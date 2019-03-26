Энергетика

Нефть Brent торгуется ниже $67 за баррельREGNUM 25 марта в 10:35

К настоящему моменту нефть марки Brent потеряла в цене 9 центов (0,13%) и торгуется на уровне $66,94 за баррель. Нефть WTI снизилась на 31 цент (0,53%) до $58,73 за баррель.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Рынок нефти ждёт «жестоких санкций» против Ирана

REGNUMвчера в 16:22

Нефтяные цены растут

Финмаркетвчера в 11:55

Мировые цены на нефть в ходе торгов растут

RT на русскомвчера в 01:13

Нефть подорожала на фоне усилий ОПЕК+ по сокращению добычи

Взгляд.рувчера в 02:14

Цена нефти Brent превысила $67,3 за баррель

Интерфаксвчера в 01:33

Нефть марки Brent подорожала до $67,33 за баррель

Московский Комсомолецвчера в 01:22

Цена на нефть Brent приблизилась к $68 за баррель, WTI подбирается к $60

Росбалтвчера в 09:15
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 00:02, Ашберн
Космос

NASA сообщило о проблемах с аккумуляторной батареей на МКС

Обновлено вчера в 17:22
Общество

Текслер пообщался с жильцами рухнувшего в Магнитогорске здания

26 марта врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер встретился с жильцами дома, в котором три месяца назад прогремел взрыв.
Обновлено вчера в 10:25
Армия и оружие

Россия и Китай проведут военные учения «Морское взаимодействие»

Россия и Китай договорились провести двусторонние военно-морские учения "Морское взаимодействие".
Обновлено вчера в 23:27
Финансы

Шувалов рассказал об условиях передачи государству Связь-банка

Передача Связь-банка в казну состоится после того, как госкорпорация ВЭБ.РФ заберет себе все его плохие активы, рассказал после заседания наблюдательного совета ВЭБа его глава Игорь Шувалов, передает корреспондент РБК.
Обновлено вчера в 11:15
Политика

В правительстве прокомментировали задержание Абызова

Если будет доказано, что Абызов контролировал деятельность коммерческих структур во время работы в правительстве, «этот факт сам по себе означает нарушение закона», отметил Осипов.
Обновлено вчера в 13:28
Энергетика

ФАС не видит причин для роста цен на бензин в России

Рост розничных цен на топливо сравнялся с темпами инфляции, заявил замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Александр Голомолзин на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака.
Обновлено вчера в 08:00
Политика

Сирия запросила собрать Совбез ООН по вопросу Голанских высот

Сирия запросила созвать заседание Совета Безопасности ООН по вопросу Голанских высот, сообщает Agence France-Presse.
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия

Экс-зампреда правительства Камчатки обвинили в получении взятки

Следователи предъявили обвинение бывшему заместителю председателя правительства Камчатского края Валерию Карпенко.
Обновлено вчера в 22:44
Общество

В больнице одновременно забеременели девять медсестер

Обновлено вчера в 10:35
Политика

Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах

Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что на президентских выборах в стране его основной противник — российский президент Владимир Путин.
Обновлено вчера в 19:26
Армия и оружие

Трамп назначил командующего Космическими силами США

Глава Белого дома Дональд Трамп назначил на должность командующего Космическими силами Соединенных Штатов генерала ВВС Джона Реймонда.
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия

Экс-защитник «Спартака» Тамаш был задержан в пьяном виде за рулём

Израильская полиция арестовала бывшего защитника «Спартака» Габриэля Тамаша за превышение скорости.
Обновлено вчера в 14:36
Хоккей

Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Каролину»

"Вашингтон Кэпиталз" взял верх над "Каролиной Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:00
Экономика

Компания Cathay Pacific намерена купить авиаперевозчика Hong Kong Express

Гонконгская Cathay Pacific, одна из крупнейших авиакомпаний в Азии, в среду объявила о планах приобрести у китайского конгломерата HNA Group местного бюджетного перевозчика Hong Kong Express.
Обновлено вчера в 22:30
Экономика

Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни

В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено вчера в 15:27
Общество

В трудный час: жительницам сел могут продлить рабочий день

Женщинам, работающим в сельской местности, могут увеличить продолжительность рабочего дня.
Обновлено вчера в 17:01
Футбол

Вадим Евсеев сегодня возглавит «Уфу»

Обновлено вчера в 10:24
Шоу-бизнес

Вдова Николая Караченцова экстренно госпитализирована

Актриса Людмила Поргина госпитализирована в одну из московских клиник. Об этом сообщают журналисты Федерального агентства новостей.
Обновлено вчера в 05:33
Политика

Савченко выступила с обращением к украинцам

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко высказалась по поводу тех кандидатов в президенты страны, за которых украинцам не нужно голосовать.
Обновлено вчера в 04:27
Политика

В Венесуэле машину Гуаидо забросали петардами

Сторонники венесуэльского правительства забросали машину главы оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо петардами.
Обновлено вчера в 20:56
Армия и оружие

Экс-посол Украины призвал бояться арктической войны с Россией

Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил, что Россия якобы может начать войну на одном из четырех направлений.
Обновлено вчера в 19:54
Экономика

Силуанов рассказал о росте пенсий на 20% при механизме ИПК

Первый вице-премьер министр финансов Антон Силуанов заявил, что механизм индивидуального пенсионного капитала (ИПК) обеспечит рост пенсий на величину вплоть до 20% от уровня прежней зарплаты, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 06:54
Происшествия

Бывшего мэра Биробиджана заподозрили в злоупотреблении полномочиями

Следствие в Биробиджане возбудило уголовное дело в отношении бывшего мэра города Евгения Коростелева, который подозревается в злоупотреблении полномочиями при освоении 44,7 миллиона рублей в рамках реализации госпрограммы "Развитие образования", сообщает СУСК РФ по Еврейской АО.
Обновлено вчера в 21:00
Политика

Правительство США запрашивает у Конгресса $116 млн на хранилище ядерных отходов

Администрация США запрашивает у Конгресса $116 млн на работы, связанные со строительством единственного в США хранилища отработанного ядерного топлива в горах Юкка в штате Невада.
Обновлено вчера в 19:49
Армия и оружие

«Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в Сирии

Трое российских офицеров, убитых в Сирии в конце февраля, отбились от колонны сопровождения и попали в засаду.
Обновлено вчера в 16:26
Общество

Судьба имущества серпуховского экс-главы Шестуна решится без него

В Красногорском районном суде во вторник начался процесс по иску Генпрокуратуры, которая добивается изъятия в доход государства имущества бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна.
Обновлено вчера в 07:26
Финансы

Максимальная ставка по вкладам топ-10 банков выросла до 7,72%

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам банков из топ-10 в середине марта достигла 7,72%, говорится в сообщении Центробанка.
Обновлено вчера в 13:31
Транспорт

S7 запустит прямой рейс из Новосибирска в Новокузнецк

Обновлено вчера в 23:10
Политика

Путин и Лукашенко обсудили развитие российско-белорусских отношений

Стороны обсуждали спорные вопросы двусторонних отношений и работу Союзного государства.
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия

Из-за пожара на электростанции город во Флориде остался без света

В американском городе Форт-Лодердейл (штат Флорида) произошло массовое отключение света из-за пожара на электростанции, сообщает Express.
Обновлено вчера в 23:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное