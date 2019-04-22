Энергетика

Нефть Brent снова торгуется выше $74 за баррельREGNUM вчера в 16:05

Нефть марки Brent выросла на $2,14 (2,99%) и установилась на уровне $74,11 за баррель. Нефть WTI подорожала на $1,67 (2,61%) до $65,74 за баррель.
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Нефть дорожает на перспективе ужесточения санкций против Ирана - Julius Baer

Финмаркет06:04

Цена Brent приблизилась к $74 за баррель на новостях о санкциях против Ирана

Интерфаксвчера в 10:56

Стоимость нефти Brent закрепилась выше $74 за баррель

Росбалт02:28

Цены на нефть марки Brent выросли до $74,31 за баррель

Московский Комсомолец01:18

Цены на нефть растут

RT на русском01:05

Нефть дорожает второй день подряд на новостях вокруг санкций США против Ирана

ПРАЙМ01:04

Иран попадет в нефтяную блокаду. Кому навредит слишком дорогая нефть

РБК06:42
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Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 07:51, Ашберн
Недвижимость

В России выросло число желающих продать собственную дачу

В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Пожилой мужчина покончил с собой в туалете иркутской поликлиники

Уточняется, что мужчина покончил с собой в туалете медицинского учреждения.
Обновлено в 06:42
Происшествия

В Омске дед сжег в печке двухлетнего внука

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Ленинского округа. Он затолкал в горящую печь двухлетнего внука.
Обновлено в 06:21
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Политика

В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе

Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 23:38
Политика

Кандидат на пост главы ЕК хочет заблокировать «Северный поток — 2»

Кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер обещает приложить максимум усилий для того, чтобы заблокировать реализацию проекта газопровода "Северный поток — 2".
Обновлено в 02:57
Политика

В штабе Зеленского прокомментировали опрос о роспуске Рады

Пресс-секретарь штаба победителя второго тура президентских выборов в Украине Владимира Зеленского назвала фейком опрос о роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Власти Шри-Ланки назвали теракты местью за нападение в Новой Зеландии

Несколько взрывов в пасхальное воскресенье на Шри-Ланке совершили экстремисты в ответ на нападение в Новой Зеландии.
Обновлено в 06:04
Происшествия

Сибирячка избила полицейского копченой рыбой на перроне

До пяти лет лишения свободы грозит 31-летней жительнице Новосибирской области, использовавшей копченую рыбку в качестве оружия против полицейского.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес

Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 05:14
Политика

ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину

Федеральное бюро расследований рассекретило документы о проверке версии о побеге Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году.
Обновлено в 02:17
Авто

Илон Маск: Tesla запустит беспилотное такси летом 2020 года

Обновлено вчера в 23:48
Происшествия

Студент требует с Apple $1 млрд за ошибку системы распознавания лиц

Bloomberg пишет, что 18-летнего Усмана Баха задержали по подозрению в кражах из магазина Apple. Его опознала система распознавания лиц.
Обновлено в 07:23
Происшествия

ФСБ задержала генерала и полковника по делу сенатора Арашукова

По делу, возбужденному против отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, в Карачаево-Черкесии задержаны сотрудниками ФСБ четыре человека.
Обновлено в 06:36
Политика

Пушков ответил на совет Кравчука по Крыму

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал совет бывшего главы Украины Леонида Кравчука лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить политику в отношении Крыма.
Обновлено вчера в 18:31
Общество

РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником

Холдинг РЖД представил новый купейный вагон с душем, сейфами, холодильниками и микроволновками, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:27
Технологии

В семи городах Китая запустили сеть 5G

Мобильная сеть пятого поколения запущена в семи городах КНР.
Обновлено в 02:05
Здоровье

Медики назвали способ избежать ранней смерти

Обновлено в 03:59
Политика

Глава администрации Ростова-на-Дону ушел в отставку

Депутаты городской думы Ростова-на-Дону во вторник приняли отставку главы администрации Виталия Кушнарева, он покинул занимаемую должность по собственному желанию, сообщили ТАСС в пресс-службе думы.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие

Армия Хафтара сбила военный самолёт

Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара сбили военный самолёт, который попытался атаковать военную авиабазу эль-Джуфра.
Обновлено в 07:39
Общество

В России в преддверии Пасхи не нашли высококачественных яиц

«По результатам исследования 2019 года яиц высококачественной продукции, которая соответствует не только обязательным требованиям законодательства, но и повышенным требованиям стандарта Роскачества, обнаружено не было», — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:00
Политика

Владимир Путин и Ким Чен Ын встретятся на острове Русский

Обновлено в 07:47
Общество

ГИБДД выступила против деления водителей на профессионалов и любителей

ГИБДД России выступает против предложения Министерства транспорта разделить водителей на профессионалов и любителей.
Обновлено в 04:36
Армия и оружие

Танки идут через Дон. Как современная армия форсирует огромные реки

Дано: река Дон в Волгоградской области, ширина от берега до берега 560 метров.
Обновлено в 07:13
Спорт

Фигурист Максим Ковтун объявил о завершении карьеры

Обновлено в 07:15
Политика

Акимов заявил о сохранении планов строительства ВСМ Москва – Казань

Власти не отказываются от строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань, речь шла об очередности реализации этого проекта по сравнению с ВСМ Москва – Петербург, сообщает «Прайм» со ссылкой на вице-премьера России Максима Акимова.
Обновлено в 06:52
Общество

В России добыли гигантский алмаз

В России добыли крупный алмаз массой 118,9 карата. Камень нашли на руднике «Интернациональный» компании «Алроса» в Якутии.
Обновлено в 07:17
Происшествия

В московской квартире взорвался электросамокат

Электросамокат взорвался в одной из квартир в Москве. Из-за этого в доме начался пожар.
Обновлено в 04:48
Происшествия

В терактах на Шри-Ланке погибли трое детей совладельца Asos

Обновлено вчера в 05:11
Технологии

Рекрутинговый сервис VCV привлек японских инвесторов

Сервис VCV (видеоинтервью для найма сотрудников) российского происхождения привлёк $1,7 млн от японского фонда Will Group и других инвесторов, включая акселератор 500 Startups и бизнес-ангелов.
Обновлено в 06:52
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