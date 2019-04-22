Энергетика
Нефть Brent снова торгуется выше $74 за баррельREGNUM вчера в 16:05
Нефть марки Brent выросла на $2,14 (2,99%) и установилась на уровне $74,11 за баррель. Нефть WTI подорожала на $1,67 (2,61%) до $65,74 за баррель.
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Недвижимость
В России выросло число желающих продать собственную дачу
В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Пожилой мужчина покончил с собой в туалете иркутской поликлиники
Уточняется, что мужчина покончил с собой в туалете медицинского учреждения.
Обновлено в 06:42
Происшествия
В Омске дед сжег в печке двухлетнего внука
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Ленинского округа. Он затолкал в горящую печь двухлетнего внука.
Обновлено в 06:21
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Политика
В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе
Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 23:38
Политика
Кандидат на пост главы ЕК хочет заблокировать «Северный поток — 2»
Кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер обещает приложить максимум усилий для того, чтобы заблокировать реализацию проекта газопровода "Северный поток — 2".
Обновлено в 02:57
Политика
В штабе Зеленского прокомментировали опрос о роспуске Рады
Пресс-секретарь штаба победителя второго тура президентских выборов в Украине Владимира Зеленского назвала фейком опрос о роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Власти Шри-Ланки назвали теракты местью за нападение в Новой Зеландии
Несколько взрывов в пасхальное воскресенье на Шри-Ланке совершили экстремисты в ответ на нападение в Новой Зеландии.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Сибирячка избила полицейского копченой рыбой на перроне
До пяти лет лишения свободы грозит 31-летней жительнице Новосибирской области, использовавшей копченую рыбку в качестве оружия против полицейского.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес
Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт
Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 05:14
Политика
ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину
Федеральное бюро расследований рассекретило документы о проверке версии о побеге Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году.
Обновлено в 02:17
Авто
Илон Маск: Tesla запустит беспилотное такси летом 2020 года
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия
Студент требует с Apple $1 млрд за ошибку системы распознавания лиц
Bloomberg пишет, что 18-летнего Усмана Баха задержали по подозрению в кражах из магазина Apple. Его опознала система распознавания лиц.
Обновлено в 07:23
Происшествия
ФСБ задержала генерала и полковника по делу сенатора Арашукова
По делу, возбужденному против отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, в Карачаево-Черкесии задержаны сотрудниками ФСБ четыре человека.
Обновлено в 06:36
Политика
Пушков ответил на совет Кравчука по Крыму
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал совет бывшего главы Украины Леонида Кравчука лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить политику в отношении Крыма.
Обновлено вчера в 18:31
Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Холдинг РЖД представил новый купейный вагон с душем, сейфами, холодильниками и микроволновками, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:27
Технологии
В семи городах Китая запустили сеть 5G
Мобильная сеть пятого поколения запущена в семи городах КНР.
Обновлено в 02:05
Здоровье
Медики назвали способ избежать ранней смерти
Обновлено в 03:59
Политика
Глава администрации Ростова-на-Дону ушел в отставку
Депутаты городской думы Ростова-на-Дону во вторник приняли отставку главы администрации Виталия Кушнарева, он покинул занимаемую должность по собственному желанию, сообщили ТАСС в пресс-службе думы.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие
Армия Хафтара сбила военный самолёт
Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара сбили военный самолёт, который попытался атаковать военную авиабазу эль-Джуфра.
Обновлено в 07:39
Общество
В России в преддверии Пасхи не нашли высококачественных яиц
«По результатам исследования 2019 года яиц высококачественной продукции, которая соответствует не только обязательным требованиям законодательства, но и повышенным требованиям стандарта Роскачества, обнаружено не было», — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:00
Политика
Владимир Путин и Ким Чен Ын встретятся на острове Русский
Обновлено в 07:47
Общество
ГИБДД выступила против деления водителей на профессионалов и любителей
ГИБДД России выступает против предложения Министерства транспорта разделить водителей на профессионалов и любителей.
Обновлено в 04:36
Армия и оружие
Танки идут через Дон. Как современная армия форсирует огромные реки
Дано: река Дон в Волгоградской области, ширина от берега до берега 560 метров.
Обновлено в 07:13
Спорт
Фигурист Максим Ковтун объявил о завершении карьеры
Обновлено в 07:15
Политика
Акимов заявил о сохранении планов строительства ВСМ Москва – Казань
Власти не отказываются от строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань, речь шла об очередности реализации этого проекта по сравнению с ВСМ Москва – Петербург, сообщает «Прайм» со ссылкой на вице-премьера России Максима Акимова.
Обновлено в 06:52
Общество
В России добыли гигантский алмаз
В России добыли крупный алмаз массой 118,9 карата. Камень нашли на руднике «Интернациональный» компании «Алроса» в Якутии.
Обновлено в 07:17
Происшествия
В московской квартире взорвался электросамокат
Электросамокат взорвался в одной из квартир в Москве. Из-за этого в доме начался пожар.
Обновлено в 04:48
Происшествия
В терактах на Шри-Ланке погибли трое детей совладельца Asos
Обновлено вчера в 05:11
Технологии
Рекрутинговый сервис VCV привлек японских инвесторов
Сервис VCV (видеоинтервью для найма сотрудников) российского происхождения привлёк $1,7 млн от японского фонда Will Group и других инвесторов, включая акселератор 500 Startups и бизнес-ангелов.
Обновлено в 06:52