Энергетика
Нефть Brent снова приблизилась к $71 за баррельREGNUM 11:27
Мировые цены на нефть снова растут — Brent приближается к $71 за баррель, 8 апреля передает агентство Reuters.
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Шоу-бизнес
Появились фото Эмилии Кларк из больницы после инсульта
Обновлено в 13:11
Политика
На Украине предложили перейти от декоммунизации к дерусификации
Глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович озвучил предложение продолжить кампанию по декоммунизации кампанией по дерусификации.
Обновлено в 11:30
Технологии
«Ростех» создаст 3D-принтер для печати ракетных двигателей
Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес
Стильный Евгений Петросян вышел в свет с Татьяной Брухуновой
Муза юмориста поработала над его имиджем. Евгений Петросян доказывает на собственном примере: одеваться стильно можно в любом возрасте.
Обновлено в 02:00
Экономика
Нефтяники пожаловались Медведеву на ограничения по старым трубам
Запрет на использование бывших в употреблении труб, введенный Росприроднадзором, ведет к большим дополнительным расходам и грозит повышением аварийности, заявляют нефтяники, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 22:04
Авто
В Сети появились первые фотографии самого доступного BMW
Сегодня появились фотографии машины без маскировки.
Обновлено в 10:28
Политика
США предложили ввести новые пошлины на ряд товаров из Евросоюза
США рассматривают возможность введения новых пошлин на товары из Евросоюза в качестве ответной меры на субсидирование ЕС своей авиапромышленности.
Обновлено в 21:21
Происшествия
Амурчане сообщают о нападении медведя на турбазе около Благовещенска
Как сообщила корреспонденту «Порт Амура» специалист по связям с общественностью МО МВД России «Благовещенский» Татьяна Кутека, в полицию вызов по поводу нападения медведя на турбазе сегодня поступал.
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес
Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем
Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
Обновлено в 11:27
Общество
Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда
Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено в 21:53
Общество
ПФР после перерасчета пенсии доплатил уральцу 370 тыс. рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) в Свердловской области доплатил жителю Туринского района Николаю Васильеву 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.
Обновлено в 14:32
Происшествия
В Приморье солдат подорвался на мине
В Приморье на военном полигоне, расположенном близ села Сергеевка, погиб военнослужащий срочной службы, призванный из Башкирии.
Обновлено в 21:41
Общество
Мощный снегопад нарушил работу аэропортов в Канаде
Мощный снегопад обрушился на восток Канады. Удар стихии пришелся на провинции Нью-Брансуик и Новая Шотландия.
Обновлено в 22:13
Шоу-бизнес
Мужа Светланы Дружининой экстренно прооперировали
Мужа Светланы Дружининой экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено в 05:00
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 08:59
Экономика
Новые налоги для водителей принудят их отказываться от автомобилей
Возможное появление нового налога — огромная нагрузка, которая может вынудить водителей отказываться от автомобилей.
Обновлено вчера в 18:45
Армия и оружие
США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35
Представитель администрации США высокого ранга во время телефонного брифинга напомнила, что американские власти могут ввести санкции в отношении стран, покупающих иностранное оружие, в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).
Обновлено в 21:25
Общество
Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста
Мосгорсуд отпустил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:49
Армия и оружие
В Афганистане погибли три солдата США
В Афганистане в результате взрыва самодельного взрывного устройства (СВУ) погибли трое военных США и американец, работавший по контракту.
Обновлено в 17:40
Происшествия
Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов
«Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.
Обновлено в 10:19
Политика
Япония продлила на два года санкции в отношении КНДР
Правительство Японии во вторник приняло решение продлить на два года односторонние санкции в отношении КНДР, срок действия которых истекает 13 апреля.
Обновлено в 20:28
Кино
В киновселенной Marvel появится латиноамериканский герой
В прошлом году Marvel выпустил фильм «Чёрная пантера», в котором снялись темнокожие актёры.
Обновлено в 16:25
Общество
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 04:44
Политика
Выход России из Совета Европы назвали потрясением для Европы
Выход России из Совета Европы может стать потрясением для Европы, сообщил глава организации Турбьерн Ягланд.
Обновлено в 01:43
Шоу-бизнес
Виталий Гогунский развелся с женой
Еще меньше двух лет назад Виталий Гогунский хвастался в Сети подробностями и фотографиями со своей шикарной свадьбы, а уже сегодня стало известно: актер развелся.
Обновлено в 04:00
Экономика
ЦБ отметил рекордный отток зарубежных инвестиций из России
На 6,5 миллиардов долларов сократились в 2018 году прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора.
Обновлено в 16:37