Энергетика
Нефть Brent снова торгуется выше $74 за баррельREGNUM 22 апреля в 16:05
Нефть марки Brent выросла на $2,14 (2,99%) и установилась на уровне $74,11 за баррель. Нефть WTI подорожала на $1,67 (2,61%) до $65,74 за баррель.
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Цена Brent приблизилась к $74 за баррель на новостях о санкциях против Ирана
Интерфакс22 апреля в 10:56
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 06:37, Ашберн
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Хоккей
Гусев и Зайцев вызваны в сборную России по хоккею
Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев и форвард «Вегас Голден Найтс» Никита Гусев вызваны в расположение сборной России для подготовки к чемпионату мира по хоккею 2019 года.
Обновлено в 02:47
Политика
Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения
Соглашение о защите советских секретных изобретений было подписано в июне 1999 года в Минске, напоминает "Интерфакс".
Обновлено в 06:05
Энергетика
Гройсман посоветовал «Нафтогазу» искать дешевый газ по всему миру
По заявлению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, "Нафтогазу" стоит искать дешевый газ по всему миру, чтобы добиться снижения финансовой нагрузки на население, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Espreso.
Обновлено в 03:05
Политика
Максакова сделала заявление в суде по убийству Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова считает, что ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин не причастен к убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, передает "Страна.ua".
Обновлено в 02:45
Авто
Haval сертифицировал кроссовер Haval F7 для российского рынка
Компания Great Wall сертифицировала кроссовер Haval F7 российской сборки.
Обновлено вчера в 03:42
Политика
Ким Чен Ын рассказал о давней мечте побывать в России
Лидер КНДР Ким Чен Ын остался доволен приёмом в России. Об этом сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Обновлено в 03:02
Авто
Появились данные о новом Toyota Land Cruiser 300
В японских СМИ появилась информация о новой генерации внедорожника Toyota Land Cruiser.
Обновлено в 00:10
Шоу-бизнес
Искалеченную МакSим добили в больнице после аварии
Певицу МакSим обвинили в пиаре на ДТП. Журналисты решили, что авария, в которую попала исполнительница, была частью сценария нового клипа.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Глава СКР: Керченского стрелка постоянно унижали
Глава СКР заявил, что, «оказывается, сейчас важно ходить в джинсах именно американских, а не в подделках под американские».
Обновлено вчера в 17:52
Армия и оружие
В Генштабе заявили о завершении военной фазы конфликта в Сирии
«Герасимов заявил, что военная фаза конфликта в Сирии уже завершена», — уточняет агентство Nation News.
Обновлено в 05:39
Хоккей
«Сан-Хосе» победил в серии плей-офф НХЛ с «Вегасом»
"Сан-Хосе Шаркс" нанес поражение "Вегас Голден Найтс" в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:46
Армия и оружие
Ракетные войска приняли на вооружение «убийцу беспилотников»
Обновлено вчера в 22:52
Происшествия
Пожары в Забайкалье могут приравнять к ЧС федерального уровня
Апрельские пожары в Забайкалье могут приравнять к ЧС федерального уровня.
Обновлено в 05:15
Экономика
Росстат обнаружил у россиян 1,75 трлн руб. лишних доходов
Получилось, что в 2016–2018 годах доходы россиян оказались почти на 1,75 трлн руб. выше, а в 2014 году снижение было более значительным, чем при прежнем расчете.
Обновлено вчера в 13:23
Происшествия
ФСБ задержала двух членов банды Басаева
Еще два участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба задержаны по подозрению в нападении на российских военнослужащих в Чечне в 2000 году.
Обновлено в 03:52
Политика
Памфилова: Треть партий в РФ может быть ликвидирована до конца года
"По нашим прогнозам, из 61 партии примерно треть подтверждает состоятельность, примерно треть может быть ликвидирована", - заявила Элла Памфилова.
Обновлено в 05:01
Игры
Американские футболисты уже поиграли в новую Call of Duty
Вдобавок есть фотография с игровой зоной мероприятия, где не видно никаких намёков на то, что за Call of Duty нас ждёт в этом году (согласно утечкам, Modern Warfare 4), но в руках футболисты держат DualShock 4 — видимо, маркетинговое партнёрство Activision с Sony продолжится.
Обновлено в 03:42
Экономика
Индекс делового климата Ifo в Германии снизился в апреле
Индекс делового климата в Германии в апреле сократился до 99,2 пункта с показателя марта в 99,6 пункта, следует из сообщения исследовательского института Ifo.
Обновлено в 05:57
Футбол
Главный врач «Зенита» проводит осмотр Кокорина в СИЗО
Обновлено в 04:01
Здоровье
Безопасное количество съеденных на Пасху яиц и кулича назвали врачи
Врачи полагают, что без вреда для здоровья в честь Пасхи можно съесть три яйца и 100 граммов кулича либо такое же количество творожной пасхи, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:08
Культура
Ольга Голодец передала ПФО эстафету театрального марафона
Вице-премьер правительства и председатель оргкомитета Года театра в России Ольга Голодец передала эстафету Приволжскому федеральному округу.
Обновлено в 02:02
Авто
Компания Geely готовится презентовать кроссовер VF12
Китайская компания Geely готовит к выпуску новый полноразмерный кроссовер с индексом VF12.
Обновлено вчера в 05:33
Армия и оружие
Патрушев призвал мобилизовать силы для защиты от опасных технологий
Патрушев отметил целесообразность мобилизации сил мирового сообщества, в том числе ООН, для выработки нормативной базы, предотвращающей использование новых технологий для подрыва безопасности.
Обновлено в 03:38
Общество
Продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума
В ведомстве уточнили, что продолжительность жизни мужчин выросла на 0,3 года, а у женщин - на 0,2 года, достигнув исторического максимума.
Обновлено в 04:53
Политика
Лавров понадеялся на урегулирование в Донбассе новыми властями Украины
"Рассчитываем, что новое украинское руководство осознает свою ответственность и в полной мере будет способствовать преодолению кризиса путем неукоснительного выполнения минского комплекса мер в рамках контактной группы и нормандского формата в полном соответствии с резолюцией СБ ООН 2202", - заявил Лавров.
Обновлено в 03:40
Общество
Пожарным разрешат проводить проверки в ТЦ без предупреждения
В МЧС России подготовили поправки в законопроект по совершенствованию деятельности пожарного надзора, которые дают право проводить без уведомлений проверки в торговых центрах.
Обновлено в 05:47
Политика
МИД России: Украина уходит от предметного разговора по делу моряков
Украинские моряки были задержаны 25 ноября 2018 года после того, как три военных корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу России в районе Керченского пролива.
Обновлено в 04:58