Энергетика

Нефть Brent снова торгуется выше $74 за баррельREGNUM 16:05

Нефть марки Brent выросла на $2,14 (2,99%) и установилась на уровне $74,11 за баррель. Нефть WTI подорожала на $1,67 (2,61%) до $65,74 за баррель.
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Нефть позеленела от новости

Коммерсантъ15:43

«Тяжелая» нефть поддержит бюджет

Российская газета14:08

Цены на нефть марки Brent увеличились до $73,81 за баррель

Московский Комсомолец01:15

Нефть продолжает торговаться у максимумов с ноября 2018 г на отмене поблажек США по Ирану

ПРАЙМ14:45

Цена нефти обновила годовой максимум. Теперь баррель стоит $74

РБК03:20

Цена Brent приблизилась к $74 за баррель на новостях о санкциях против Ирана

Интерфакс10:56

Цены на нефть растут

RT на русском01:05
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Политика

Зеленский обратился к странам бывшего СССР

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский, уверенно лидирующий во втором туре выборов, обратился к странам постсоветского пространства и призвал брать пример с Украины.
Обновлено вчера в 20:27
Авто

Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки

Обновлено 20 апреля в 03:34
Происшествия

Владелец ASOS потерял в терактах на Шри-Ланке троих детей

Обновлено в 06:48
Общество

В большинстве регионов России сократилось население

За последние три года в 60 регионах России снизилась численность населения.
Обновлено в 09:02
Интернет

Британские ученые назвали самые «слабые» пароли

Британский Национальный центр кибербезопасности подготовил список наименее надежных паролей, используемых для защиты интернет-аккаунтов.
Обновлено в 21:12
Экономика

СМИ объяснили покупку сети «О’Кей» интересами СП Сбербанка и «Яндекса»

Два источника «Коммерсанта» в инвестиционных кругах рассказали о том, что Сбербанк может профинансировать покупку части бизнеса «О’Кей» для своего совместного предприятия с «Яндексом» на базе «Яндекс.Маркета».
Обновлено в 21:19
Происшествия

Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников

Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.
Обновлено в 14:43
Происшествия

Дело Кокорина и Мамаева. Показания девушки, с которой начался конфликт

Как неоднократно говорилось ранее, конфликт между футболистами и избитым водителем Виталием Соловчуком начался после того, как Поздняковене подсела к нему в машину, после чего он в беседе с ней назвал игроков петухами.
Обновлено в 09:50
Экономика

Вступили в силу новые правила для транспортного налога

С 15 апреля не нужно платить налог за: автомобили, находящиеся в розыске, транспорт, розыск которого прекращен, с месяца начала розыска до месяца возврата транспортного средства владельцу/ Будьте внимательны: факт угона автомобиля и его возврата нужно подтвердить документами.
Обновлено в 09:27
Политика

Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к Крыму

Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал победившему во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому изменить отношение к крымчанам и самому полуострову.
Обновлено в 15:18
Происшествия

Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн

В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
Обновлено в 15:46
Политика

В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов

Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительны из-за шуток про депутатов.
Обновлено в 14:08
Гаджеты

Эксперт объяснил, почему не стоит заряжать смартфон до 100%

Руководитель экспертного портала по технике Mail.ru Hi-Tech Дмитрий Рябинин объяснил, что зарядка мобильного телефона до 100% сокращает срок службы аккумулятора, также как и полная разрядка устройства.
Обновлено в 20:57
Хоккей

Овечкин вышел на 50-е место по очкам в плей-офф НХЛ

В матче Александр набрал 125-е очко за карьеру в плей-офф, что позволило ему выйти на 50-е место в истории лиги по данному показателю.
Обновлено в 21:49
Экономика

ГП пока не планирует проверять Минкультуры по обращению Счетной палаты

Ранее Счетная палата проверила, как министерство культуры использовало бюджетные деньги на сохранение исторического наследия в 2016-2018 годах.
Обновлено в 20:27
Политика

США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана

В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес

Солист «Иванушек» Григорьев-Апполонов решил разъехаться с женой

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов заявил, что намерен разъехаться с Марией.
Обновлено в 17:58
Политика

Обозреватель Haaretz: Порошенко сгубила водка

Обозреватель израильской газеты Haaretz Аншель Пфеффер считает, что политическую карьеру Петра Порошенко сгубила русская водка.
Обновлено в 21:36
Армия и оружие

Пакистан купит у России военную технику на 9 млрд долларов

Власти Пакистана планируют заключить с Россией сделку на покупку военной техники на общую сумму 9 млрд долларов США.
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес

Ольга Бузова проходит курс «Антистресс»

Из-за перенапряжения Бузова периодически прибегает к медицинской помощи.
Обновлено в 12:09
Шоу-бизнес

Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина

Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено в 12:51
Гаджеты

В Samsung отложили запуск гибкого смартфона Galaxy Fold

Напомним, что гибкий смартфон оценили почти в две тысячи долларов.
Обновлено в 03:21
Политика

Яровая попросила ФНС проверить информацию о налогах на теплицы

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что в СМИ стала появляться информация о том, что россиян вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости и платить за это налоги.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие

Американские СМИ опубликовали «секретное» фото новейшего российского ударного вертолёта

В американских СМИ появилось «секретное» фото нового российского ударного вертолёта.
Обновлено в 18:57
Происшествия

Самолёт, летевший из Красноярска в Таиланд, экстренно сел в Китае

Обновлено в 04:15
Происшествия

Южнокорейский вертолет случайно залетел в КНДР

Южнокорейский пожарный вертолет по ошибке нарушил государственную границу Северной Кореи при тушении лесных пожаров, передает "Репхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.
Обновлено в 22:02
Происшествия

Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии

Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.
Обновлено в 13:27
Происшествия

«АТВ»: В Бурятии задержан глава Заиграевского района

Обновлено в 21:42
Общество

Вышедший из комы Быков написал оптимистичный пост в Instagram

Обновлено в 09:16
Политика

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Обновлено в 10:08
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