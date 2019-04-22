Энергетика
Нефть Brent снова торгуется выше $74 за баррельREGNUM 22 апреля в 16:05
Нефть марки Brent выросла на $2,14 (2,99%) и установилась на уровне $74,11 за баррель. Нефть WTI подорожала на $1,67 (2,61%) до $65,74 за баррель.
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Цена Brent приблизилась к $74 за баррель на новостях о санкциях против Ирана
Интерфакс22 апреля в 10:56
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 05:09, Ашберн
Политика
МИД России осудил американские санкции против Ирана
В российском МИД убеждены, что, вводя санкции, США намерены навязать Ирану свои условия.
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Политика
Зеленскому рекомендовали не встречаться с Путиным один на один
Владимиру Зеленскому не стоит встречаться один на один с Владимиром Путиным, заявил в эфире телеканала ZIK Иван Апаршин, советник лидера второго тура выборов украинского лидера.
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Общество
Роструд назвал строительство самой опасной сферой деятельности
По итогам 2018 года самой травмоопасной сферой деятельности в России стало строительство. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Роструда.
Обновлено в 03:44
Происшествия
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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, сбежавших с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:41
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Поезд Ким Чен Ына прибыл на вокзал Владивостока
Обновлено в 03:54
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Здоровье беременной Маркл вызвало беспокойство
Врачи опасаются, что беременная герцогиня может столкнуться с большими проблемами накануне родов.
Обновлено вчера в 18:04
Общество
Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти
Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.
Обновлено в 02:36
Экономика
Росстат насчитал 1,75 трлн руб. лишних доходов россиян за три года
«В 2014 году снижение доходов населения оказалось несколько сильнее, чем показывали оценки по старой методологии, в 2015–2017 годах — несколько слабее, в 2018 году и прежняя, и обновленная методологии показали, что темпы изменения реальных располагаемых доходов оказались близки к нулю», — говорится в комментарии Росстата.
Обновлено вчера в 09:30
Политика
Российские журналисты попросили Зеленского помочь освободить Вышинского
Российские журналисты написали побеждающему на выборах президента Украины Владимиру Зеленскому письмо с призывом посодействовать освобождению руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Обновлено в 02:30
Происшествия
ФСБ задержала двух членов банды Басаева
Обновлено в 03:52
Шоу-бизнес
Ольга Бузова поздравила Ксению Собчак с возвращением на «Дом-2»
Российская певица и ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова опубликовала в своем микроблоге фотографию, на которой она позирует вместе со светской львицей Ксенией Собчак.
Обновлено в 02:17
Кино
Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»
Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено вчера в 04:01
Футбол
В Башкирии мусорный полигон назвали в честь футбольного арбитра
В селе Урман-Бишкадак Ишимбайского района Башкирии новый мусорный полигон получил имя футбольного судьи Владимира Москалёва.
Обновлено в 04:32
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Авто
В Подмосковье начали строить завод японских грузовиков Hino
Церемония открытия завода по производству японских грузовых автомобилей Hino состоялась в городском округе Химки Московской области в среду, передает корреспондент РИА Недвижимость.
Обновлено в 04:19
Политика
Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено вчера в 09:00
Армия и оружие
Глава Генштаба назвал число погибших от ударов коалиции США в Сирии
"По оценке сирийских властей, от огня западной коалиции погибло не менее 3 тысяч жителей, в том числе около 1400 женщин и детей", - сказал начальник Генштаба ВС РФ.
Обновлено в 04:44
Путешествия
Российские туроператоры закрывают продажи туров на Шри-Ланку
Несколько крупных российских туроператоров приостановили туров на Шри-Ланку, где 21 апреля произошла серия взрывов, а МИД РФ и Ростуризм рекомендовали россиянам воздержаться от поездок туда.
Обновлено в 04:21
Хоккей
«Сан-Хосе» победил в серии плей-офф НХЛ с «Вегасом»
"Сан-Хосе Шаркс" нанес поражение "Вегас Голден Найтс" в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:46
Футбол
Главный врач «Зенита» проводит осмотр Кокорина в СИЗО
Обновлено в 04:01
Космос
На орбите вышел из строя спутник ГЛОНАСС
Один из спутников российской навигационной системы ГЛОНАСС, запущенный на орбиту в феврале 2016 года, вышел из строя.
Обновлено в 04:29
Политика
Виноделы Крыма заявили об угрозе остановки предприятий
Липко пояснил, что после остановки поставок бутылок с Украины снабжением Крыма стеклотарой стали заниматься в основном два российских предприятия — «Русджам» и «Кавминстекло».
Обновлено в 00:40
Политика
Максакова назвала свою версию убийства Вороненкова
Вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова опровергла причастность ФСБ и главного подозреваемого Владимира Тюрина к убийству своего супруга.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие
Генштаб опроверг сообщения о военных приготовлениях России
Сообщения о военных приготовлениях России являются пропагандой русофобских СМИ, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
Обновлено в 04:38
Политика
Верховная рада категорически не согласна на роспуск нардепов
Парламент принимает важные законы, правительство работает в поте лица, а Андрей Парубий останется в должности главы Верховной рады, — цитирует заявление нардепов РИА Новости.
Обновлено в 04:12