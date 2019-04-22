Энергетика
Нефть Brent снова торгуется выше $74 за баррельREGNUM вчера в 16:05
Нефть марки Brent выросла на $2,14 (2,99%) и установилась на уровне $74,11 за баррель. Нефть WTI подорожала на $1,67 (2,61%) до $65,74 за баррель.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 21:34, Ашберн
Политика
Посольство РФ: Британия хочет использовать Украину против России
Великобритания стремится использовать Украину в качестве инструмента военно-политического противостояния с Россией, заявили представители посольства РФ в Лондоне.
Обновлено в 14:26
Общество
Стали известны места старта и финиша «Майской прогулки» в этом году
В этом году участники «Майской прогулки» стартуют от ДИВСа (ул. Ерёмина, 10) и финишируют у главного корпуса УрФУ (ул. Мира, 19).
Обновлено в 21:22
Авто
Новые правила уплаты транспортного налога вступили в силу
Речь идет о подписании Президентом России Федерального закона (607168-7 ФЗ), освобождающего владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие
Кедми оставил кораблям НАТО пять минут на выживание в Черном море
Известный израильский эксперт-аналитик Яков Кедми оставил кораблям НАТО всего пять минут на выживание в условиях «российской западни» в Черном море.
Обновлено в 09:44
Политика
МИД Украины заявил о «смене тона» России по делу о задержанных моряках
В министерстве иностранных дел Украины заявили о «смене тона» России в разговоре по делу задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 19:49
Происшествия
Гормост опроверг сообщения о подтоплении Лефортовского тоннеля
Информация о подтоплении Лефортовского тоннеля не соответствует действительности, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе ГБУ "Гормост".
Обновлено в 09:06
Происшествия
Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП
Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
Обновлено в 12:45
ЖКХ
Из квартиры россиянки вывезли сотню мешков с мусором
Из жилых помещений вывезли более сотни мешков с отходами.
Обновлено в 14:51
Политика
В Киеве хотят национализировать кондитерскую фабрику Порошенко
Лидер социалистической партии Украины заявил, что фабрика была украдена у народа Лидер социалистической партии Украины Илья Кива подал иск о признании незаконной приватизации кондитерской фабрики в Киеве действующим президентом Петром Порошенко.
Обновлено в 17:39
Наука
«Мечта любого ученого — это увидеть результаты своих трудов реализованными»
Как биологические курсы определили будущую карьеру в науке, почему в науку стоит идти каждому, кому она интересна и как совместить хобби с работой, рассказала в интервью Indicator.Ru кандидат биологических наук, лауреат премии президента РФ для молодых ученых и премии Л’Ореаль — ЮНЕСКО «Для женщин в науке» Анна Кудрявцева.
Обновлено в 14:26
Шоу-бизнес
51-летняя Николь Кидман разделась в новой фотосессии для глянца
В последний раз на больших экранах Николь Кидман можно было увидеть в блокбастере «Аквамен».
Обновлено в 20:01
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за оскорбление государства
Чудовский райсуд Новгородской области оштрафовал жителя Малой Вишеры за оскорбление государства, сообщается на сайте инстанции.
Обновлено в 16:21
Происшествия
В Екатеринбурге на подростков упала рекламная конструкция
При падении рекламной конструкции в торговом комплексе в Екатеринбурге пострадали несколько подростков.
Обновлено в 15:57
Общество
Москвичей предупредили о майских штормах и ураганах
В мае и начале июня из-за вторжения холодных воздушных масс из Арктики в столичном регионе могут пройти ураганы и штормовые ветра, передает АГН «Москва» со ссылкой на заместителя директора Института физики атмосферы им. А.Обухова Российской академии наук (РАН), заведующего лабораторией климатологии Института географии РАН Владимира Семенова.
Обновлено в 01:47
Экономика
Жители России начали массово избавляться от дач
Обновлено в 05:44
Авто
Маск назвал «статьями двойных стандартов» материалы о возгорании Tesla
Глава компании Tesla Илон Маск во вторник привел данные о рисках самовоспламенения этой автомобилей марки по сравнению с автомобилями с ДВС (двигателями внутреннего сгорания), назвав материалы о возгорании машин Tesla "статьями двойных стандартов".
Обновлено в 19:02
Наука
Найдены белки-цели для лечения опухоли головного мозга
Ученые Дальневосточного федерального университета совместно с российскими и зарубежными коллегами исследовали белки, из которых состоит Wnt-сигнальный путь стволовых клеток мультиформной глиобластомы, одной из наиболее агрессивных опухолей головного мозга.
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес
Билл Гейтс развлекся в клубе с молодыми девушками
Обновлено в 20:00
Армия и оружие
WSJ узнала об использовании Китаем американских спутников
Связующим звеном между Китаем и американскими спутниками издание считает гонконгскую компанию Asia Satellite Telecommunications Co. (AsiaSat) Власти Китая через корпорацию Citic и инвестфонд Carlyle Group вместе владеют 75% этой компании.
Обновлено в 19:03
Финансы
Курс евро упал до минимума за год
Курс евро на Московской бирже опустился до минимума за последний год, следует из данных торгов.
Обновлено в 09:40
Авто
Porsche готовит электрические 718 Boxster и Cayman
Компания Porsche работает над полностью электрическими версиями 718 Boxster и 718 Cayman. Обе модели будут готовы к запуску в 2022 году.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Тонны воды обрушились с крыши небоскреба в Маниле
Наверху здания — на высоте 181 метр расположен бассейн. В нем и расплескалась вода в результате землетрясения и хлынула мощными потоками.
Обновлено в 01:13
Авто
В Россию везут хот-хэтч Hyundai i30 N
Обновлено в 07:22
Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено в 04:27
Транспорт
Кассы «Аэрофлота» на Дальнем Востоке работают в усиленном режиме
Кассы «Аэрофлота» в дальневосточных городах работают в усиленном режиме в связи с возобновлением продаж льготных билетов.
Обновлено в 18:21
Энергетика
Белоруссия до конца года начнет альтернативный России импорт нефти
Белоруссия рассчитывает до конца 2019 г. начать альтернативный России импорт нефти через порты стран Балтии или Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергея Гриба.
Обновлено в 05:36
Политика
Ким Чен Ын приедет к Путину на собственном бронепоезде
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выехал во Владивосток на встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 18:44
Космос
Вмешательство божественного начала: в Канаде увидели Глаз Всевышнего
Одна группа ученых доказывает, что это является свидетельством грядущего вторжения гуманоидов из Планеты Х, другие полагают, что в данном случае имеет место вмешательство Всевышнего.
Обновлено вчера в 12:15
Экономика
Росстат обнаружил у россиян 1,75 трлн руб. лишних доходов
Получилось, что в 2016–2018 годах доходы россиян оказались почти на 1,75 трлн руб. выше, а в 2014 году снижение было более значительным, чем при прежнем расчете.
Обновлено в 13:23