форт-Лодердейл (штат Флорида) произошло массовое отключение света из-за пожара на электростанции, сообщает Express.
Обновлено вчера в 23:07