Энергетика

Нефть Brent снова торгуется выше $74 за баррельREGNUM вчера в 16:05

Нефть марки Brent выросла на $2,14 (2,99%) и установилась на уровне $74,11 за баррель. Нефть WTI подорожала на $1,67 (2,61%) до $65,74 за баррель.
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Цены евробондов РФ умеренно подросли во вторник на фоне подорожавшей нефти

Финмаркет12:42

Нефть продолжает дорожать после решения США по санкциям против Ирана

ПРАЙМ14:31

Нефтяная корзина ОПЕК резко подорожала

Росбалт08:57

Цены на нефть марки Brent выросли до $74,31 за баррель

Московский Комсомолец01:18

Цены на нефть растут

RT на русском01:05

Цена Brent приблизилась к $74 за баррель на новостях о санкциях против Ирана

Интерфаксвчера в 10:56

Цена нефти обновила годовой максимум. Теперь баррель стоит $74

РБКвчера в 03:20
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Общество

Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти

Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 14:03
Политика

Назарбаев выдвинул кандидатуру Токаева на выборы президента Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выдвинул кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на президентские выборы.
Обновлено в 01:59
Экономика

Жители России начали массово избавляться от дач

Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Женщина очнулась после 27 лет комы

В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено в 06:45
Происшествия

В Екатеринбурге на подростков упала рекламная конструкция

Обновлено в 15:57
Авто

Вазовский мотор 1,8 назвали ошибкой эволюции

Обновлено в 07:30
Происшествия

Тонны воды обрушились с крыши небоскреба в Маниле

Наверху здания — на высоте 181 метр расположен бассейн. В нем и расплескалась вода в результате землетрясения и хлынула мощными потоками.
Обновлено в 01:13
Хоккей

Хоккеисты сборной России проиграли шведам на юниорском чемпионате мира

Сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) потерпела поражение от команды Швеции в заключительном матче группового этапа юниорского чемпионата мира, который проходит в Швеции.
Обновлено в 15:55
Политика

Ким Чен Ын отправился в Россию на поезде

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на личном поезде отправился с железнодорожного вокзала Пхеньяна в Россию.
Обновлено в 17:54
Гаджеты

Xiaomi выпустила телевизоры по цене смартфона

Новые телевизоры Xiaomi практически лишены рамок экрана благодаря нового технологическому процессу производства матрицы и оснащены пультами дистанционного управления на основе связи Bluetooth вместо традиционного инфракрасного излучения.
Обновлено в 11:01
Экономика

Каждая десятая пачка сигарет в России оказалась нелегальной

Лидер – Северная Осетия – Алания, где доля нелегальных сигарет достигла 59,8%. В тройке лидеров также Брянская область, где нелегальными являются 36,4% табачной продукции в продаже, и Кабардино-Балкария с долей 36,2%.
Обновлено в 06:01
Экономика

Росстат пересчитал доходы россиян с 2013 года

Росстат пересчитал реальные доходы россиян по новой методике и пришел к выводу, что они снизились не так значительно, как сообщалось прежде.
Обновлено в 10:27
Происшествия

В Тибете произошло землетрясение магнитудой 6,3

В Тибетском автономном районе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,3. По данным Сейсмологического центра республики, подземные толчки зафиксированы в 23:15 по московскому времени в уезде Медог округа Ньингчи.
Обновлено в 17:41
Шоу-бизнес

Поклонники требуют освободить Бритни Спирс из психбольницы

Внешний вид певицы огорчил ее преданных фанатов В начале апреля зарубежные СМИ сообщили тревожное известие — звезда поп-сцены нулевых Бритни Спирс отменила свое долгожданное турне и в середине января обратилась в клинику для душевнобольных в Беверли-Хиллз.
Обновлено в 04:55
Авто

В России пересчитали все автомобили старше 10 лет

Обновлено в 02:48
Гаджеты

Huawei P30 Pro отправляют данные пользователей на серверы в КНР

В ходе расследования выяснилось, что отправка личных данных со смартфона происходит в фоновом режиме на серверы, расположенные в КНР.
Обновлено в 09:41
Теннис

Александр Зверев завершил выступление на турнире в Барселоне

Немецкий теннисист Александр Зверев не смог преодолеть барьер второго раунда турнира в Барселоне, проиграв чилийцу Николасу Харри, - 6/3, 5/7, 6/7(5).
Обновлено в 12:06
Футбол

«Аякс» обыграл «Витесс» Слуцкого в матче чемпионата Голландии

"Аякс" взял верх над "Витессом", который выступает под руководством российского наставника Леонида Слуцкого, в игре 32-го тура чемпионата Нидерландов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:01
Общество

Бастрыкин объяснил использование лупы при просмотре фото с ноутбука

Использование лупы при просмотре изображения с экрана гаджета позволяет получить дополнительное увеличение, которого не всегда можно достичь при цифровом приближении.
Обновлено в 17:50
Общество

В Риме после десяти лет реставрации открылся дворец Нерона

Знаменитый Золотой дом Нерона в Риме полностью открылся для публики после десяти лет реставрации.
Обновлено в 16:05
Происшествия

Бастрыкин рассказал о причинах стрельбы в керченском колледже

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин рассказал о причинах стрельбы, которую устроил в октябре 2018 года в керченском колледже студент Владислав Росляков.
Обновлено в 17:27
Гаджеты

Мультфильм «Тайна третьей планеты» улучшили при помощи нейросетей

Обновлено в 16:12
Авто

Renault намерена продавать в год более 60 000 компактвэнов Triber

Старт продаж Renault Triber в Индии запланирован на июль текущего года.
Обновлено вчера в 23:28
Космос

Космическую обсерваторию «Спектр-РГ» готовят к отправке на Байконур

Обсерватория состоит из двух уникальных телескопов, которые разработали российские и немецкие ученые. В июне спутник запустят на орбиту.
Обновлено в 00:57
Общество

Путин одобрил строительство парка в формате «Зарядья» в Петербурге

Президент России Владимир Путин одобрил идею создания парковой зоны на берегу Невы напротив стрелки Васильевского острова в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 12:12
Общество

Минпросвещения предложило ввести в российских школах новые должности

Согласно проекту, в российских школах предлагают ввести должности старшего учителя и ведущего учителя.
Обновлено в 14:16
Футбол

Адвокат Кокорина обвинил Пака в провокации компании футболистов

За время слушания сторона защиты как приводила доказательства невиновности подсудимых, обвиняя в провокации конфликта потерпевшего - чиновника Минпромторга Дениса Пака, так и указывала на добрые поступки одного из главных фигурантов дел - Кокорина-старшего.
Обновлено в 13:18
Шоу-бизнес

Певица МакSим госпитализирована после ДТП

Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 06:04
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено в 04:13
Происшествия

В липецкой квартире нашли двух брошенных матерью детей

Обновлено в 08:34
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