Энергетика

Нефть Brent снова приблизилась к $71 за баррельREGNUM 11:27

Мировые цены на нефть снова растут — Brent приближается к $71 за баррель, 8 апреля передает агентство Reuters.
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