Энергетика

Нефть Brent снова торгуется выше $74 за баррельREGNUM вчера в 16:05

Нефть марки Brent выросла на $2,14 (2,99%) и установилась на уровне $74,11 за баррель. Нефть WTI подорожала на $1,67 (2,61%) до $65,74 за баррель.
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Нефть позеленела от новости

Коммерсантъвчера в 15:43

Нефть растёт в цене на фоне ужесточения санкций США против Ирана

News.ru02:29

Стоимость нефти Brent закрепилась выше $74 за баррель

Росбалт02:28

Цены на нефть марки Brent выросли до $74,31 за баррель

Московский Комсомолец01:18

Цены на нефть растут

RT на русском01:05

Цена на нефть Brent достигла максимумов года на новостях о санкциях США против Ирана

ТАСС04:05

Цена нефти обновила годовой максимум. Теперь баррель стоит $74

РБКвчера в 03:20
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Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 04:51, Ашберн
Политика

Украинский судья подал иск против Порошенко

Иск в отношении действующего президента Украины Петра Порошенко подан судьей Окружного административного суда Киева.
Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес

Певица МакSим серьезно пострадала в автомобильной аварии

Известная российская певица МакSим попала в дорожно-транспортное происшествие.
Обновлено в 04:19
Политика

Надежда Савченко вернулась на работу в Верховную раду

Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Апполонов заявил о расставании с женой

Поводом для слухов, напомним, стала новость о том, что жена певца завязала роман с 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено вчера в 16:58
Происшествия

На Филиппинах произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на Филиппинах во вторник, 23 апреля, пишет «РИА Новости» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 02:14
Футбол

Икарди стал приоритетной целью ПСЖ на лето

Обновлено в 02:34
Общество

Центр Севастополя остался без электричества

В центре Севастополя нет электричества, в центре города не работают светофоры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 04:21
Армия и оружие

Войска Хафтара начинают вторую фазу наступления на Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара объявила о начале второй фазы наступления на столицу Ливии.
Обновлено в 02:04
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Происшествия

В доме на Гражданском проспекте в Петербурге рухнула стена

Как рассказали 78.ru местные жители, в доме № 120, корпус 4 по Гражданскому проспекту произошла деформация внешней стены после сноса капитальных стен внутри двух квартир на первом этаже.
Обновлено в 04:45
Происшествия

В Хакасии задержали подозреваемого в финансировании ИГ

Жителя Абакана подозревают в финансировании террористической организации "Исламское государство", запрещенной на территории России.
Обновлено в 02:10
Экономика

Производство крафтового пива могут ограничить в России

Россияне рискуют остаться без крафтового пива, а также без иностранных и отечественных брендов «пенного», изготовленного не по ГОСТам.
Обновлено вчера в 18:12
Экономика

Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей

Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес

Садальский раскритиковал «намозолившего глаза» Галкина

Садальский опубликовал рейтинг передач, ведущим которых является Галкин, и сделал вывод, что «намозолившего глаза Максима» никто давно уже смотреть не хочет.
Обновлено в 03:01
Политика

В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов

Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительны из-за шуток про депутатов.
Обновлено вчера в 14:08
Политика

Пушков ответил на совет Кравчука по Крыму

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал совет бывшего главы Украины Леонида Кравчука лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить политику в отношении Крыма.
Обновлено вчера в 18:31
Наука

Математики доказали «превосходство» числа 73

Математики установили, что самым «зеркальным» числом является 73. Установить это им помог сериал «Теория большого взрыва».
Обновлено в 02:44
Происшествия

Мужчина получил пожизненное за убийство 3 человек в Карпинске

Обновлено в 04:07
Происшествия

Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина

Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено вчера в 12:51
Происшествия

СК допросит Ахмеда Закаева по делу об убийстве Анны Политковской

Обновлено в 03:48
Театры

Театр на Таганке отмечает 55-летие

Обновлено вчера в 17:52
Происшествия

ФСБ провела обыски у «Свидетелей Иеговы» сразу в нескольких городах

ФСБ пришла c обысками к «Свидетелям Иеговы» сразу в нескольких городах России.
Обновлено в 03:47
Хоккей

Максим Рыбин покидает «Салават Юлаев»

В связи с истечением односрочного контракта между Рыбиным и уфимским хоккейным клубом, нападающий покидает команду.
Обновлено в 02:39
Происшествия

Опрос показал, что россияне считают причиной пожара в Нотр-Даме

Половина россиян (56%) считают, что причиной пожара в соборе Парижской Богоматери скорее стал несчастный случай, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 20:14
Экономика

СП предложила обязать российские банки подключиться к аналогу SWIFT

В СП считают, что подключение российских банков к СПФС снизит негативное воздействие на банковскую систему и экономику при возможном отключении РФ от SWIFT и предотвратит остановку внутрироссийских финансовых операций.
Обновлено в 03:50
Армия и оружие

Беспилотник «Корсар» представят на форуме «Армия-2019»

Комплекс станет частью экспозиции перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники «Армия России — завтра».
Обновлено вчера в 21:00
Наука

Постоянный отказ от завтрака повышает риск болезней сердца на 87%

Обновлено в 04:32
Авто

Renault намерена продавать в год более 60 000 компактвэнов Triber

Старт продаж Renault Triber в Индии запланирован на июль текущего года.
Обновлено вчера в 23:28
Финансы

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, достигнув 2594 пунктов, свидетельствуют данные биржи.
Обновлено в 04:46
Экономика

«Финам» может продать новостной агрегатор СМИ2

Инвестиционный холдинг «Финам» планирует продать новостной агрегатор СМИ2, который входит в холдинг «Е-генератор», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на медиарынке.
Обновлено вчера в 18:59
Как работают Яндекс.Новости?
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