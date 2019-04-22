Энергетика
Нефть Brent снова торгуется выше $74 за баррельREGNUM вчера в 16:05
Нефть марки Brent выросла на $2,14 (2,99%) и установилась на уровне $74,11 за баррель. Нефть WTI подорожала на $1,67 (2,61%) до $65,74 за баррель.
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Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
Обновлено в 06:45
Общество
Новый график выплаты пенсий установили в Пенсионном фонде
В сельской местности график выдачи пенсий иной: 4 мая (для получающих выплаты 3, 4 и 5 числа); 6 мая (за 6, 7 и 9 числа); 8 мая (за 8, 10 и 11 числа); 10 мая (за 10 и 11 числа), пишет АиФ.
Обновлено в 11:50
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Общество
Вместо судебного квартала на Петроградской стороне появится парк
Вместо судебного квартала на Петроградской стороне появится парк. Проект будущей зоны отдыха одобрил президент Владимир Путин.
Обновлено в 12:43
Экономика
ЦБ определил регион с наибольшим количеством финансовых пирамид
По его словам, 31 организация была зарегистрирована в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО), а наибольшая концентрация зафиксирована в центральной части страны и на Урале.
Обновлено в 19:46
Происшествия
Власти Забайкалья оценили ущерб от пожаров почти в 600 млн руб
Предварительный ущерб агропромышленному комплексу Забайкальского края от природных пожаров оценивается в 591 млн руб. Об этом говорится на сайте правительства региона.
Обновлено в 22:39
Политика
В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в войне в Донбассе
Зеленский ранее отметил, что, когда станет лидером страны, то сделает все возможное для завершения военного конфликта в Донбассе без применения силы.
Обновлено в 03:47
Авто
Tesla впервые продемонстрировала работу полноценного автопилота
Видео с абсолютно самостоятельной поездкой по городу призвано продемонстрировать работу нового чипа, который помогает в работе автопилота.
Обновлено в 08:06
Здоровье
Тюменские врачи удалили гигантскую кисту с 20 литрами жидкости
Гигантскую кисту удалили врачи-гинекологи тюменской больницы.
Обновлено в 07:19
Происшествия
По делу Арашуковых задержаны трое высокопоставленных силовиков КЧР
Продолжается расследование уголовного дела по обвинению члена Совета Федерации Рауфа Арашукова в организации убийств в 2010 году в Черкесске Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также по фактам хищений природного газа, поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики.
Обновлено в 07:58
Политика
Кальюлайд: встреча с Путиным вывела Эстонию на новый уровень
Sputnik Эстония уже писал о том, как 18 апреля в Москве эстонский президент Керсти Кальюлайд приняла участие в открытии реновированного здания посольства ЭР и встретилась в Кремле с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:00
Энергетика
Гройсман призвал «Нафтогаз» искать дешевый газ по всему миру
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал от НАК "Нафтогаз" искать дешевый газ по всему миру для снижения финансовой нагрузки на население страны.
Обновлено в 18:56
Происшествия
Обыски проходят в мэрии Якутска
В пресс-службе МВД агентству сообщили, что официальный комментарий будет позднее.
Обновлено в 23:02
Политика
Белый дом объявил даты торговых переговоров с Китаем
США и Китай продолжат торговые переговоры 30 апреля в Пекине и 8 мая в Вашингтоне, сообщил Белый дом.
Обновлено в 22:09
Шоу-бизнес
51-летняя Николь Кидман разделась в новой фотосессии для глянца
В последний раз на больших экранах Николь Кидман можно было увидеть в блокбастере «Аквамен».
Обновлено в 20:01
Общество
Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти
Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено в 13:33
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты на Северном Кавказе
В Махачкале и Грозном разоблачили законспирированную ячейку террористической группировки "Исламское государство"*, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Обновлено в 10:55
Политика
МИД Украины заявил о «смене тона» России по делу о задержанных моряках
В МИД Украины заявили об "изменении тона разговора" с Россией по делу о задержанных в ходе провокации в Керченском проливе моряках.
Обновлено в 21:07
Политика
В Киеве хотят национализировать кондитерскую фабрику Порошенко
Лидер социалистической партии Украины заявил, что фабрика была украдена у народа Лидер социалистической партии Украины Илья Кива подал иск о признании незаконной приватизации кондитерской фабрики в Киеве действующим президентом Петром Порошенко.
Обновлено в 17:39
Футбол
Футболист «Шинника» мячом сбил летящую утку
Футболист «Шинника» Валерий Цховербов во время матча точным пасом сбил птицу, пролетавшую низко над футбольным полем.
Обновлено в 01:44
Армия и оружие
«Вертолеты России» разрабатывают проект синхрокоптера
АО «Камов», входящее в холдинг «Вертолеты России», разработало эскизный проект «синхрокоптера» с винтами, вращающимися внахлест.
Обновлено в 19:07
Авто
Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога
Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено в 01:56
Армия и оружие
Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море
Посол США в России Джон Хантсман назвал развернутую в Средиземном море авианосную группировку американского флота сигналом для Москвы.
Обновлено в 20:26
Экономика
Жители России начали массово избавляться от дач
Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
Обновлено в 05:44
Политика
О полном контроле над Венесуэлой заявил Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правительство страны полностью контролирует республику. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:55
Шоу-бизнес
Звезда «Холостяка» Аида Уразбахтина: «Муж бил меня, когда я была на восьмом месяце беременности»
Аида Уразбахтина стала настоящей звездой после того, как приняла участие в съемках шестого сезона шоу «Холостяк».
Обновлено в 23:00
Футбол
«Аякс» обыграл «Витесс» Слуцкого в матче чемпионата Голландии
"Аякс" взял верх над "Витессом", который выступает под руководством российского наставника Леонида Слуцкого, в игре 32-го тура чемпионата Нидерландов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:01