Энергетика
Нефть Brent снова торгуется выше $74 за баррельREGNUM вчера в 16:05
Нефть марки Brent выросла на $2,14 (2,99%) и установилась на уровне $74,11 за баррель. Нефть WTI подорожала на $1,67 (2,61%) до $65,74 за баррель.
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Экономика
Налог на самозанятых хотят ввести власти Ростовской области
Ростовская область может войти в число пилотных регионов России, где "обкатывают" налог на самозанятых.
Обновлено в 02:49
Политика
Путин и Ким Чен Ын могут встретиться 25 апреля на острове Русский
Обновлено вчера в 02:45
Происшествия
Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников
Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.
Обновлено вчера в 14:43
Технологии
В семи китайских городах заработала сеть 5G
В семи городах Китая – Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Шэньчжэне, Нанкине, Ханчжоу и новой экономической зоне Сюнъань – запущена испытательная связь мобильного Интернета пятого поколения 5G "7+33+n".
Обновлено вчера в 23:27
Авто
Вступили в силу новые правила для транспортного налога
С 15 апреля не нужно платить налог за: автомобили, находящиеся в розыске, транспорт, розыск которого прекращен, с месяца начала розыска до месяца возврата транспортного средства владельцу/ Будьте внимательны: факт угона автомобиля и его возврата нужно подтвердить документами.
Обновлено вчера в 09:27
Общество
Роскачество не нашло высококачественных яиц перед пасхой
Что еще известно: В Роскачестве сообщают, что эксперты не нашли патогенных организмов ни во время прошлой проверки, ни в этом году.
Обновлено в 02:20
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, что делать при аллергии на пыльцу
Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам, страдающим от сезонной аллергии на пыльцу.
Обновлено в 01:45
Религия
Великий вторник Страстной недели: что происходит в церкви
У православных продолжается Страстная неделя (22 - 27 апреля), ее второй день называется Великий вторник.
Обновлено вчера в 15:30
Экономика
Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак «Сбер»
Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак «Сбер».
Обновлено в 03:08
Шоу-бизнес
Растолстевшая и уставшая: Бритни Спирс вышла из клиники
Надо сказать, что выглядит Спирс не лучшим образом: очень уставшей и растерянной.
Обновлено в 00:13
Политика
ФБР рассекретило данные о бегстве Гитлера в Аргентину
Федеральное бюро расследований (ФБР) рассекретило документы, из которых следует, что в 1945 году ведомство рассматривало версию о бегстве главы нацистской Германии Адольфа Гитлера в Аргентину.
Обновлено в 02:43
Музыка
Джастин Бибер объявил о выходе своего нового альбома
Обновлено вчера в 23:09
Общество
Амурского тигра и леопарда впервые сфотографировали во Владивостоке
Сотрудникам нацпарка "Земля леопарда" с помощью фотоловушек впервые удалось запечатлеть дальневосточного леопарда и амурского тигра на территории Владивостока.
Обновлено в 01:02
Шоу-бизнес
Солист группы «Иванушки» Андрей Григорьев-Аполлонов развелся с женой
Андрей Григорьев-Аполлонов призвал поклонников не переживать за него и его семью, а также выразил уверенность в том, что ему и Марии все же удастся сохранить приятельские отношения после стольких лет официального брака.
Обновлено в 02:04
Политика
В Госдуме предлагают обменять украинских моряков на Порошенко
Россия может обменять украинских моряков, задержанных за нарушение границы, на уходящего с поста президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 00:58
Шоу-бизнес
Гарик Харламов ответил на слова Витаса о своей дочке
Певец напомнил Харламову, что у того подрастает маленькая дочка Анастасия.
Обновлено в 03:00
Экономика
«Долг прирастает»: жители Хакасии вновь могут остаться без тепла
По словам Акилина, после встречи энергетиков с правительством Хакасии прошла почти неделя, но долг лишь прирастает.
Обновлено в 00:14
Политика
Кремль отказался поздравлять Зеленского с победой
Обновлено вчера в 08:01
Авто
Названы самые надежные моторы кроссоверов с пробегом более 150 тыс. км
Эксперты портала NJCar составили ТОП-5 самых надежных моторов на кроссоверах с пробегом более 150 тыс. километров.
Обновлено вчера в 10:21
Авто
В России отзывают более 52 тысяч автомобилей Subaru
Ещё 39 320 автомобилей Subaru Impreza, WRX, WRX STI, XV и Forester, реализованных в 2009–2016 годах, отзывают из-за газообразного силикона, который потенциально может попасть в автомобиль с различными потребительскими товарами, проникать в корпус выключателя стоп-сигналов и приводить к нарушению проводимости.
Обновлено вчера в 10:25
Экономика
Главный по труду в Зауралье посчитал вредным повышение зарплат рабочим
Чиновник во время круглого стола выразил мнение, что повышение минимального размера оплаты труда "стало проблемой".
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
В доме в центре Москвы произошел пожар
Обновлено в 02:02
Происшествия
СК возбудил уголовные дела после масштабных пожаров в Забайкалье
СК РФ возбудил уголовные дела по фактам халатности в Забайкалье, повлекшей уничтожение имущества и причинение вреда здоровью из-за масштабных пожаров, сообщает СК РФ.
Обновлено в 03:13
Политика
Гройсман рассказал о своем политическом будущем
Глава Кабинета министров Украины Владимир Гройсман заявил, что намерен создать новую политическую силу и участвовать в осенних парламентских выборах.
Обновлено в 02:13
Шоу-бизнес
Садальский раскритиковал «намозолившего глаза» Галкина
Садальский опубликовал рейтинг передач, ведущим которых является Галкин, и сделал вывод, что «намозолившего глаза Максима» никто давно уже смотреть не хочет.
Обновлено в 03:01
Политика
Мизулина назвала запреты признаком свободы
Член Совета Федерации Елена Мизулина заявила, что большое количество прав ограничивает свободу человека.
Обновлено вчера в 11:28
Происшествия
На Ленинском проспекте троллейбус насмерть сбил пешехода
Во вторник, 23 апреля, в девятом часу утра у дома №121 на Ленинском проспекте в Петербурге троллейбус №29 сбил пешехода.
Обновлено в 02:39
Политика
Принудительное переименование канонической УПЦ приостановлено
Суд пришел к выводу, что до решения дела по существу, принудительное переименование УПЦ может привести к неоправданному вмешательству государства в сферу деятельности религиозной организации как юридического лица.
Обновлено вчера в 12:25