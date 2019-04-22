Энергетика
Нефть Brent снова торгуется выше $74 за баррельREGNUM 22 апреля в 16:05
Нефть марки Brent выросла на $2,14 (2,99%) и установилась на уровне $74,11 за баррель. Нефть WTI подорожала на $1,67 (2,61%) до $65,74 за баррель.
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Цена Brent приблизилась к $74 за баррель на новостях о санкциях против Ирана
Интерфакс22 апреля в 10:56
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 03:39, Ашберн
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал о психологической подоплеке преступления четверокурсника Керченского колледжа Владислава Рослякова, который 17 октября 2018 года устроил нападение на учебное заведение.
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Общество
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