Энергетика

Нефть Brent снова торгуется выше $74 за баррельREGNUM 16:05

Нефть марки Brent выросла на $2,14 (2,99%) и установилась на уровне $74,11 за баррель. Нефть WTI подорожала на $1,67 (2,61%) до $65,74 за баррель.
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Нефть позеленела от новости

Коммерсантъ15:43

«Тяжелая» нефть поддержит бюджет

Российская газета14:08

Цены на нефть растут

RT на русском01:05

Нефть продолжает торговаться у максимумов с ноября 2018 г на отмене поблажек США по Ирану

ПРАЙМ14:45

Цена нефти обновила годовой максимум. Теперь баррель стоит $74

РБК03:20

Цены на нефть марки Brent увеличились до $73,81 за баррель

Московский Комсомолец01:15

Цена Brent приблизилась к $74 за баррель на новостях о санкциях против Ирана

Интерфакс10:56
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На Украине рассказали о биографии Елены Зеленской

Обновлено вчера в 22:56
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Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина

Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
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У православных наступила Страстная неделя

По православному календарю, наступила особая неделя – Страстная, последняя неделя перед великим праздником Пасхи Христовой, или Светлого Христова Воскресения.
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Звездная премьера: на «России 1» стартует новый сериал «Девять жизней»

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Порье: не вижу очевидных ошибок у Хабиба, но готов делать дыры там, где их нет

Напомним, что UFC планирует провести поединок между Нурмагомедовым и временным чемпионом организации в лёгком весе Дастином Порье 7 сентября в Абу-Даби.
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На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS

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Галкин поздравил Зеленского с победой на выборах

Телеведущий Максим Галкин опубликовал видео на своей странице в "Инстаграме", где поздравил Владимира Зеленского с заслуженной победой на выборах президента Украины.
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Абрикос признан наиболее полезным фруктом для печени

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Ростуризм рекомендует туристам воздержаться от поездок на Шри-Ланку

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Huawei распродает Honor 10 с огромной скидкой

Отмечается, что завтра с одиннадцати дня по московскому времени в официальном интернет-магазине Huawei смартфон Honor 10 Premium с восьмью гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти будет продаваться с огромной скидкой.
Обновлено в 17:15
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В КНДР подтвердили скорый визит Ким Чен Ына в Россию

В Северной Корее подтвердили готовящийся визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию по приглашению российского президента Владимира Путина.
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Сторонники Порошенко резко изменили риторику после победы Зеленского

Сторонники Петра Порошенко резко поменяли тон высказываний после победы на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:36
Общество

В парке «Патриот» откроется мультимедийная галерея «Дорога памяти»

Минобороны предоставит возможность любому желающему прислать фотографии своих родственников - ветеранов Великой Отечественной войны для мультимедийной галереи "Дорога памяти", которая будет создана в подмосковном парке "Патриот".
Обновлено в 13:13
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Кравчук призвал Зеленского снять блокаду Крыма

Бывший президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить государственную политику в отношении Крыма.
Обновлено в 15:56
Шоу-бизнес

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новыми фотографиями подросшего принца Луи

В официальном аккаунте королевской семьи появились новые снимки самого младщего принца.
Обновлено в 17:45
Шоу-бизнес

Сын вдовы Евстигнеева разрыдался на похоронах матери

В Москве 22 апреля проходит прощание с актрисой Ириной Цывиной, сообщает издание "Вокруг ТВ".
Обновлено в 06:26
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В России упали продажи люксовых автомобилей

По данным «Автостат», продажи новых автомобилей сегмента Luxury снизились на 19% в первом квартале 2019 года и составил 269 единиц.
Обновлено вчера в 23:47
Авто

Группа PSA подала заявку на специальный инвестпроект

Группа PSA 22 апреля 2019 года подала заявку на заключение специнвестинвестпроекта с Министерством промышленности и торговли РФ.
Обновлено в 12:33
Происшествия

Пожар на складах в Ленинградской области локализован

В Ленинградской области пожарным удалось локализовать возгорание на двух складах в промзоне посёлка имени Свердлова.
Обновлено в 18:14
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Совет Федерации одобрил закон о суверенном Рунете

Совет Федерации в ходе заседания одобрил законопроект о безопасном и устойчивом Рунете.
Обновлено в 07:06
Политика

Суд в США отказал Челси Мэннинг в освобождении под залог

Федеральный апелляционный суд США в понедельник отказал экс-информатору WikiLeaks Челси Мэннинг в освобождении под залог, сообщает агентство Associated Press.
Обновлено в 14:14
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Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн

В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
Обновлено в 15:46
Армия и оружие

Американские СМИ опубликовали «секретное» фото новейшего российского ударного вертолёта

В американских СМИ появилось «секретное» фото нового российского ударного вертолёта.
Обновлено в 18:57
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Дмитрий Быков впервые вышел на связь

Обновлено в 14:27
Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
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«Ил» представил прототип самолета для транспортировки элементов ракеты «Ангара»

Обновлено в 19:06
Общество

В России дачников штрафуют за теплицы

Дачников в России пытаются привлечь к ответственности за теплицы, установленные не по закону.
Обновлено в 03:35
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Математики доказали «превосходство» числа 73 над остальными числами

Доказываем гипотезу В феврале этого года гипотеза Шелдона, наконец, была строго доказана: математики Крис Спайсер и Карл Померанс (Carl Pomerance) показали, что не существует чисел, которые одновременно обладают свойствами «зеркальности» и «произведения», кроме 73.
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Шоу-бизнес

Бритни Спирс ужаснула фанатов своим видом после психлечебницы — фото

Известная поп-певица Бритни Спирс на выходе из психиатрической лечебницы в Беверли Хиллз шокировала фанатов своим внешним видом и особенно выражением лица.
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Утечка нефти произошла на платформе Petrobras у побережья Бразилии

Бразильская государственная нефтегазовая компания Petrobras временно остановила добычу нефти на одной из своих платформ у побережья Бразилии после обнаружения утечки.
Обновлено в 17:51
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