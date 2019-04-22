Энергетика
Нефть Brent снова торгуется выше $74 за баррельREGNUM вчера в 16:05
Нефть марки Brent выросла на $2,14 (2,99%) и установилась на уровне $74,11 за баррель. Нефть WTI подорожала на $1,67 (2,61%) до $65,74 за баррель.
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Политика
Haaretz: Порошенко «сгубило» отсутствие российской водки
Действующий президент Украины Петр Порошенко потерпел поражение на выборах главы государства отчасти из-за того, что в страну был запрещен ввоз "любимой украинцами" российской водки.
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено вчера в 06:58
Экономика
Вступили в силу новые правила для транспортного налога
С 15 апреля не нужно платить налог за: автомобили, находящиеся в розыске, транспорт, розыск которого прекращен, с месяца начала розыска до месяца возврата транспортного средства владельцу/ Будьте внимательны: факт угона автомобиля и его возврата нужно подтвердить документами.
Обновлено вчера в 09:27
Хоккей
Гол Овечкина не спас «Вашингтон» в матче с «Каролиной»
При счете 3:2 в пользу «Каролины» Овечкину удалось забросить шайбу, однако арбитры ее не засчитали.
Обновлено вчера в 22:20
Энергетика
Снижение стоимости газа для населения согласовали на Украине
17 апреля Гройсман пригрозил инициировать отставку Коболева, если до 24 апреля компания не установит цену на газ для населения ниже предельно установленной цены в 8,55 грн за куб. м. Это произошло после просьбы "Нафтогаза" отменить "Положение о возложении специальных обязанностей", из-за которого было невозможно избежать повышения тарифов.
Обновлено вчера в 16:34
Происшествия
В Челябинске ребенку зажало голову дверью маршрутки
Обновлено вчера в 21:33
Хоккей
«Даллас» Радулова начал шестую игру с «Нэшвиллом»
В четвёртом матче команде удалось отыграться, в пятом — выйти вперёд. Предыдущая игра завершилась со счетом 5:3 в пользу «Далласа».
Обновлено вчера в 20:30
Политика
Гройсман собирается идти на выборы в парламент Украины
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман планирует принять участие в парламентских выборах, которые должны будут пройти в стране осенью.
Обновлено вчера в 17:28
Политика
Внеплановый рейс из КНДР прибыл во Владивосток, где ждут Ким Чен Ына
Утром во вторник, 23 апреля, в аэропорту Владивостока приземлились два самолета из Пхеньяна вместо одного запланированного, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя аэропорта.
Обновлено вчера в 22:32
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
Виталина Цымбалюк-Романовская была третьей, самой известной и самой скандальной женой Армена Джигарханяна.
Обновлено вчера в 01:01
Недвижимость
Военную ипотеку приравняют к гражданской
В действующем законодательстве возможность размещения средств, выделенных по программе военной ипотеки, на эскроу-счетах не предусмотрена.
Обновлено вчера в 15:00
Общество
Американец рассказал, что будет, если 46 дней питаться одним пивом
Обновлено вчера в 09:36
Технологии
В семи китайских городах заработала сеть 5G
В семи городах Китая – Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Шэньчжэне, Нанкине, Ханчжоу и новой экономической зоне Сюнъань – запущена испытательная связь мобильного Интернета пятого поколения 5G "7+33+n".
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
Человек погиб при пожаре на котельной в Сосновом Бору
Обновлено вчера в 21:51
Шоу-бизнес
Бритни Спирс ужаснула фанатов своим видом после психлечебницы — фото
Известная поп-певица Бритни Спирс на выходе из психиатрической лечебницы в Беверли Хиллз шокировала фанатов своим внешним видом и особенно выражением лица.
Обновлено вчера в 11:33
Происшествия
Сочинские полицейские избили журналиста, который сделал им замечание
Как рассказал корреспондент издания «Росдержава» Станислав Андреев интернет-порталу «Свободные медиа», его затащили на территорию отдела и начали избивать после того, как он обратил внимание на то, что полицейские находились на улице без головных уборов.
Обновлено вчера в 19:04
Экономика
СМИ объяснили покупку сети «О’Кей» интересами СП Сбербанка и «Яндекса»
Два источника «Коммерсанта» в инвестиционных кругах рассказали о том, что Сбербанк может профинансировать покупку части бизнеса «О’Кей» для своего совместного предприятия с «Яндексом» на базе «Яндекс.Маркета».
Обновлено вчера в 21:19
Космос
SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon
Обновлено 20 апреля в 22:23
Политика
Совет Федерации одобрил законопроект об изоляции российского интернета
Члены Совета Федерации в ходе голосования 22 апреля одобрили резонансный законопроект об автономной работе российского сегмента Интернета (закон «об изоляции Рунета»).
Обновлено вчера в 07:45
Политика
Зеленский обратился к странам бывшего СССР
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский, уверенно лидирующий во втором туре выборов, обратился к странам постсоветского пространства и призвал брать пример с Украины.
Обновлено 21 апреля в 20:27
Политика
В команде Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе
Апаршин отметил, что также будут наказаны те, кто виновен в "сдаче" Крыма России.
Обновлено вчера в 23:38
Космос
Международная космическая станция подверглась заражению
Обновлено вчера в 13:59
Политика
Усик предложил после выборов на Украине «простить и посадить»
Чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBO и IBF в тяжелом весе украинец Александр Усик, комментируя результаты второго тура выборов президента Украины, заявил, что нужно «простить и посадить» «оборотней, которые сейчас будут перевоплощаться».
Обновлено вчера в 14:34
Политика
МИД Японии не стал заявлять о принадлежности Курил стране
Практически все жители Курил выступили против передачи Японии четырех южных островов Курильской гряды.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия
Владимир Путин планирует посетить пострадавшее от пожаров Забайкалье
Президент России Владимир Путин планирует посетить Забайкальский край по дороге во Владивосток, где 25 апреля пройдёт встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
Обновлено в 00:03
Здоровье
Медики: переизбыток витаминов может привести к онкологии
Переизбыток витаминов может привести в аллергии, онкологии или инсульту. Об этом рассказала врач-иммунолог Анна Шуляева в интервью для АиФ.
Обновлено вчера в 20:20
Общество
800 миллионов рублей потратят в Приморье на коммуналку
В 2019 году планируется вложить в ремонт коммунальных сетей порядка 800 млн рублей, рассказал в своём отчете губернатор Приморья Олег Кожемяко представителям краевого Законодательного собрания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 23:41
Музыка
Юбилей Натальи Шаровской отметят в Баку 19 мая
Новую постановку представят 19 мая в 19:00. В ней Наталья Шаровская исполнит заглавную роль миллионерши Эпифании Онизанти ди Парерга.
Обновлено вчера в 17:22
Космос
«Ил» представил эскиз самолета для перевозки элементов ракеты «Ангара»
В корпорации «Ил» разработали эскизный проект грузового самолета Ил-96-500Т для транспортировки элементов ракет «Ангара» на космодром Восточный.
Обновлено вчера в 20:47
Общество
В СМИ2 сменится генеральный директор
Генеральный директор одного из крупнейших в Рунете новостных агрегаторов СМИ2 Анна Иванова покинет пост.
Обновлено вчера в 15:06