Энергетика

Нефть Brent снова торгуется выше $74 за баррельREGNUM 16:05

Нефть марки Brent выросла на $2,14 (2,99%) и установилась на уровне $74,11 за баррель. Нефть WTI подорожала на $1,67 (2,61%) до $65,74 за баррель.
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Цена на нефть обновила полугодовой максимум

Газета.Ru14:58

Нефть позеленела от новости

Коммерсантъ15:43

Впервые с ноября 2018 цена на нефть марки Brent превысила $72

Энергетика и промышленность России19 апреля в 02:14

Цена Brent приблизилась к $74 за баррель на новостях о санкциях против Ирана

Интерфакс10:56

Цена на нефть Brent превысила $74 за баррель

Росбалт05:28

Цена нефти обновила годовой максимум. Теперь баррель стоит $74

РБК03:20

«Тяжелая» нефть поддержит бюджет

Российская газета14:08
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Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 18:09, Ашберн
Политика

Вассерман рассказал, чем закончится президентство Зеленского

Известный публицист и эрудит Анатолий Вассерман поделился своим мнением о новом президенте Украины Владимире Зеленском.
Обновлено в 08:36
Происшествия

Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии

Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.
Обновлено в 13:27
Хоккей

Валерий Шанцев лишился поста в ХК «Динамо»

В Москве состоялось заседание совета директоров московского "Динамо", на котором Валерий Шанцев был отправлен в отставку с должности генерального директора хоккейного клуба.
Обновлено в 15:33
Авто

Владельцы Hyundai и KIA смогут управлять автомобилями через смартфон

Обновлено в 02:15
Политика

Кравчук посоветовал Зеленскому снять блокаду Крыма

Первый украинский президент Леонид Кравчук в беседе с РИА Новости Крым оценил предварительные итоги ЦИК страны, согласно которым во втором туре выборов главы государства лидирует Владимир Зеленский.
Обновлено в 13:08
Кино

Так был или не был Уильям Шекспир? Вот в чем вопрос, точнее, главная загадка мировой литературы

Главную роль доверили незадачливому автоугонщику Деточкину (Иннокентий Смоктуновский).
Обновлено в 18:01
Общество

В России дачников штрафуют за теплицы

Дачников в России пытаются привлечь к ответственности за теплицы, установленные не по закону.
Обновлено в 03:35
Происшествия

Кокорин и Мамаев выступят в суде в четверг

Обновлено в 13:40
Шоу-бизнес

Вандалы осквернили могилу Евгения Осина

Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Происшествия

На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS

Обновлено в 10:04
Политика

В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского

Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Происшествия

Таксист убил бывшего бойца UFC в Бразилии

Обновлено в 16:49
Шоу-бизнес

Адвокат Жорин рассказал о разводе с боксершей Рагозиной

Очередной звездный брак распался. В центре событий — адвокат Сергей Жорин и двукратная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина.
Обновлено в 12:23
Путешествия

Ростуризм посоветовал приостановить продажу туров на Шри-Ланку

Ростуризм вслед за министерством иностранных дел РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок на Шри-Ланку, а турагентствам и туроператорам - приостановить продажу туров.
Обновлено в 14:20
Происшествия

Утечка нефти произошла на платформе Petrobras у побережья Бразилии

Нефтегазовая компания Petrobras временно остановила добычу нефти на одной из своих платформ у побережья Бразилии после обнаружения утечки.
Обновлено в 17:51
Армия и оружие

Хафтар начал вторую фазу наступления на Триполи

Обновлено в 16:44
Футбол

Промес: очень скучаю по «Спартаку». Люблю Москву, клуб и фанатов

Люблю Москву, этот клуб и фанатов. В течение четырёх лет это был мой настоящий дом.
Обновлено в 17:37
Происшествия

СК рассказал о ходе расследования убийства следователя Шишкиной

Обновлено в 08:51
Шоу-бизнес

«Рыжий» из «Иванушек» внес ясность в слухи о разводе с женой

Ранее СМИ сообщили, что жена "Рыжего" из "Иванушек" ушла к баскетболисту.
Обновлено в 17:16
Общество

Инициатор «Бессмертного полка» отреагировал на жалобу учительницы

Обновлено в 08:22
Энергетика

Правительство Украины согласовало снижение цен на газ для населения

Украинское правительство и компания «Нафтогаз Украины» согласовали снижение цен на природный газ для населения и тепловой генерации с 1 мая на 3,54%, сообщил «Нафтогаз».
Обновлено в 13:10
Здоровье

Игорь Артамонов нагрянул в областную клиническую больницу с проверкой

В понедельник, 22 апреля, врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов проинспектировал работу поликлиники в областной клинической больнице.
Обновлено в 07:34
Происшествия

У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4

Обновлено в 15:19
Футбол

Роналду поддерживает возможный переход Фелиша в «Ювентус»

Как сообщает A Bola, руководство Ювентуса рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно и готово выплатить за 19-летнего португальского нападающего120 миллионов евро отступных.
Обновлено в 13:50
Общество

Росконтроль назвал лучшие творог и яйца

К Пасхе эксперты Росконтроля исследовали традиционные праздничные продукты — яйца, творог и муку.
Обновлено в 05:08
Происшествия

Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников

Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.
Обновлено в 14:43
Космос

SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon

Обновлено вчера в 17:56
Происшествия

В Ленобласти локализовали крупный пожар на строительных складах

Пожар во Всеволожском районе Ленинградской области локализован, площадь горения уменьшена до 900 квадратных метров, сообщается на сайте МЧС по региону.
Обновлено в 18:00
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