Нефть Brent снова торгуется выше $74 за баррельREGNUM 22 апреля в 16:05

Нефть марки Brent выросла на $2,14 (2,99%) и установилась на уровне $74,11 за баррель. Нефть WTI подорожала на $1,67 (2,61%) до $65,74 за баррель.

Политика Ким Чен Ын попробовал каравай по прибытии в Россию Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, прибывший в Россию с визитом, попробовал каравай.

Происшествия ФСБ задержала двух бывших участников банды Басаева ФСБ задержала двух бывших боевиков Шамиля Басаева, которые участвовали в нападении на Дагестан в 1999 году.

Политика Виноделы Крыма заявили об угрозе остановки предприятий Липко пояснил, что после остановки поставок бутылок с Украины снабжением Крыма стеклотарой стали заниматься в основном два российских предприятия — «Русджам» и «Кавминстекло».

Экономика ВТБ выкупит зерновой терминал в Тамани у украинского агрохолдинга Группа ВТБ ведет переговоры о выкупе 50% зернового терминала Тамань у украинского агрохолдинга Kernel, рассказал РБК источник на рынке и подтвердил источник, близкий к владельцам терминала.

Армия и оружие ВМФ России решил продолжить заказ уже испытанных надводных кораблей В присутствии президента Владимира Путина на петербургской «Северной верфи» прошла закладка двух новых фрегатов проекта 22350 – «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов», а также стыковка блоков корпуса головного корвета «Меркурий» проекта 20386.

Транспорт В ГИБДД предложили снизить скорость для водителей с детьми Глава ГИБДД генерал-лейтенант полиции Михаил Черников предложил снизить предельно допустимую скорость для водителей с детьми.

Происшествия В Китае три человека погибли в результате взрыва на химическом заводе Три человека погибли, пять пострадали в среду в результате взрыва на химическом заводе в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Энергетика Цены на нефть падают на данных о росте запасов в США Аналитики уверены, что процесс связан с опасениями США не продлевать разрешение на закупку нефти у Ирана некоторым странам, что может привести к дефициту сырья на рынке.

Культура Умер создатель клипов Киркорова Сергей Дубровский Скончался известный оператор Сергей Дубровский. Об этом в Facebook сообщил режиссер и продюсер Сергей Кальварский.

Происшествия Бастрыкин рассказал о мотивах стрельбы подростка в керченском колледже Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал о психологической подоплеке преступления четверокурсника Керченского колледжа Владислава Рослякова, который 17 октября 2018 года устроил нападение на учебное заведение.

Наука Ученые выяснили, как распознать рак легких до первых симптомов Сообщается, что от рака легких в мире умирает больше людей, чем от злокачественных новообразований толстой кишки, молочной железы и простаты вместе взятых - в США от рака легких ежегодно умирает около 160 тысяч человек.

Общество За башкирскими чиновниками закрепили ненормированный рабочий день Главы администраций практически круглосуточно находятся если не на рабочем месте, то на связи, всегда готовы в случае необходимости прибыть на место для решения тех или иных проблем, - прокомментировал председатель Госсобрания Курултай Константин Толкачев.

Здоровье Безопасное количество съеденных на Пасху яиц и кулича назвали врачи Врачи полагают, что без вреда для здоровья в честь Пасхи можно съесть три яйца и 100 граммов кулича либо такое же количество творожной пасхи, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.

Армия и оружие Шойгу: США официально утвердили антироссийский характер своей ПРО Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что американские военные официально в своих документах закрепили антироссийскую направленность своей ПРО.

Общество Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Экономика В нескольких регионах России разрешат криптовалюту Помимо блокчейна и криптовалют в регионах опробуют разработки, связанные с искусственным интеллектом, робототехникой, виртуальной и дополненной реальностью, а также нейро- и квантовые технологии.

Политика Зеленскому рекомендовали не встречаться с Путиным один на один Владимиру Зеленскому не стоит встречаться один на один с Владимиром Путиным, заявил в эфире телеканала ZIK Иван Апаршин, советник лидера второго тура выборов украинского лидера.

Политика Ким Чен Ын рассказал о давней мечте побывать в России Много слышал хорошего о вашей стране и давно мечтал в ней побывать.

Энергетика Белоруссия хочет отказаться от российской нефти В правительстве Белоруссии признают, что пока российская нефть остается более дешевым сырьем, однако в условиях, когда Россия отказалась компенсировать Белоруссии потери от налогового маневра в нефтяной сфере, цена российской нефти будет постепенно приближаться к мировой.