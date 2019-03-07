Нефть Brent снова поднялась выше $66 за баррельREGNUM 10:36

Нефть марки Brent выросла в цене на 11 центов до $66,10 за баррель. Нефть WTI поднялась на 22 цента до $56,44 за баррель.

Нефть Brent снова поднялась выше $66 за баррель

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