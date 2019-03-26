Энергетика
Нефть Brent торгуется ниже $67 за баррельREGNUM вчера в 10:35
К настоящему моменту нефть марки Brent потеряла в цене 9 центов (0,13%) и торгуется на уровне $66,94 за баррель. Нефть WTI снизилась на 31 цент (0,53%) до $58,73 за баррель.
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Кино
Шойгу объявил о планах создать армейскую киностудию
Ежегодная премия Минобороны России в области культуры и искусства учреждена приказом министра обороны 21 ноября 2015 года для поощрения военнослужащих и гражданских лиц за произведения и творческие проекты, способствующие военно-патриотическому воспитанию граждан России, а также за значительный вклад в развитие культуры в Вооруженных силах страны.
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Космос
Названа дата первого пуска ракеты с космодрома Восточный в 2019 году
Первый в 2019 году запуск метеорологического спутника "Метеор-М" номер 2-2 ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Восточный произойдет через три месяца.
Обновлено в 18:44
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Недопущенная Киевом на «Евровидение» Maruv уехала в Россию
Обновлено в 12:01
Хоккей
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"Вашингтон Кэпиталз" взял верх над "Каролиной Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Советский спорт".
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РПЦ: в России к 2050 году не останется русских
Через тридцать лет в России не останется русских.
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Общество
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Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob провели исследование резюме соискателей и выявили закономерность приверженности определенных знаков зодиака к профессиям.
Обновлено в 21:09
Общество
Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами
Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено в 20:09
Общество
Фастфуд для пенсионеров разрабатывают в России
Разработка рецептур «продуктов для пожилых» уже началась, сообщил «Известиям» научный руководитель ФИЦ питания, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян.
Обновлено в 18:43
Общество
Текслер встретился с жителями взорвавшегося дома в Магнитогорске
Жители дома в Магнитогорске, где произошел взрыв бытового газа, пожаловались временно исполняющему обязанности губернатора Челябинской области Алексею Текслеру, что не могут получить выплаты и компенсации, в частности, за поврежденные автомобили.
Обновлено в 08:36
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Британское правительство отвергло требование об отмене Brexit
Заявление, которое подготовило британское министерство по Brexit, стало ответом на петицию, которую подписали свыше 5 миллионов человек.
Обновлено в 19:27
Кино
Режиссера Сергея Соловьева госпитализировали
Обновлено в 15:52
Кино
Умер исполнитель роли графа Калиостро в «Формуле любви»
В кино в эпизодических ролях Мгалоблишвили впервые снялся в 1958 г. Наиболее запоминающейся его ролью в кинематографе был граф Калиостро в «Формуле любви» режиссера Марка Захарова.
Обновлено в 20:02
Происшествия
Подозреваемые в диверсии на ГЭС «Эль-Гури» задержаны в Венесуэле
Шесть человек, подозреваемых в диверсии на ГЭС "Эль-Гури", задержаны в Венесуэле.
Обновлено в 21:22
Происшествия
Девятиклассница получила ножевое ранение в московской школе
На севере Москвы 16-летняя девочка получила ножевое ранение в школе, сообщает 26 марта РЕН ТВ.
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В Министерстве внутренних дел рассматривается вопрос о законодательном лишении наркозависимых граждан права управлять транспортным средством и работать на опасных производствах.
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Открыт новый рейс из Новосибирска в Новокузнецк
Обновлено в 08:02
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Huawei представила новые смартфоны P30 и P30 Pro
Обновлено в 11:34
Происшествия
Суд в Испании выдал ордер на арест нападавших на посольство КНДР
Судья Национального суда Испании Хосе де ла Мата выдал два международных ордера на арест подозреваемых в нападении на посольство КНДР в Мадриде, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 15:30
Политика
Трамп потребовал отправить американцев к Луне в пятилетний срок
Президент США Дональд Трамп дал указание НАСА "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, заявил вице-президент Майк Пенс.
Обновлено в 18:17
Экономика
Медведев пообещал не поднимать налоги в ближайшие шесть лет
Правительство не будет корректировать налоговую систему в ближайшие шесть лет, заявил премьер Дмитрий Медведев на расширенной коллегии Министерства финансов.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
«Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в Сирии
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Алла Пугачева - о причинах развода с бывшим мужем: Он надо мной издевался. Заставлял худеть!
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Армия Израиля начала наносить удары по сектору Газа
ВС Израиля начали наносить удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел, который разрушил жилой дом в центре страны.
Обновлено вчера в 12:07
Армия и оружие
Военные ДНР спасли наблюдателей ОБСЕ от заминированного дрона ВСУ
Военные Донецкой народной республики сбили заминированный беспилотник ВСУ, который должен был подорвать сотрудников ОБСЕ, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Республики Даниил Безсонов.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Суд продлил арест сенатора Арашукова
Обновлено в 11:15
Политика
Порошенко назвал Путина главным оппонентом
Президент Украины Петр Порошенко назвал своим главным оппонентом российского лидера Владимира Путина.
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Врио главы Забайкалья отправил в отставку двух министров
Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкалья Александр Осипов снял полномочия с двух министров.
Обновлено вчера в 22:19
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Бывшего министра Абызова выманили в Россию и задержали
Бывшего министра по вопросам открытого правительства России Михаила Абызова, заподозренного в хищении четырех миллиардов рублей, выманили в Россию перед задержанием.
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Стас Бондаренко стал отцом в третий раз
Артист с удовольствием рассказывал поклонникам о том, что происходит в их семье, и вот, 26 марта, обрадовал подписчиков долгожданной новостью — он стал отцом в третий раз.
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