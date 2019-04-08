Нефть Brent снова приблизилась к $71 за баррельREGNUM 11:27

Мировые цены на нефть снова растут — Brent приближается к $71 за баррель, 8 апреля передает агентство Reuters.

Нефть Brent снова приблизилась к $71 за баррель

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