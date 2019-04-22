Энергетика
Нефть Brent снова торгуется выше $74 за баррельREGNUM 16:05
Нефть марки Brent выросла на $2,14 (2,99%) и установилась на уровне $74,11 за баррель. Нефть WTI подорожала на $1,67 (2,61%) до $65,74 за баррель.
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Впервые с ноября 2018 цена на нефть марки Brent превысила $72
Энергетика и промышленность России19 апреля в 02:14
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